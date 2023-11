Aperçu du football n ° 12 des Oregon State Beavers contre Stanford Cardinal, matchs, heure, chaîne de télévision, cotes, comment regarder

Le numéro 12 de l’Oregon State espère se préparer pour une fin significative de la saison 2023 lorsque les Beavers affronteront Stanford à 14h30 samedi au Reser Stadium.

Une victoire contre Stanford marque la fin de la saison régulière, lorsque l’OSU affrontera le n°5 de Washington et le n°6 de l’Oregon.

Voici un aperçu :

Stanford (3-6, 2-5 Pac-12) au n°12 de l’Oregon State (7-2, 4-2)

Temps: 14h30, Stade Reser

Entraîneurs: Jonathan Smith de l’OSU (sixième année, 33-33), Troy Taylor de Stanford (première année, 3-6)

Dernière ligne: État de l’Oregon d’ici 20½ (Avec l’aimable autorisation de FanDuel)

chaîne TV: Réseau Pac-12

À l’antenne: Radio sur KEX (1190), KPOJ (620), Sirius et Sirius XM 162/167, Sirius XM App 959

Offensive de l’État de l’Oregon contre la défense de Stanford

Bien que Stanford ait cédé sept points et limité l’État de Washington à 245 verges la semaine dernière, les chiffres défensifs restent catastrophiques. Le Cardinal cède en moyenne 34,1 points et 440,7 yards par match. Là où Stanford est le plus vulnérable, c’est dans la défense de la passe, car elle rapporte 360,6 verges par match, le pire du Pac-12. Également pire de la conférence : la défense au troisième essai, les adversaires se convertissant au premier essai avec un taux de 51,2 %. La défense contre la course de Stanford est respectable, accordant 121,7 verges par match. Les leaders de la défense du Cardinal sont le secondeur Gaethan Bernadel (59 plaqués, un sommet pour l’équipe), le demi de coin Collin Wright (53 plaqués, 5 pour défaite), le bord David Bailey (5 sacs, 6 TFL) et la sécurité Scotty Edwards (2 interceptions).

Recherchez le trio de réception de l’Oregon State composé d’Anthony Gould, Silas Bolden et de l’ailier rapproché Jack Velling pour capitaliser sur la défense contre la passe indulgente du Cardinal. Bolden a un sommet en carrière de 40 réceptions pour 562 verges et quatre touchés, suivi de Gould (32-538-2) et Velling (24-363-8). Les Beavers totalisent en moyenne 249,2 verges par la passe par match. Le quart-arrière DJ Uiagalelei a réussi 2 014 verges et 18 touchés, mais son pourcentage de réussite de 58,3 % est un peu léger. Recherchez le quart-arrière de première année Aidan Chiles pour jouer la troisième série du jeu, comme c’est devenu la coutume. Il a participé aux cinq derniers matchs, menant l’OSU à la zone des buts à trois reprises, plus un panier. Le demi offensif Damien Martinez est à 122 verges de sa première saison de 1 000 verges. L’étudiant de deuxième année compte 10 matchs de 100 verges. Deshaun Fenwick continue de jouer un rôle important dans le jeu de course des Beavers, puisqu’il a totalisé 436 verges et quatre touchés.

Défense de l’État de l’Oregon contre attaque de Stanford

Le Cardinal n’a réussi que 217 verges il y a une semaine à Washington State, mais ils sont capables de matchs explosifs. Stanford a réalisé des performances de 46 points et 523 verges contre le Colorado et de 35 points et 495 verges contre Washington. Stanford est plus efficace dans les airs, puisqu’il parcourt en moyenne 239 verges par match, tout en se précipitant sur 127 verges. Le quart-arrière Ashton Daniels a connu de nombreux hauts et bas cette saison. Au total, Daniels est 148 sur 249 pour 1 707 verges et neuf touchés. Il est également un coureur compétent, avec 77 courses pour 187 verges et deux scores. Le meilleur porteur de ballon de Stanford est l’ancienne star de Lake Oswego High, Casey Filkins, mais il a raté le match de samedi dernier à la WSU en raison d’une blessure. Le cardinal a deux menaces importantes : Elic Ayomanor et Benjamin Yurosek. Ayomayor compte 49 attrapés pour 790 verges et cinq touchés, tandis que Yurosek, un ailier rapproché, n’a pas fait grand-chose depuis une performance de neuf attrapés et 135 verges contre Hawaï.

L’État de l’Oregon se classe quatrième parmi les équipes de conférence en défense totale, accordant 334,1 verges par match. Les Beavers font partie des 20 meilleurs du pays en défense contre la course et parmi les 10 meilleurs en sacs. Le secondeur Easton Mascarenas-Arnold est de loin le meilleur plaqueur de l’OSU avec 83, dont cinq pour des défaites. Son frère, la sécurité Akili Arnold, est deuxième avec 51 plaqués. Le secondeur extérieur Andrew Chatfield compte sept sacs, un sommet pour l’équipe, dont trois samedi dernier au Colorado. Sione Lolohea mène les Castors avec 8½ plaqués pour perte. Les Arnolds ont chacun deux interceptions.

Des notables rapides

L’État de l’Oregon a remporté une saison gagnante samedi dernier au Colorado. Les Beavers connaissent trois saisons victorieuses consécutives, leur plus longue séquence depuis 2006-09.

OSU a une séquence de huit victoires consécutives à domicile, la plus longue de l’école depuis 2007-08. Il s’agit de la septième plus longue séquence à l’échelle nationale.

Cela a été une série mouvementée. Les Beavers ont remporté les deux derniers matchs contre le Cardinal, qui avait auparavant connu une séquence de 11 victoires consécutives contre OSU.

Smith, en tant que quart-arrière de l’OSU en 1999, a lancé un total de 405 verges, un sommet dans la série, contre Stanford.

Le botteur de l’État de l’Oregon, Atticus Sappington, est 11 sur 12 aux tentatives de placement.

En l’espace de trois matchs, Stanford a remporté les matchs sur la route par des scores de 46-43 et 10-7.

Stanford a une fiche de 0-5 contre les équipes Pac-12 avec des records de victoires, perdant par un score collectif de 203-76.

Le centre Levi Rogers est le seul Cardinal en attaque à avoir débuté les neuf matchs cette saison.

Prédiction

État de l’Oregon 45, Stanford 17

— Nick Daschel | [email protected] | @nickdaschel

