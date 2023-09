Aperçu du football de Notre Dame : 3 clés et prédiction pour la confrontation avec l’État de l’Ohio

SOUTH BEND, Indiana — Vendredi matin, le « College GameDay » s’était déjà installé à l’ombre de Touchdown Jesus. NBC construisait son décor à l’extérieur du coin sud-ouest du stade Notre-Dame. Et « Beat OSU » avait été placardé sur les fenêtres du Grace Hall, du côté nord du campus. Alors que les cours commençaient vers midi, les acclamations des fans lors d’un segment GameDay en direct ont résonné dans Notre-Dame, rappelant ce qui allait arriver.

Lorsque le n°9 Notre Dame (4-0) accueillera le n°6 Ohio State (3-0) samedi soir, l’un des sites les plus historiques du football universitaire deviendra l’épicentre du présent du football universitaire. C’est Marcus Freeman contre son alma mater. C’est Notre Dame qui tente de mettre fin à une séquence de cinq défaites consécutives contre Ohio State, sa plus longue séquence active contre un seul adversaire. C’est Sam Hartman qui passe de star autour de Notre Dame à star dans tout le sport.

Tout cela pourrait être une fête nationale pour Notre-Dame sous la direction de son entraîneur-chef de deuxième année, tant que les Irlandais ne jouent pas avec tout cela à l’esprit.

« Concentrez-vous sur ce que nous faisons maintenant, car c’est ce qui nous donnera la meilleure opportunité de faire ce que nous avons fait », a déclaré Freeman. « Nous devons simplement continuer à faire ce que nous faisons.

« Ce que nous avons fait est assez bon, mais continuons à le faire mieux. Restez dans l’instant présent, réduisez le bruit et concentrez-vous sur nous.

Il y avait beaucoup de bruit autour du campus vendredi, il était donc pratiquement impossible de le bloquer. Et c’est peut-être bien aussi, étant donné que l’avantage sur le terrain que les Irlandais s’attendent à avoir pourrait être significatif, si les mesures prises par l’école pour limiter le rouge à l’intérieur du stade Notre-Dame fonctionnent.

ALLER PLUS LOIN Dans la stratégie de Notre Dame pour garder l’Ohio State rouge hors du stade

Freeman a raison de dire que les activités parascolaires autour de Notre-Dame ce week-end n’aideront probablement pas les Irlandais à récupérer la course aux passes des Buckeyes ou à couvrir Marvin Harrison Jr. Ce sont de véritables clés du jeu, répertoriées avec une prédiction à suivre. Mais il est également indéniable que la façon dont on se souviendra finalement de samedi soir inclura une partie de ce buzz supplémentaire.

Le programme de football de Notre-Dame peut bloquer le bruit.

Le campus Notre-Dame est prêt.

Montez-les Ça va être une fête à South Bend#GoIrish☘️ pic.twitter.com/tGBsWh933V – Notre-Dame de Football (@NDFootball) 22 septembre 2023

Protégez Hartman à tout prix

Les statistiques de la ligne offensive de Notre Dame en matière de protection contre les passes racontent une histoire positive. Seulement deux sacs et sept coups sûrs sur Hartman se sont rendus, selon Pro Football Focus. Cela représente le football gagnant. Et pourtant, permettre à Hartman d’être tordu au sol en seconde période contre Central Michigan se lit différemment. Si le quarterback vedette de Notre Dame a failli être éliminé face à une passe précipitée du MAC, que se passe-t-il contre JT Tuimoloau, Jack Sawyer et Mike Hall ?

Et si Hartman tombe, la saison de Notre Dame l’accompagnera-t-elle ?

«Je suis extrêmement satisfait du jeu de notre ligne offensive», a déclaré Freeman. « Je sais que nous avions de grandes attentes à l’approche de la saison, mais je pense qu’ils ont fait du bon travail en tant qu’unité. »

En tant qu’équipe, Notre Dame a accordé quatre sacs en quatre matchs (les deux autres n’ont pas été crédités sur la ligne offensive). Mais tous les quatre se sont affrontés contre NC State, le seul autre adversaire de Power 5 que les Irlandais ont affronté toute la saison.

La course aux passes de l’Ohio State a été moyenne au début, mais il ne fait aucun doute qu’elle pourrait prendre vie à tout moment, surtout avec Tuimoloau à la limite. Son affrontement avec Joe Alt constitue un aperçu des matchs de la NFL pour la prochaine décennie. Tuimoloau mène l’Ohio State avec neuf pressions de quart-arrière.

« Il fait partie de l’élite », a déclaré le coordonnateur offensif Gerad Parker. « Il peut générer une ruée vers les passes d’élite. »

ALLER PLUS LOIN Notre Dame-Ohio State a battu l’écrivain : à quoi s’attendre dans le top 10

Sawyer est le prochain sur la liste de l’Ohio State avec huit pressions de quart-arrière, Hall étant à égalité avec le secondeur Tommy Eichenberg avec cinq. Si Notre Dame permet de faire pression sur l’écart A, non seulement cela met Hartman en danger, mais cela élimine le temps nécessaire pour rester dans la poche pour prendre des tirs profonds. Et Notre-Dame a besoin de ce temps.

Notre Dame est peut-être meilleure en tant que quart-arrière dans un grand match qu’elle ne l’a été depuis des décennies. Mais laisser ce talent se manifester signifie garder Hartman debout. Le quarterback dit souvent que l’offensive commence par la ligne offensive. Les Irlandais doivent également veiller à ce que cela ne s’arrête pas là.

Ne laissez pas Harrison ou Egbuka gagner (après la capture)

Le secondaire de Notre Dame a remporté de nombreuses victoires contre Ohio State la saison dernière dans un match où il n’était pas clair que les Irlandais pourraient prendre pied. Le quart-arrière CJ Stroud était toujours excellent, réussissant 24 passes sur 34 pour 223 verges et deux touchés, mais Notre Dame l’a fait travailler pour cela.

C’est parce que même lorsque les receveurs de l’Ohio State jouaient, toute l’action avait lieu avant la capture. Mis à part le touché de 31 verges d’Emeka Egbuka au premier quart, le reste du jeu de passes de l’Ohio State consistait à attraper le ballon et à se faire plaquer. Marvin Harrison Jr. a terminé le match avec cinq attrapés pour 56 verges. Il a affiché un mètre de production après la capture. Egbuka a été plus dynamique avec neuf attrapés pour 90 yards. Il a accumulé 52 mètres après la capture.

Si Notre Dame parvient à recréer ce niveau de plaquage dans le secondaire, la défense contre la passe de cette année pourrait ressembler à celle de la saison dernière.

« Je pense que nous considérons cela comme un défi que nous allons relever », a déclaré le demi de coin Cam Hart. « Nous pensons avoir d’excellents joueurs et nous avons très confiance en nous en ce moment. Ce sera incroyable de tester cela au combat et de voir qui est le meilleur.

Notre Dame n’a accordé qu’une seule passe de 30 verges à Ohio State la saison dernière et deux autres d’au moins 20 verges. Harrison a failli réussir un touché par-dessus l’épaule en première mi-temps, mais n’a pas pu s’accrocher. L’Ohio State a également perdu la star Jaxon Smith-Njigba tôt après un coup sûr de Brandon Joseph. Ohio State a terminé le match avec 67 verges après la capture, soit environ la moitié de sa moyenne.

ALLER PLUS LOIN Regardez et apprenez : comment la vision de Benjamin Morrison mène Notre-Dame contre l’État de l’Ohio

Harrison mène le groupe avec 14 attrapés pour 304 verges et trois scores en trois matchs, tandis qu’Egbuka compte 12 attrapés pour 167 verges et trois scores. Il est difficile de garder le jeu de passes de l’Ohio State hors de la zone des buts, et le coordinateur défensif Al Golden ne s’y attend probablement pas. Mais la répression du YAC pourrait donner aux Irlandais un avantage dans l’ensemble.

Pourtant, Harrison pourrait être le meilleur joueur que Notre Dame voit toute la saison, en dehors du quart-arrière de l’USC Caleb Williams.

« Il a une grande vitesse. Peut parcourir tous les itinéraires. A un très bon rayon de capture », a déclaré Hart. « Compte tenu de sa taille et de sa vitesse, être capable de parcourir tous les itinéraires est quelque chose qu’il réussit vraiment bien. Je pense que c’est ce qui différencie un très bon récepteur d’un récepteur moyen, s’il peut rendre tous ses itinéraires identiques. Il y a des gars dont je peux dire quel itinéraire ils suivent après deux pas. Si vous faites en sorte que tout se ressemble, c’est vraiment difficile. C’est une chose qu’il fait bien.

Gagner au premier essai

Personne ne parle de conversions au premier essai, mais c’est là que Notre Dame a perdu contre Ohio State l’année dernière, déclenchant une série d’événements qui ont gardé les Buckeyes en tête des chaînes et mis les Irlandais derrière eux.

Même avec Stroud au poste de quart-arrière, Ohio State a couru 16 fois pour 103 verges lors des premiers essais lors d’une victoire de 21-10 qui ressemblait à un Big Ten vintage. Si Golden a défié les Buckeyes de gagner sur le terrain, l’entraîneur-chef Ryan Day l’a finalement fait. Sur ces 16 tentatives au sol, toutes sauf deux ont gagné au moins quatre verges. Un en a gagné trois. Un autre s’est fait bourrer sur la ligne de mêlée, mais être arrêté au premier et au but sur la ligne des 2 mètres n’est guère catastrophique. Miyan Williams est entré dans la zone des buts quelques instants plus tard.

Le premier match de Notre Dame n’a pas réussi à suivre. Il n’y avait pas non plus de quart-arrière de la NFL pour le soutenir. Les Irlandais ont couru 13 fois au premier essai pour seulement 50 mètres. Six de ces courses ont duré deux mètres ou moins. Un seul a opté pour une superficie à deux chiffres.

Ce n’est pas que Notre Dame doive forcer le problème avec Audric Estime dès le premier essai, mais les Irlandais devraient avoir plus de succès sur le terrain grâce à ce que Hartman propose dans les airs. Les Irlandais ne sont pas soudainement une équipe qui passe en premier, mais Parker est ouvert à l’idée. Hartman se classe troisième au niveau national pour l’efficacité des passeurs.

« Il y aura certainement des moments au cours d’une longue année où il faudra être capable de le faire d’abord avec une passe, puis avec une course inversée », a déclaré Parker. « Mais certainement la personnalité de cet endroit et de nos joueurs et qui nous soutient nous permet de nous assurer que nous développons la ligne de mêlée et de trouver des moyens d’amener les gens à nous adapter et de gagner dans le jeu de course, puis de mettre en place tout le reste. »

Le problème le plus important pour Notre Dame est de respecter le calendrier contre l’Ohio State d’une manière qu’elle n’a pas pu faire l’année dernière. Le jeu de course anémique au premier essai s’est transformé en un défilé de situations de troisième et longue durée. Les Irlandais ont parcouru en moyenne 7,6 verges pour effectuer les troisièmes essais. Notre Dame est allée 3 sur 13 dans ce scénario.

Les Irlandais ne peuvent pas se permettre une rediffusion.

Prédiction

L’idée du « si ce n’est pas maintenant, quand ? » n’est pas considéré comme sérieux, analyse du football. Être dû à une victoire marquante à domicile contre un adversaire qui possédait Notre-Dame dans l’histoire du football universitaire moderne ne rend pas cela plus probable.

Et encore.

Notre Dame entre dans un match du Top 10 avec le meilleur quart-arrière pour la première fois depuis la dernière année de Brady Quinn. Et les Irlandais pourraient avoir derrière eux le genre d’avantage sur le terrain contre lequel ils se battent lorsque Notre Dame se dirige vers la Géorgie, le Michigan ou même l’État de l’Ohio l’année dernière. En plus de cette dynamique, Ohio State se sent en retrait de son standard typique de batteur mondial, avec un nouveau quart-arrière qui n’a jamais joué dans un environnement comme celui-ci.

Ohio State est peut-être le meilleur programme, mais samedi soir, Notre Dame se sent bien placée pour être la meilleure équipe grâce à Sam Hartman.

Notre-Dame 28, État de l’Ohio 24

(Photo du haut d’Audric Estime et Zeke Correll : Lance King/Getty Images)