Aperçu du basket-ball féminin Daily Chronicle 2022: capsules équipe par équipe

Barbes DeKalb

Entraîneur : Bradley Bjelk (première saison)

Record 2021 : 15-13, 4-6 en DVC (cinquième)

Meilleurs retours : Kailey Porter, sr., F/C ; Ella Russell, so., G; Madison McNeil, sr., G

Principaux nouveaux venus : Olivia Schermerhorn, fr., G ; Alicia Johnson, fr. G/F

À noter : Les Barbs ne ramènent que trois joueurs de l’équipe de l’an dernier, il y a donc beaucoup de temps de jeu disponible car le nouveau personnel d’entraîneurs évalue tous les joueurs. Les Barbs sont jeunes et n’ont pas une tonne d’expérience, mais ils ont une solide présence au poste qui devrait les aider à trouver leur chemin au début de la saison. Bradley Bjelk, le nouvel entraîneur, fait partie du programme depuis neuf ans en tant qu’entraîneur J / V et cherche à assurer la stabilité d’un programme qui a traversé de nombreux entraîneurs au cours des cinq dernières années. … “C’est la saison ouverte pour le temps de jeu”, a déclaré Bjelk. “Il n’y a aucune garantie sur qui jouera. Il y a beaucoup de minutes disponibles.

Spartiates sycomores

Entraîneur : Adam Wickness (septième saison)

Bilan 2021 : 32-3, 14-0 en I8 (premiers) champions régionaux et de section

Meilleurs retours : Evyn Carrier, sr., C ; Lexi Carlson, jr., G ; Monroe McGhee, jr.

Principaux nouveaux arrivants : Mallory Armstrong, sr.

À noter : Les Spartans ont établi un record de victoires et remporté le premier championnat de section de l’école l’an dernier. Malgré la perte de deux joueurs dans toutes les zones, les Spartans sont toujours pleins de talent avec Carrier et Carlsen. Les deux se sont engagés à jouer au basketball de division I dans le MAC. … “A l’approche de cette saison, je pense que la plus grande force de notre équipe est notre capacité à accélérer le rythme d’un match”, a déclaré Wickness. «Nous pouvons accumuler des points par grappes. Nous avons beaucoup de meneurs de jeu et beaucoup de joueurs désireux de faire leurs preuves.

Chevaliers de Kaneland

Entraîneur : Brian Claesson (première année)

Bilan 2021 : 18-13, 11-3 en I8 (deuxième)

Meilleurs retours : Lexi Schueler, jr., PG ; Kailey Plank, sr., G ; Kendra Brown, donc., G

Principaux nouveaux arrivants : Brigid Gannon, sr. ; Berlyn Ruh, jr., Emily Kunzer, jr.

À noter : après neuf ans comme assistante au programme des garçons, Claesson prend les rênes de l’université des filles. L’équipe n’a pas beaucoup de taille, mais elle est rapide. Leur vitesse devrait conduire à des opportunités de pause rapide, alors recherchez les chevaliers qui courent de long en large sur le terrain. … “Nous ne sommes pas la plus grande équipe, mais nous sommes rapides”, a déclaré Claesson. “Nous allons certainement devoir utiliser notre rapidité à notre avantage défensivement en pressant et en piégeant, ce qui, espérons-le, nous permettra également de courir en transition.”

Loups des bois d’Indian Creek

Entraîneur : Paul Muchmore (26e saison)

Bilan 2021 : 14-16, 4-4 en Petit 10 (cinquième)

Meilleurs retours : Isabella Turner, donc.

Nouveaux venus clés : Bethany Otle, fr.

À noter : Les Timberwolves sont une jeune équipe avec un seul joueur de retour de l’équipe universitaire de l’an dernier. L’équipe est principalement composée d’étudiants de première année, donc cette année, il s’agira de s’habituer au niveau de compétition universitaire et de préparer le succès pour l’avenir. … “Nous sommes très inexpérimentés”, a déclaré Muchmore. «Ce sera une expérience d’apprentissage tous les soirs. Les joueurs sont prêts à apprendre et ont fait un excellent travail à l’écoute des entraîneurs.

Hinckley-Big Rock Royals

Entraîneur : Doug Brewington (huitième saison)

Bilan 2021 : 23-11, 4-4 en Petit 10 (quatrième), champions régionaux

Meilleurs retours : Devin Werner, sr., F ; Alyssa Swanson, sr. g

Nouveaux arrivants clés : Anna Herrmann, fr., G ; Sami Carlino, donc. F; Lilliana Martinez, jr., G

À noter: Les Royals vont avoir beaucoup de hauteur cette année, avec deux joueurs de six pieds et un meneur 5-9. S’ils peuvent lancer leur tir à l’extérieur, ils seront une équipe difficile à affronter. Ils passent d’une attaque rapide sur tout le terrain à un rythme plus lent en fonction de leur taille, il faudra donc peut-être un peu de temps à l’équipe pour se gélifier. … “La saison dernière, nous avons imposé notre volonté défensivement aux équipes et les avons fait jouer au rythme”, a déclaré Brewington. “Cette saison, nous devrons être un peu plus méthodiques, comme une équipe de football passant d’une attaque aérienne sans caucus à une offensive au sol en un an. Nous aurons besoin de temps pour nous adapter au nouveau style de jeu, mais notre potentiel de mi-saison et d’après-saison est élevé.

Faucons Hiawatha

Entraîneur : Jason Haack (deuxième saison)

Bilan 2021 : 2-19, 0-9 en Little 10 (neuvième)

Meilleurs retours : Crystal Haack, sr., Brooklyn Rylko, jr., Zoe Elder, so. ; Nelly Delvalle, donc.

Principaux nouveaux venus : Delaney Wood, fr.

À noter : Les Hawks sont encore une jeune équipe avec un seul senior, mais la plupart de l’équipe est de retour de l’année dernière, donc ils ont de l’expérience. Les Hawks retrouvent leur meilleur buteur de l’année dernière et devraient être forts en zone avant. Ils devraient être améliorés avec une année d’expérience universitaire ensemble. … “Nous sommes une jeune équipe, mais les cinq partants de l’université ont tous joué ensemble dans l’équipe de volley-ball universitaire”, a déclaré Haack. «Ils ont une excellente attitude et sont prêts à travailler dur à l’entraînement pour s’assurer que nous nous améliorons chaque jour. Un groupe comme celui-ci est la raison pour laquelle les entraîneurs entraînent.

Gênes-Kingston Cogs

Entraîneur : Brendan Royalty

Bilan 2021 : 17-14, 2-7 à Big Northern (huitième)

* L’entraîneur de Gênes-Kingston, Brendan Royalty, n’a pas répondu aux demandes d’entrevue.