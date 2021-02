Combien d’argent enverriez-vous un intérêt amoureux en ligne?

E! News a un aperçu exclusif du dernier épisode de la série Oxygen Digital Dark Web exposé qui explore la manipulation, la tromperie et l’extorsion derrière les fraudeurs de romance sur Internet.

Prendre Debby Montgomery Johnson par exemple: la femme d’affaires prospère qui a essayé les rencontres en ligne après la mort de son mari. Debby a rapidement commencé à parler à un homme charmant qui se faisait appeler « Eric Cole » et vivait à Londres.

« Eric était un réconfort, il savait quoi dire », a partagé Debby dans la prévisualisation. « Il m’a fait rire, il m’a fait me sentir valorisée en tant que femme, en tant que partenaire commercial, en tant que maman. »

Les deux sont devenus petit ami et petite amie. «C’était comme si nous étions jeunes et que nous sortions à nouveau. C’était très amusant», a déclaré Debby.

Debby a même noué des relations avec des personnes qu’elle croyait être la sœur et le fils d’Eric. Malheureusement, Eric n’était pas Eric et les escrocs ne prétendaient pas non plus être sa famille en ligne.