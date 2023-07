Aperçu du box-office Indiana Jones et le cadran du destin

C’est le dernier salut d’Harrison Ford en tant qu’Indiana Jones qui esquive les rochers, brandit le fouet et frappe les nazis.

Vendredi, « Indiana Jones et le cadran du destin » arrive dans les salles, marquant le cinquième et probablement dernier chapitre de la franchise de films Lucasfilm.

Disney n’a épargné aucune dépense pour porter le film sur grand écran, en commençant par un budget de production de près de 300 millions de dollars. Tenez compte des coûts de marketing, qui sont généralement égaux à la moitié du budget de production, et d’une première et d’une after-party chics au Festival de Cannes, et « Dial of Destiny » a tout un trou pour se creuser.

Les analystes du box-office prévoient que le film rapportera entre 60 et 65 millions de dollars au cours de ses trois premiers jours dans les salles et environ 90 millions de dollars pour le week-end de vacances de cinq jours. Cela marquerait la dernière ouverture médiocre de la saison des superproductions estivales, après des arcs décevants pour « The Flash », « Elemental » et « Transformers: Rise of the Beasts » plus tôt ce mois-ci.

Il serait également bien en deçà des 100 millions de dollars « Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal » obtenus au cours de ses trois premiers jours dans les salles en 2008. Les précédents épisodes d’Indiana Jones, sortis dans les années 1980, ont vu des ouvertures au box-office nettement inférieures car les billets étaient nettement moins chers à cette époque et les films sortaient dans moins de salles.

Par exemple, « Kingdom of the Crystal Skull » est sorti dans plus de 4 200 salles, tandis que « The Last Crusade » de 1989 est sorti dans 2 300 cinémas, selon les données de Comscore. En 2023, les longs métrages à succès ouvrent généralement dans 4 200 lieux, certains films, tels que « Guardians of the Galaxy: Vol. 3 » de Marvel, ouvrant dans pas moins de 4 450 lieux.

« Dial of Destiny » marque également la première fois que Steven Spielberg n’a pas réalisé de film Indy, bien que la partition musicale ait été écrite par le fidèle de la franchise John Williams. James Mangold, qui a dirigé « Logan » et « Ford v Ferrari », a réalisé le nouveau.

La suite survient 15 ans après le « Kingdom of the Crystal Skull », qui s’est soldé par une note « Fresh » de 77% sur Rotten Tomatoes, mais a été largement critiqué par le public. Malgré une ouverture solide, le quatrième film d’Indiana Jones n’a rapporté que 317 millions de dollars sur le marché intérieur. Il a réussi à atteindre 786 millions de dollars dans le monde, selon les données de Comscore.

La réponse terne du public a entraîné une pause dans les futurs films, y compris le potentiel d’un spin-off mettant en vedette Shia LaBeouf dans le rôle du fils d’Indiana Jones, Mutt Williams. En 2012, Disney a acheté Lucasfilm pour 4,05 milliards de dollars, retirant finalement la franchise à son ancien partenaire de studio Paramount Pictures. Disney a gardé le personnage sur la glace pendant qu’il travaillait sur le nouveau contenu Star Wars et Willow – deux autres franchises provenant de Lucasfilm.

Aujourd’hui, en 2023, le cinquième volet des aventures cinématographiques de l’archéologue cape et d’épée a généré un score « Fresh » de 66 % jeudi, les critiques informant que « Dial of Destiny » ne capture pas tout à fait le frisson des aventures précédentes. Pourtant, avec Ford enfilant son combo chapeau et fouet emblématique, le film donne au public une ruée nostalgique.

Cependant, il n’est pas clair si cela se traduira par une tonne de ventes de billets.

« Le public cible des hommes de plus de 35 ans, qui ont grandi avec toute la série, devra se présenter avec leurs familles et, peut-être, présenter le personnage emblématique à leurs petits qui n’étaient même pas là pour le film précédent », a déclaré Shawn Robbins, analyste en chef chez BoxOffice.com. « La franchise a déjà surmonté la pertinence de la culture pop au point mort, mais cette fois, elle doit également relever le défi supplémentaire de reconquérir les téléspectateurs qui n’étaient pas aussi friands de ‘Crystal Skull’ qu’ils l’étaient pour les films originaux. »

Hollywood a eu des résultats mitigés avec des pièces de nostalgie ces dernières années. Alors que « Top Gun : Maverick », « Avatar : The Way of Water » et « Ghostbusters : Afterlife » ont enregistré de bonnes ventes au box-office, d’autres ont échoué sur grand écran. « Blade Runner 2049 », « Independence Day: Resurgence » et « Terminator Genisys » ont échoué avec d’anciens fans et de nouveaux publics en Amérique du Nord.

« Dial of Destiny » pourrait bénéficier d’un public désireux de voir Ford, qui aura 81 ans le mois prochain, raccrocher son feutre et potentiellement même passer le flambeau à une nouvelle génération.

Même avec des critiques tièdes avant la sortie de vendredi, Robbins note que les critiques et le public ne sont pas toujours d’accord.

« La nature d’Indiana Jones en tant que franchise traditionnellement moins chargée par rapport aux superproductions de bandes dessinées que nous avons l’habitude de voir jouer avec un fusible court signifie également qu’une partie importante de son public pourrait choisir de voir le film après le fan initial. avant-premières et le jour de l’ouverture », a-t-il déclaré.

Divulgation: Comcast est la société mère de NBCUniversal et CNBC. NBCUniversal possède Rotten Tomatoes.