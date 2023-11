Aperçu du basket-ball féminin Georgia Tech 2023-24

La saison 2023-24 nous amène à la cinquième année du parcours de l’entraîneur-chef Nell Fortner à Georgia Tech, une année qui a amené l’équipe à des sommets fantastiques et à des bas compréhensibles. Cette saison, nous entrons dans la deuxième année de l’ère Tonie Morgan/Kara Dunn/Kayla Blackshear, avec Morgan à l’avant-garde en tant que meneur très polyvalent qui a fait preuve d’un talent brut incroyable l’année dernière en tant que recrue. À son meilleur, elle a été nommée recrue de la semaine de l’ACC à deux reprises et a fait partie de l’équipe All-Freshman de l’ACC. Pourtant, parfois, elle ressemblait aussi à une étudiante de première année qui peut être sujette au turnover. Néanmoins, Tech dispose d’un noyau que Fortner s’est engagé à développer et espère participer à de grands matchs au cours des deux prochaines années.

Que s’est-il passé en 2022-2023

La saison dernière pour Tech WBB s’est déroulée avec deux plans apparemment en cours en même temps. D’un côté, pour remplacer les stars du programme Lorela Cubaj et Lotta-Maj Lahtinen, il était essentiel de redémarrer avec de jeunes talents pour préserver l’avenir de l’équipe, mais avec Nerea Hermosa, Aixa-Wone Aranaz et Avyonce Carter comme seuls membres de la classe supérieure. Dans l’équipe, Cameron Swartz (Boston College) et Bianca Jackson (Florida State), 5e année, ont été transférés pour devenir les gardes partants et apporter beaucoup d’expérience de jeu à une équipe par ailleurs extrêmement jeune.

De l’autre côté, Tech a recruté Tonie Morgan, Ines Noguero et Kara Dunn comme noyau de première année pour s’appuyer sur le dynamisme offensif de Swartz/Jackson et se regrouper en tant que groupe leader de la prochaine ère de Tech. Ce que nous avons fini par voir, c’est qu’au lieu d’une attaque très puissante que Swartz, Jackson et Morgan auraient théoriquement pu diriger, Tech était une équipe super striée, jouant avec une grande confiance en jeu hors conférence (9-2) avant de perdre. séquence de l’enfer dans le jeu ACC (terminé 4-14). Jackson devenait parfois injouable. Swartz était soit allumé, soit éteint, pas entre les deux. Hermosa n’a pas fini par faire un grand pas au cours de sa dernière année, perdant sa place de titulaire au profit d’Aranaz.

À la fin de la saison, le plan initial visant à adopter un style offensif rapide est revenu au jeu défensif ciblé qui a amené Tech à deux tournois consécutifs de la NCAA. S’il y a un match auquel revenir de la saison dernière pour donner un aperçu de ce à quoi peut ressembler la meilleure version de Tech cette saison, c’est leur victoire 66-63 contre le n°15 NC State.

Joueurs de retour

#5 Tonie Morgan | 5’9” | G | Donc.

2022-23 : 9,8 PPG | 5.6 JdR | 3.8 APG | Étudiant de première année de l’ACC 2022-23

Si l’on devait confier le succès de Tech à un seul joueur, ce serait Tonie. Elle est le visage de cette équipe et continuera de l’être tout au long de son séjour à The Flats. Son jeu est physique, elle descend rapidement les pentes et est excellente pour lancer le ballon. Son année 2022 a été marquée par un quasi triple-double contre Furman avec 11 points, 10 rebonds et huit passes décisives. Son meilleur match a eu lieu contre le Boston College, où elle a inscrit 18 points lors de la défaite de Tech au premier tour du tournoi ACC. Elle a disputé 12 matchs avec un score à deux chiffres.

#4Anisa Clark | 5’7” | G | Sr.

Anisa, comme l’année dernière, ne quittera probablement le banc que dans des situations de temps poubelle, n’ayant jamais vu plus de trois apparitions au cours de chacune de ses trois saisons à Tech. Elle est trois fois récipiendaire du tableau d’honneur académique de l’ACC avec une spécialisation en psychologie.

#11 Aixa a gagné Aranaz | 6’3” | F | 5ème

2022-23 : 2,8 PPG | 2.6 JdR | 0,8 APG

L’une des meilleures surprises de l’année dernière a été l’émergence d’Aranaz. Alors que Nerea Hermosa était censée être le centre de départ après une excellente année en 2021-2022, elle n’a fait aucun progrès notable dans son jeu, créant ainsi une chance pour Aranaz d’être une joueuse d’impact en 2022-23. L’Espagnol a débuté 22 des 28 matchs avec un record en carrière de 545 minutes. Elle a été l’une des principales rebondeuses de Tech l’année dernière, principalement sur le verre défensif où ont eu lieu 41 de ses 74 rebonds. Même si elle était un peu sujette au roulement, Aranaz a fourni une ténacité intérieure qui ne venait pas d’Hermosa, faisant d’elle l’homme de main intérieur de l’équipe.

#13 Kayla Cisaille Noire | 6’1” | F | Jr.

2022-23 : 8,8 PPG | 6.4 JdR | 1.0APG

Kayla, à bien des égards, est la sauce secrète de cette équipe qui n’est en réalité pas un secret. Son intensité a joué un rôle majeur dans la capacité de rebond de l’équipe, menant l’équipe avec 193 la saison dernière, soit une moyenne de 6,8 par match, et des quantités presque égales en attaque et en défense. Sa capacité à donner à Tech des opportunités de seconde chance en bas, combinée aux améliorations de la capacité de score de Kara Dunn et Tonie Morgan, a une chance d’être immense si elles doivent se présenter dans un moment important.

#15 Avyonce Carter | 5’10” | G | Sr.

2022-23 : 3,3 PPG | 1.6JdR

Carter reste l’un des joueurs les plus amusants de cette équipe. Lorsqu’elle est sur le banc, elle est placée à chaque match et peut à tout moment marquer trois points, creuser pour un rebond difficile contre un centre beaucoup plus grand et générer un regain d’énergie sur le terrain. Quand elle est sur le terrain, elle va tirer, et c’est ce dont ils auront besoin lorsqu’elle jouera.

#22 Inés Noguero | 5’9” | G | Donc.

2022-23 : 3,6 PPG | 1.5 RPG | 0.7APG

Inés Noguero nous comparons au Sergio Busquets de cette équipe. Grande vision du terrain. Se place aux bons endroits, fait de bonnes passes et peut tirer le ballon en profondeur. L’année dernière, elle a montré son potentiel dans toutes ces facettes de son jeu, mais elle a finalement rencontré un problème de taille lorsqu’il s’agissait de défendre. Cette année, elle est devenue sensiblement plus forte et, au cours des deux premiers matchs de la saison, elle a beaucoup mieux joué en défense et continue de trouver des lacunes pour obtenir des tirs ouverts.

#25Kara Dunn | 5’11” | G | Donc.

2022-23 : 7,6 PPG | 3.4 JdR | 2.4 APG

Kara a la chance d’être l’une des joueuses les plus dynamiques de Tech depuis longtemps, jouant de la même manière que Digna Strautmane en tant que joueuse 3&D, mais aussi avec une agilité à l’intérieur du verre. Nell Fortner a déclaré que son jeu était au plus haut qu’il avait été avant qu’elle ne soit blessée dans les deux premières minutes du match contre Coastal Carolina. On peut compter sur elle pour obtenir un corner trois ouvert sur la droite à chaque match et contribuer à la défense du périmètre.

Transferts entrants

#1Caitlyn Wilson | 5’10” | G | 5ème

2022-23 : 9,8 PPG | 5.6 JdR | 3.8 APG | Cincinnati

Du cinéma, elle est une bonne tireuse extérieure, et c’est probablement là qu’elle trouvera la plupart de son utilisation cette saison sous Fortner. Son expérience et sa maturité seront formidables à avoir dans le vestiaire, même si elle doit gagner sa place dans le temps de jeu.

« Elle peut vraiment tirer dessus. Elle a une portée profonde », a noté Alverson.

#21Sydney Johnson | 5’9” | G | 5ème

2022-23 : 12,8 PPG | 2.8 RPG | 3.3 APG | Boston

Ancien élève de la Lovett School, Sydney a remporté le championnat de la Patriot League à l’Université de Boston l’année dernière avant de perdre au 1er tour du NIT contre le Rhode Island. Elle est devenue la première de l’histoire du programme BU à être nommée à plusieurs reprises dans la première équipe All-Patriot League et a mené la BU au cours de la saison 2022-23 en termes de passes décisives et d’interceptions, tout en se classant deuxième en points par match.

Étudiant de première année entrant

#12 Jada Bédiako | 6’3” | F/C | Le P.

Brampton, Canada

Jada a eu un temps de jeu limité à la fois lors du match hors-concours et contre Coastal Carolina, et aura probablement un temps de jeu limité.

« Elle s’exprime très vocalement et apporte une énergie défensive. Nous sommes enthousiasmés par son développement », a déclaré Alverson.

#21 Ariane Termis | 6’6” | C | Le P.

Saragosse, Espagne

Ari perpétue l’héritage des centres espagnols dans les équipes de Fortner (Hermosa, Aranaz et elle) et verra le temps de jeu comme centre de sauvegarde d’Aixa Wone Aranaz. Dans le match hors-concours, ses lectures défensives près du panier ont été bonnes, elle n’a pas peur de tirer en profondeur et offre le rebond nécessaire grâce à sa taille. Il y aura des minutes cette année où Fortner choisira de faire jouer Blackshear comme centre principal pendant qu’Aranaz est absent, mais nous verrons néanmoins Termis obtenir du temps de jeu cette année car elle sera probablement l’un des centres principaux en 2024-2025.

« Ari est quelqu’un que nous avons identifié très tôt dans son processus de recrutement. Elle mesure 6’6” et a joué à un très haut niveau. Elle a fait une double mission tous ses étés en Espagne. Quand elle jouait en 17U, elle jouait aussi en 18U. Quand elle jouait [Spanish National Team] 18U, elle jouait aussi 19U », a déclaré Alverson. “Elle peut très bien bouger et être une protectrice de jante, mais aussi être une menace offensive tout au long.”

#23 Rusné Augustinaite | 6’0” | G | Le P.

Siaulia, Lituanie/Monteverde Academy, Floride

Rusne a tiré un pourcentage de 36 % de FG lors de sa saison senior, a terminé 3e de son équipe pour les interceptions (22) et tous les 5 premiers de son équipe de lycée jouent tous dans des écoles de puissance 5 cette saison. Son équipe a remporté le championnat national Max Preps GEICO 2022-23 avec une fiche de 26-1 la saison dernière.

Elle a joué 32 minutes à la place de Kara Dunn, blessée, contre Coastal Carolina et a apporté des tonnes d’énergie à l’équipe, réussissant quatre trois sur neuf tirs au total. Fortner la considère également comme une menace offensive de rebond, quelque chose qui manquait lors du premier match de Tech.

«C’est une passionnée de gym, elle y va très fort», a déclaré l’entraîneur-chef associé Blanche Alverson à propos de son jeu. “Ce qui est spécial chez elle, c’est qu’elle peut en rater trois de suite, mais elle tirera le quatrième avec une grande confiance.”

#32 D’Asia Thomas-Harris | 6’2” | G/F | Le P.

Katy, Texas, lycée chrétien de Houston

Double championne d’État du SPC et co-MVP du tournoi d’État du SPC 2023, son équipe chrétienne de Houston est restée invaincue lors de son année junior en remportant son championnat d’État de tous les temps.

« D’Asia a un plafond très haut avec une énergie phénoménale. Sa personnalité saute aux yeux. Elle joue extrêmement fort. Je pense que sa jeunesse est rafraîchissante. Chaque jour, elle est une éponge. Chaque jour, elle va de mieux en mieux. C’est une rebondeuse phénoménale, elle est l’une de nos meilleures rebondeuses depuis que nous avons commencé à nous entraîner », a déclaré Alverson.

Virements sortants

Eylia Love – Louisville

Après avoir débuté sur le banc en 2022 et marqué plus de 10 points une seule fois, Love a été exclue de l’équipe après le match du 29 décembre contre Virginia et a annoncé son transfert à Louisville peu de temps après.

Raeven Boswell – Pitt

