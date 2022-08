Aperçu du football des garçons du Northwest Herald: 5 à surveiller en 2022

Juan Martinez du Hampshire

Juan Martinez, Hampshire, jr. F

Martinez a marqué le deuxième plus grand nombre de buts dans la région la saison dernière avec 18, derrière seulement Hayes Porsche de Huntley, et a fourni de grands moments aux Whip-Purs. Le junior a également ajouté six passes décisives, ce qui lui a valu les honneurs de la première équipe de football masculin du Northwest Herald en 2021. Il continuera de grandir cette saison et aura un impact sur le Hampshire.

Cade Collins, Prairie Ridge, sr., M

Collins a parfois joué vers l’avant et a également assumé le rôle de milieu de terrain défensif pour les Wolves la saison dernière, marquant cinq buts et ajoutant quatre passes décisives. Il a remporté les honneurs de toutes les sections de l’Illinois High School Soccer Coaches Association et a été nommé dans la première équipe All-Area. L’aîné sera une cheville ouvrière majeure pour Prairie Ridge cette saison.

Zach Heitkemper, Huntley, père, D

Heitkemper était l’un des meilleurs défenseurs centraux de la région, ajoutant 10 passes décisives pour aider son équipe à connaître une saison historique l’an dernier. Le senior a remporté les honneurs de la première équipe All-Area l’année dernière et sera un joueur de retour majeur pour Huntley alors qu’il tente de tirer parti de son succès.

Miguel Angel Pena, Dundee-Crown, sr., F

L’aîné a co-dirigé Dundee-Crown avec 11 buts la saison dernière et a ajouté sept passes décisives, ce qui en fait l’un des attaquants les plus dynamiques de la région. Pena a brillé quand cela comptait la saison dernière et a remporté les honneurs de la deuxième équipe All-Area.

Martin Quintero, Harvard, M, jr.

Quintero a terminé à égalité au deuxième rang à Harvard la saison dernière avec six buts en deuxième année et son potentiel a excité l’entraîneur des Hornets Victor Gonzalez pour les deux prochaines saisons. Le junior a remporté les honneurs de mention honorable All-Area la saison dernière et le milieu de terrain pourrait changer la donne.