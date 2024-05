Aperçu du box-office du week-end : GARFIELD s’apprête à dépasser FURIOSA dans Battle of the Holdovers

Abonnez-vous à notre GRATUIT des newsletters par e-mail pour être informé de nos dernières mises à jour en matière de suivi des avant-premières, d’analyse du box-office et d’actualités de l’industrie.

Semaine 22 | 31 mai-2 juin 2024

Gamme Top 10 | Week-end 22 2024 : 55 à 85 millions de dollars

Top 10 au total | Week-end 22 2023 : 203 338 486 $

La crise du début de l’été 2024 se poursuivra avec une baisse attendue ce week-end. Les trois nouveautés prévues pour ce week-end : Sony/Crunchyroll’s Haikyuu : La bataille des bennes à orduresAttractions routières Camp d’étéet Disney Jeune femme et la mer– ont du mal à assurer suffisamment de séances avec un nombre limité d’écrans à leur disposition. Ce trio de titres fait suite à un groupe d’ouvertures ternes du week-end férié du Memorial Day : Warner Bros. Furiosa: Une saga Mad Maxcelui de Sony Le Film Garfieldet Angel Studios’ Vue.

Tous les signes indiquent une baisse significative d’une année sur l’autre pour ce week-end. Nous nous attendons à ce que le vent commence à tourner en juin, à commencer par le doublé du fourquel de Sony. Mauvais garçons : rouler ou mourir et la suite animée de Disney/Pixar À l’envers 2 sur les deux premières images du mois.

Podium Box-office Pro

Prévisions des 3 meilleurs films au box-office national | 31 mai-2 juin 2024

1. Le film Garfield

Sony Photos | Semaine 2

Fourchette de 3 jours : 12 $ à 18 millions de dollars

Part de marché du tableau de bord des horaires de The Boxoffice Company : 15 %

Avantages

Le facteur le plus important à prendre en compte ce week-end à venir est à quel point le gros chat orange a failli se retourner. Furiosa et ses cohortes des terres désolées lors du Memorial Day. Les versions 3-Day et 4-Day n’ont montré qu’une différence de 0,9 million de dollars entre les deux concurrents, Sony déclarant hardiment Garfield le vainqueur des 4 jours dimanche avant que Warners ne proclame Furiosa le vrai gagnant dans leurs estimations du lundi le lendemain. C’est une piste facilement surmontable, et Garfield peuvent remporter ce cadre si les familles voyageant pendant le week-end férié de la semaine dernière décident de montrer leur soutien cette fois-ci.

Pour Garfield plus précisément, le faible consensus critique (37% sur Tomates pourries) n’a probablement pas beaucoup d’impact sur sa prise, car les films familiaux sont généralement à l’épreuve des critiques. Voir Sony Le film Angry Birds, qui avait une ouverture de 38,1 millions de dollars en passe d’atteindre 107,5 millions de dollars nationaux en 2016… malgré un score de critiques de 44 %. Même la pertinence moderne de la marque Garfield n’est pas vraiment un handicap puisque les parents qui achètent les billets se souviennent certainement du personnage de leur enfance. La nostalgie pourrait l’emporter.

Les inconvénients

Les plus gros inconvénients affectant les deux Garfield et Furiosa est la perception actuelle selon laquelle ces films sont des déceptions en fonction de leurs prises du week-end d’ouverture. Il y a aussi ces CinemaScores « B+ » qui peuvent avoir un impact sur le public dans la bulle quant à savoir s’il doit ou non aller au cinéma ce week-end. Le film Garfield a aussi SI mordillant ses talons, prenant probablement une plus grande bouchée de ce quad que ce à quoi Sony s’attendait. S’il a un avantage sur Furiosa, c’est probablement un modèle mince, et cela pourrait se résumer à une autre photo finish. Attendez-vous à ce que ce soit un moment difficile, qui pourrait s’étendre aux chiffres réels de lundi.

2. Furiosa : Une saga Mad Max

Warner Bros. | Semaine 2 | Plus de 3 700 emplacements

Fourchette de 3 jours : 10 $ à 15 millions de dollars

Part de marché du tableau de bord des horaires de The Boxoffice Company : 13 %

Avantages

Comme indiqué, Furiosa prendra la couronne s’il peut utiliser la réception critique (90% sur RT) pour tirer parti de son empreinte Premium Grand Format (avec des prix de billets plus élevés). Un impressionnant 51 % de la version du week-end d’ouverture de ce titre provenait de PLF, dont 20 % provenant de plus de 400 sites IMAX uniquement, ce qui signifie que le public préférerait dépenser des dollars supplémentaires pour voir ce titre avec toutes les cloches et sifflets offerts par les cinémas PLF. Aucune des nouveautés de ce week-end ne revendiquera ses droits sur ces écrans PLF, ce qui donne Furiosa une deuxième chance aux ventes du week-end sur des prix de billets plus élevés.

De nombreux analystes ont souligné que l’entrée précédente, celle de 2015 Mad Max : La route de la fureur, n’était pas autant un brûleur de grange au box-office que nous nous en souvenions, compte tenu de l’énorme empreinte culturelle de ce film. Cette entrée s’est ouverte à 45,4 millions de dollars, pour atteindre 153 636 354 millions de dollars au niveau national et 369 873 869 millions de dollars au niveau mondial. Cependant, ce qui est intéressant dans la performance de ce film, c’est la tiens, c’était, n’affichant jamais de baisse en dessous de -48% jusqu’à sa 19ème et dernière semaine de sortie générale, et grimpant même dans des pourcentages positifs pendant quelques frames. Même si Furiosa vient d’un désavantage par rapport à Route de la fureur, il y a encore un espoir que le film puisse tenir le coup, au mépris de la déclaration du personnage de Chris Hemsworth, « Il n’y a pas d’espoir ! » Un aspect du box-office de cette année que beaucoup ne soulignent pas est le manque de concurrence acharnée qui a permis à des titres comme SI ou Royaume de la planète des singes d’avoir des jambes plus longues dans le Top 10 qu’une année normale où tout est concentré sur le week-end d’ouverture avec des sorties plus massives en jeu. De cette façon, cette année ressemble beaucoup plus au modèle des années 1980 ou 1990, où les films avaient tendance à durer plus longtemps. Le seul inconvénient réside dans les fenêtres de cinéma plus courtes avant la diffusion, comme lorsque WB a mis Dune : deuxième partie sur le numérique tout en restant dans le Top 5.

Les inconvénients

Encore une fois, la perception selon laquelle Furiosa est un sous-performant majeur qui se profile ce week-end, avec un Memorial Day à peine meilleur que la moitié de l’entrée précédente. Même si le marché est actuellement en pleine évolution, il ne fait aucun doute que le studio et l’industrie attendaient bien mieux de ce titre. Nous avons déjà cité la fatigue des préquelles, un changement dans le casting de Charlize Theron à Anya Taylor-Joy, moins établie, et le manque général de Mad Max dans ce qui est présenté comme « A Mad Max Saga » comme raisons de la performance que nous avons obtenue. . Parfois, les franchises réorganisées ne fonctionnent tout simplement pas, comme le montre la récente L’homme du roi (tout nouveau casting, cadre plus ancien), Jour de l’Indépendance : Résurgence (pas de Will Smith), ou Les merveilles (recentré sur des personnages moins confirmés) a montré.

Bien que bien évalué, le fait que ce film soit perçu comme « inférieur à » Route de la fureur est une mauvaise nouvelle pour une franchise aussi excentrique et historiquement modeste. La critique s’étend au cinéma lui-même, comme Furiosa est plus lent, plus bavard et plus complexe/expansif que les entrées précédentes qui avaient des lignes directrices plus simples et un mépris pour la continuité. Outre le CinemaScore « B+ », vous disposez également de systèmes de notation davantage générés par les fans, comme iMDB (7,9/10) et Boîte aux lettres (3,8/5), ce qui se compare moins favorablement à Route de la fureur (8.1 iMDB/4.18 Boîte aux lettresd). Avec un film comme Furiosa, vous avez besoin d’un élan de bouche à oreille, et il existe des preuves quantifiables que le battage médiatique dont il a besoin n’est peut-être tout simplement pas là. De nos jours, même une légère réaction négative peut se métastaser en un rejet total.

3. SI

Images primordiales | Semaine 3

Fourchette de 3 jours : 6 à 10 millions de dollars

Part de marché du tableau de bord des horaires de The Boxoffice Company : 11 %

Avantages

Comme pour Garfield, le coup critique SI a pris (49% sur RT) a peu d’effet notable sur son emprise puisqu’il n’a chuté que de 52 % dans sa deuxième image, avec un nombre élevé de théâtres qui y contribue. Nous nous attendons à une baisse potentiellement encore plus faible ce week-end, car les personnages mignons, les produits dérivés/liens avisés (IHOP, Dunkin’ Donuts, Baskin Robbins, etc.) et l’attrait croisé pour adultes de Ryan Reynolds aident à maintenir celui-ci en vie et dans le Top 3 pour un autre week-end. Le film ne devrait pas avoir de mal à conserver la troisième place, principalement en raison du manque de concurrence des autres titres et d’un CinemaScore « A » positif, ce qui rend celui-ci étonnamment moins controversé que Furiosa ou Garfield en ce qui concerne le grand public. Le film a eu un week-end du Memorial Day de 4 jours, d’un montant brut de 22,3 millions de dollars pour une somme nationale de 64,8 millions de dollars, et a encore deux images supplémentaires avant À l’envers 2 le met hors de combat.

Les inconvénients

Le film Garfield est en train d’éclipser SI à l’étranger, où le premier dispose de 66,3 millions de dollars tandis que le second dispose de 39,9 millions de dollars. Pour l’instant, cela place les revenus mondiaux des deux titres à environ 100 millions de dollars, mais ce genre d’attrait qui va au-delà de la langue est de meilleur augure pour Garfieldperformance à long terme de à l’échelle mondiale, y compris en Amérique du Nord.

