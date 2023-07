Aperçu du camp d’entraînement des Packers : à quoi ressemblera Jordan Love, l’attaque de Green Bay ?

Carmen Vitali NFC Nord Reporter

Nous avons réussi, les amis. Les camps d’entraînement s’ouvrent dans toute la ligue et l’espoir est à nouveau éternel pour 32 bases de fans. Il y aura beaucoup d’yeux sur les Packers de Green Bay alors qu’ils passent du quart-arrière infaillible du Temple de la renommée Aaron Rodgers au QB non testé de quatrième année Jordan Love. Et bien que ce soit le scénario dominant, il y en a beaucoup d’autres alors que nous nous préparons à accueillir une autre saison de la NFL à Green Bay.

Comment la connaissance de l’infraction de Jordan Love se traduira-t-elle pratiquement?

Love est peut-être un partant de première année, mais il n’est pas le petit nouveau du quartier. Love a passé trois ans à apprendre le système qu’il est sur le point de faire fonctionner. Mais comme tout danseur (ou joueur de football) peut en témoigner, connaître les pas et les exécuter sont deux choses très différentes. Cela va être mis à l’épreuve immédiatement avec le match de la semaine 1 des Packers à Chicago contre le rival Bears.

Nous allons avoir un aperçu pendant le camp d’entraînement, où la maîtrise de l’attaque par Love, ou son absence, sera pleinement exposée.

Mais l’entraîneur des quarts-arrières de Green Bay, Tom Clements, semble avoir foi en Love – et il a passé toute la saison dernière à témoigner de la compréhension du QB du plan de l’entraîneur-chef Matt LaFleur.

« L’année dernière, au cours de la saison, il connaîtrait le plan de match », a déclaré Clements of Love via le site Web des Packers. « Il était toujours prêt à y aller, donc une fois que vous l’avez installé et en avez parlé, il l’a très bien digéré. »

Maintenant, la question demeure de savoir si cela raccourcit la courbe d’apprentissage de Love alors qu’il prend les rênes à Green Bay.

Comment l’infraction va-t-elle évoluer (ou pas) pour aider l’Amour ?

En plus de savoir à quel point Love connaît l’infraction, il entre également dans une situation objectivement bonne. Love a l’un des meilleurs tandems de porteurs de ballon de la ligue sur lequel se rabattre, avec une ligne offensive parmi les 10 meilleures devant lui, à condition qu’ils puissent tous rester en bonne santé.

Cela soulève la question de savoir dans quelle mesure LaFleur s’appuiera sur le jeu de course – ou peut-être sur les deux bouts serrés des recrues que l’équipe a repêchés en avril. Bien que ce dernier ne changerait pas grand-chose à un schéma qui déployait déjà plusieurs sets serrés au deuxième rang de la ligue la saison dernière, proposer plus de sets professionnels avec plusieurs dos le modifierait légèrement. Les Packers ont dirigé 21 personnes (deux arrières, un bout serré, trois receveurs larges) 9,2% du temps, malgré le fait qu’ils aient à la fois Aaron Jones et AJ Dillon. Avec un quart-arrière en développement maintenant sous le centre, jumelé à deux jeunes receveurs en Christian Watson et Romeo Doubs, LaFleur et l’offensive pourraient choisir de s’appuyer plus souvent sur l’expérience sous la forme du jeu de course.

Alternativement, l’attaque s’appuiera-t-elle sur ce qu’elle fait le mieux et s’appuiera-t-elle sur la confusion avec plusieurs sets serrés comme elle l’a fait, malgré le fait qu’elle s’appuie sur des recrues à la position? L’histoire suggérerait cette option compte tenu de ce qui s’est passé après le départ de Davante Adams après la saison 2021. Avec Aaron Rodgers sous le centre, il semblait y avoir une attitude qu’il pouvait compenser le vide laissé par Adams avec les nouveaux arrivants Watson et Doubs, couplé avec Allen Lazard devenant le receveur numéro un. Avec le recul, nous savons que cela ne s’est pas produit. Donc, la question est de savoir si les Packers ont appris de cela ou s’ils respectent le système éprouvé de LaFleur.

Packers WR Romeo Doubs dit que Jordan Love peut faire « exactement la même chose » qu’Aaron Rodgers

La défense peut-elle être à la hauteur de son talent ?

Une autre façon pour les Packers de faciliter les choses sur Love repose sur la poursuite de l’élan qu’elle a créé vers la fin de la saison dernière. Avant leur congé de la semaine 14, la défense de Green Bay avait en moyenne 23,2 points accordés. Mais au cours des quatre dernières semaines de la saison, les Packers n’ont accordé que 16,5 points par match. S’ils peuvent se tromper davantage vers cette marque de 16,5, le travail de Love deviendra beaucoup plus facile.

Il n’y a aucune raison pour que la défense ne puisse pas le faire non plus. Avec huit choix de premier tour parmi ses partants, les Packers n’ont plus d’excuses pour expliquer pourquoi ce côté du ballon ne peut pas exécuter. Y aura-t-il plus de créativité ? Y aura-t-il plus de variété de forfaits blitz? Peuvent-ils maintenir leur rythme de récupération du ballon ? Nous aurons le premier aperçu au camp d’entraînement.

Roméo Doubs et Christian Watson peuvent-ils mener le corps des receveurs éloignés ?

L’année dernière, Doubs et Watson étaient des recrues aux yeux brillants et à la queue touffue qui ont eu leur premier aperçu du jeu de la NFL sans beaucoup de conseils. Ce fut un relatif baptême du feu grâce en grande partie au fait que leur ancien quart-arrière n’était pas présent pour les entraînements hors saison.

Mais ce ne sont plus des débutants. Et Watson a terminé la saison en force, à égalité pour la tête de la ligue en recrue recevant des touchés. Watson a marqué un total de huit sur une période de quatre semaines, des semaines 10 à 13, faisant preuve d’éclat dans le processus. Doubs a cliqué avec Love cette intersaison, selon les rapports, allant même en Californie pour s’entraîner avec Love avant le début des entraînements intersaison.

Lions, Vikings, Packers ou Bears : quelle est la meilleure équipe de la NFC Nord ?

Cela signifie-t-il qu’ils sont tous les deux prêts à assumer collectivement la charge ? Nous devrions avoir une meilleure idée de la répartition de la charge de travail et savoir s’ils sont à la hauteur du défi en quelques jours et ce sera quelque chose à surveiller tout au long des semaines précédant la saison.

Carmen Vitali couvre le NFC Nord pour FOX Sports. Carmen a déjà fait des arrêts avec The Draft Network et les Tampa Bay Buccaneers. Elle a passé six saisons avec les Bucs, dont 2020, ce qui a ajouté le titre de championne du Super Bowl (et de participante à la parade de bateaux) à son curriculum vitae. Vous pouvez suivre Carmen sur Twitter à @CarmieV .

