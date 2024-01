Aperçu du divertissement 2024 : 11 albums à surveiller

Benny le boucher, « Tout le monde ne peut pas y aller » – (1/26)

Le 26 janvier, le rappeur Griselda Benny the Butcher sortira son premier album en tant qu’artiste Def Jam. Titré Tout le monde ne peut pas y alleril comprend des apparitions d’invités de Lil Wayne et Stove God Cooks et présente la production de The Alchemist et Hit-Boy.