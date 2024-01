Aperçu du divertissement 2024 : 10 podcasts à écouter cette année

L’année dernière, le comédien et ancien animateur de Le spectacle quotidien a signé un accord avec Spotify pour un podcast hebdomadaire. Ce spectacle mélangera « l’humour et l’esprit vif qui caractérisent Noah avec sa perspective globale pour offrir une vision unique des sujets les plus chauds et les plus captivants du moment ». Depuis sa sortie, l’émission a présenté des invités tels que Kevin Hart, Janelle Monáe, Kerry Washington, Dwayne « The Rock » Johnson, et bien d’autres encore.