Aperçu du basket-ball des garçons du Northwest Herald: Cinq à surveiller en 2022-23

Christian Bentancur de Marian Central

Christian Bentancur, Marian Central, jr., F

Bentancur (6-5) a terminé deuxième dans la région avec 18,9 points par match et a mené la Conférence catholique de la banlieue est au chapitre des points. Il a également récolté en moyenne 6,1 rebonds par match. Bentancur a environ 30 offres de division I de la NCAA pour le football serré et devrait aider Marian à améliorer son record avec un calendrier indépendant cette saison. Il était une sélection de la deuxième équipe All-Area la saison dernière. Il a 845 points pour sa carrière.

Cooper LePage de Crystal Lake South

Cooper LePage, Crystal Lake South, père, G

LePage (6-1) est le seul à revenir dans la sélection de la première équipe All-Area de la saison dernière. Il a en moyenne 12,1 points et a frappé 63 3 points pour les 17-15 Gators. LePage, un joueur universitaire de quatrième année, jouera dans la division II de la NCAA, dans le nord du Michigan, où ses parents Matt et Marisa ont tous deux joué.

James Muse de Prairie Ridge

James Muse, Prairie Ridge, père, F

Muse (6-3) a été difficile à arrêter pour les Wolves au cours des deux dernières saisons. Il a marqué 11,8 points par match et capté 8,1 rebonds alors qu’ils terminaient 16-15. Muse n’a pas tiré beaucoup de 3 la saison dernière, mais a obtenu ses points à l’intérieur et au milieu de gamme. Muse était une sélection de la deuxième équipe All-Area la saison dernière.

Drew Scharnowski de Burlington Central

Drew Scharnowski, Burlington Central, sr., F

Scharnowski (6-9) est le seul partant de retour de l’équipe 31-4 des Rockets qui a perdu contre St. Francis 37-35 dans le championnat de classe 3A Crystal Lake South Sectional. Scharnowski a récolté en moyenne 9,2 points, 6,5 rebonds et 1,6 blocs par match. Il assumera davantage un rôle offensif et pourra marquer de partout. Scharnowski, une sélection avec mention honorable dans toutes les régions, jouera à la division I de la NCAA à Belmont.

Dylan Schmidt de Johnsburg (KKoontz.com/)

Dylan Schmidt, Johnsburg, père, FG

Schmidt (6-3) a terminé troisième pour le score de la zone (18,0 points par match), cinquième pour les rebonds (7,9) et quatrième en 3 (73) la saison dernière et a été un choix de la deuxième équipe All-Area. Il est un joueur universitaire de quatrième année et commence cette saison avec 953 points en carrière. Schmidt n’a pas choisi d’école pour l’année prochaine.