Aperçu du box-office « The Flash »: Ezra Miller sous les projecteurs

Après près d’une décennie de développement, « The Flash » arrive enfin dans les salles ce week-end.

Le Découverte de Warner Bros. arrive à un moment de changements importants dans l’entreprise et après une série de controverses juridiques pour sa star, Ezra Miller.

Avec une ouverture prévue de l’ordre de 75 à 85 millions de dollars, « The Flash » devrait être une contribution bienvenue au box-office de la franchise DC Comics. En plus de Miller, il présente Michael Keaton et Ben Affleck reprenant leurs rôles de Batman des films précédents.

Les nouveaux entrants – « Black Adam » et « Shazam: Fury of the Gods » – n’ont pas réussi à gagner du terrain auprès du public, générant ensemble un peu plus de 500 millions de dollars dans le monde.

« Black Adam » a ouvert ses portes à 67 millions de dollars sur le marché intérieur en octobre et le « Shazam! » la suite n’a totalisé que 30,1 millions de dollars au cours de ses trois premiers jours dans les salles plus tôt cette année. Les deux films ont été largement critiqués par la critique.

« The Flash » a recueilli des critiques plus favorables en route vers ses débuts vendredi, plusieurs critiques le classant parmi les meilleurs films de DC.

On craignait que le film ne voie jamais le jour après que Miller, qui utilise les pronoms eux et eux, ait fait la une des journaux en 2020 pour une vidéo qui les montrait semblant étouffer violemment un fan. D’autres incidents d’irrégularité se sont intensifiés en 2022, lorsque Miller a été arrêté et accusé de conduite désordonnée et de harcèlement dans un bar karaoké à Hawaï. Miller était aussi accusé de dresser des mineurs.

L’année dernière, Miller a admis qu’ils avaient « traversé une période de crise intense » et qu’ils subiraient un traitement pour des « problèmes de santé mentale complexes » en étant accusés de cambriolage à Stamford, dans le Vermont. Miller a finalement évité la prison grâce à un accord de plaidoyer conclu en janvier.

L’acteur a été largement absent des yeux du public depuis lors, faisant un retour pour la première de « The Flash » à Los Angeles lundi. Ils n’ont fait aucune interview ou promotion majeure pour le film et il a été rapporté que Warner Bros. ne prévoit actuellement aucun projet futur avec eux.

Avant la projection de lundi, Miller s’est adressé au public d’Ovation Hollywood, remerciant les coprésidents et co-directeurs généraux de DC Studios, Peter Safran et James Gunn, pour leur « grâce, discernement et attention ».

Safran et Gunn ont uni leurs forces à DC en novembre après des années de performances incohérentes au box-office du studio. La paire a annoncé une nouvelle liste de films et d’émissions de télévision basés sur DC en janvier, y compris de nouveaux films mettant en vedette Superman, Batman et Supergirl. Gunn, qui vient de terminer une course réussie avec le rival de DC Marvel et sa trilogie « Guardians of the Galaxy », écrit et réalise « Superman: Legacy ».

« The Flash » – aux côtés de « Blue Beetle », attendu en août, et « Aquaman and the Lost Kingdom », prévu pour décembre – marque les derniers vestiges de l’ancien DC Extended Universe (DCEU).