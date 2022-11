Aperçu du Daily Chronicle 2022 Boys Basketball : capsules par équipe

Barbes DeKalb

Entraîneur: Mike Reynolds (quatrième saison)

La saison dernière: 25-10, 8-2 Vallée DuPage

Meilleurs retours: Darrell Island, sr., G ; Sean Reynolds, donc., G

Principaux nouveaux arrivants : Davon Grant, fr., F

Ne vaut rien: Fraîchement sortis d’une course vers un match de championnat de section l’année dernière, les Barbs sont également à la recherche d’un quatrième titre DVC consécutif. Island et Reynolds sont les seuls partants de retour, mais des gars en rotation comme Tyler Vilet et Cooper Phelps reviennent. Ces quatre joueurs sont des gardes et les Barbs manquent beaucoup de taille cette année. À 6 pieds 4 pouces, Grant est l’un des joueurs les plus grands de l’équipe, sinon le plus grand. Mais Reynolds a déclaré que c’est un bon mélange de joueurs plus âgés et plus jeunes qui devraient se défier pour le temps de jeu afin de créer une autre saison passionnante pour l’équipe. Le junior Eric Rosenow peut voir du temps à la fois à la garde et à l’attaquant, tandis que l’attaquant senior Chance Perry, le garde de deuxième année Jackson Kees et le garde senior Johnny Henderson devraient également obtenir du temps de rotation.

Spartiates sycomores

Entraîneur: Ethan Franklin (première saison)

La saison dernière: 13-16, 6-8 Interstate 8

Meilleurs retours : Teague Hallahan jr., F; Lucas Winburn, père, F

Principaux nouveaux arrivants : Burke Gautcher, donc., F

Ne vaut rien: Franklin prend en charge un jeune groupe après son arrivée à bord de Gênes-Kingston. Le diplômé de DeKalb a déclaré que cela avait été un énorme changement de programme avec ce qu’il essayait d’apporter des deux côtés du ballon. La plupart des Spartans jouent également au football, qui vient de se terminer samedi en demi-finale de classe 5A. Il y a une rotation assez profonde, pour commencer du moins. Franklin va devoir se sentir mal. Cette liste comprend le garde de deuxième année Carter York, le garde de deuxième année Aidan Wyzard, le garde principal Jaxon Terney, le garde de deuxième année Preston Picolotti, l’attaquant de deuxième année Thatcher Friedrichs et le garde junior Tyler Curtis.

Chevaliers de Kaneland

Entraîneur: Ernie Colombe (quatrième saison)

La saison dernière: 18-9, 10-4 Interstate 8

Meilleurs retours : Troyer Carlson, jr. G; Parker Violett, jr., F ; Johnny Spallasso, père, G ; Gevon Grant, père, G

Principaux nouveaux arrivants : Freddy Hassan, donc., F; Evan Frieders, fr., G ; Brad Franck, jr., G ; Luke Reinert, donc. g

Ne vaut rien: Colombe a déclaré que Grant avait une saison d’automne et d’été exceptionnelle et s’attend à de grandes contributions de la part des seniors. Colombe a ajouté que l’équipe devrait être de la partie sur l’Interstate 8, même s’il s’attend à ce qu’elle soit très compétitive cette année. Il a dit que les nouveaux venus ajoutent vraiment à la profondeur de l’équipe, ainsi qu’à la polyvalence. Hassan, à 6-6, donne aux Knights un avantage de taille assez important.

Gênes-Kingston Cogs

Entraîneur: Griffin Mc Neal (première saison)

La saison dernière: 22-10, 5-4 Conférence Big Northern

Meilleurs retours : Traven Atterberry, sr., G ; Josh Bunting. sr., G

Principaux nouveaux arrivants : John Kruger, jr., F; Hayden Hodgson, F, so., Justyn Ferrara, sr., C, Nate Skarzynski, sr., F

Ne vaut rien: Il n’y a pas beaucoup de retour pour les Cogs à cause de l’obtention du diplôme. Bunting et Atterberry étaient des joueurs en rotation. Cependant, il y a encore une poignée de seniors autour de jeunes talentueux. McNeal en est à sa première saison comme entraîneur-chef des Cogs. Il est diplômé de GK en 2015 et a également été l’entraîneur-chef de Hiawatha auparavant.

Loups des bois d’Indian Creek

Entraîneur: Nolan Govig (deuxième saison)

La saison dernière: 11-21, 5-5 Petit 10

Meilleurs retours : Jeffrey Probst, jr., F ; Sam Genslinger, père, G ; Landon Schrader, jr., F; Jakob McNally, jr., G

Principaux nouveaux arrivants : Logan Schrader, fr., G ; Everett Willis, donc., C

Ne vaut rien: Govig est diplômé d’Indian Creek en 2018 et est de retour pour sa deuxième année avec une équipe qui perd beaucoup depuis la saison dernière. L’équipe est jeune cette année, dit-il, mais c’est un groupe enthousiaste. Il a déclaré que les Timberwolves essaieront de trouver leur identité sur le plan défensif – c’est le principal objectif de l’année.

Hinckley-Big Rock Royals

Entraîneur: Seth Sanderson (sixième saison)

La saison dernière: 20-13, 8-2 Petit 10

Meilleurs retours : Ben Hintzsche, père, G ; Martin Ledbetter, donc., F ; Landon Roop, jr., G

Principaux nouveaux arrivants : Austin Albus, jr., F ; Michael Murphy, jr., G

Ne vaut rien: Les Royals ont diplômé trois partants, mais ramènent Hintzsche et Ledbetter qui ont connu de bonnes saisons. Ledbetter devrait pouvoir faire un bond par rapport à sa première année, au cours de laquelle il a récolté en moyenne 8,9 points et 7,1 rebonds. L’attaquant 6-5 présente beaucoup de problèmes de match dans le Little 10. L’équipe de deuxième année a réussi l’année dernière et des gars comme Albus et Murphy devraient contribuer à l’université cette fois-ci, a déclaré Sanderson. L’entraîneur a déclaré que l’équipe avait un plafond très élevé cette année.