Aperçu du basketball féminin BCR : 5 joueuses à surveiller

McKenna Christiansen (Hall-Jr/G)

Le junior Hall était le meilleur canon de la région l’an dernier, avec une moyenne de 15,2 points par match. Le choix unanime de Three Rivers East All-Conference a également enregistré en moyenne 8,3 rebonds et un record d’équipe de 3,4 interceptions.

Olivia Gartin (Princeton-Sr/G)

Gartin a mené les Tigresses, championnes de la Conférence Est du TRAC, en rebonds (7,3) et en interceptions (4,3) l’année dernière et sera compté pour plus de points (10,3 points par match) cette année. Elle a été le premier choix de la première équipe de la conférence Three Rivers East.

Promise Giacometti (Hall-Sr/F)

Le joueur de la deuxième équipe All-Conference de Three Rivers East figurait parmi les leaders de la région l’an dernier pour les points (6,9), les rebonds (9,0), les passes décisives (2,2) et les interceptions (2,0).

Mariah Hobson (Princeton-Sr/G)

Le meneur principal contribue tout autour du sol, avec une moyenne de 2,4 passes décisives, 3,3 interceptions, 5,7 points et 3,5 rebonds. Elle a reçu la mention honorable Three Rivers East All-Conference l’année dernière.

Kate Salisbury (Bureau Valley, Jr/G)

Salisbury a connu une solide deuxième saison, menant le Storm en marquant (8,2) et en interceptions (2,1) et en lancer franc (64%) tout en obtenant en moyenne 4,4 rebonds. Elle a été nommée deuxième équipe de la deuxième équipe All-Conference de Three Rivers East.

Garder un œil sur: Ali Boschich (St. Bede, Jr/F), Keighley Davis (Princeton, Fr/F), Camryn Driscoll (Princeton, Fr/G), Miya Fox (Princeton, Sr/G), Ella Hermes (St. Bede, Jr/G), Erin May (Princeton, Sr/C), Alaina Wasilewski (BV, Sr/C).