Aperçu du concert de couronnement du roi Charles alors que le prince William taquine un rôle spécial

La famille royale a partagé dimanche les derniers préparatifs du concert de couronnement du roi Charles.

Le palais de Kensington a publié un aperçu du concert dans lequel le prince William s’approchait d’un microphone sur une scène.

L’héritier du trône prononcera un discours en l’honneur de son père lors du concert.

Avant le concert, les communautés de Londres participeront à des fêtes de rue. Les réunions communautaires, qui font partie d’une tradition britannique connue sous le nom de Big Lunch, visaient à rassembler les voisins pour célébrer le roi nouvellement couronné alors même que le soutien à la monarchie diminue.

Le roi Charles et la reine Camilla ne devraient pas assister aux grands déjeuners, mais devraient faire une apparition au concert dimanche soir.

Katy Perry et Lionel Richie se produiront lors du concert du couronnement. Parmi les autres artistes programmés, citons Andrea Bocelli, Take That, Sir Bryn Terfel, Freya Ridings et Alexis Ffrench.

Perry a précédemment expliqué son lien avec la famille royale en disant: « Je suis ambassadrice de l’une de ses fondations pour le British Asian Trust, qui se concentre principalement sur la fin de la traite des enfants, qui est un énorme problème de notre époque dont les gens ne parlent pas assez parlé, et ça correspondait à toutes mes valeurs. »

« Il m’a demandé de chanter, et tout s’est aligné. »

Richie a son propre lien avec la famille royale – par l’intermédiaire de feu la princesse Diana.

Richie et Diana se sont croisés pour la première fois lors de son concert à Londres en 1986. À l’époque, Richie a interprété son hit de 1984, « Hello », dont il partageait la chanson préférée de Diana. Le chanteur et sa femme d’alors, Brenda Harvey, ont également offert à la princesse deux vestes en cuir pour ses fils : William et Harry. Les garçons avaient 4 et 2 ans à l’époque.

Le couronnement du roi Charles a eu lieu à l’abbaye de Westminster le 6 mai. Charles et son épouse la reine Camilla ont tous deux été couronnés lors de la cérémonie officielle, à laquelle ont assisté environ 2 000 personnes.

Le prince Harry et le prince Andrew, le frère du roi, étaient tous les deux présents malgré leurs tensions avec la famille royale. Le duc de Sussex est arrivé seul à l’abbaye de Westminster alors que sa femme Meghan Markle est restée en Californie.

Le fils du couple a fêté son quatrième anniversaire le même jour que le couronnement.

Le prince Andrew est arrivé avec ses filles; Béatrice, 34 ans, et Eugénie, 33 ans. L’ex-femme du duc d’York, Sarah Ferguson, n’était pas présente avec le trio.

Le prince Harry et le prince Andrew sont tous deux des membres non actifs de la famille royale. Harry et Markle se sont retirés de leurs rôles principaux en 2020, tandis que le prince Andrew a été déchu de ses titres militaires en 2022.

