Aperçu du baseball sectionnel de la BCR – Shaw Local

À la section de Knoxville (2A)

Accords : Mercredi – Match 1 : (5) Macomb (18-11) contre (2) Sherrard (24-6), 16h30 Jeudi – Match 2 : (3) Hall (21-8) contre (3) Cuba Vallée de la rivière Spoon (20-5), 16 h 30

A noter : L’entraîneur vétéran du Hall, Tom Keegan, a déclaré lors de la pré-saison que les Red Devils voulaient redevenir pertinents en séries éliminatoires. Ils ont accompli cela avec une victoire palpitante, jusqu’au dernier match du match, 6-5 contre Riverdale pour remporter le titre régional d’Orion. C’était la première couronne régionale de Hall depuis 2019. … Hall affrontera Spoon River Valley (20-5), une coopérative de première année qui était North Fulton et Lewistown l’année dernière. Les Miners ont blanchi l’hôte Farmington, 4-0, pour son titre régional, et mènent une séquence de 10 victoires consécutives. Ils sont forts en juniors (9) avec un seul senior. Les Miners arborent une MPM d’équipe de 1,81 avec deux blanchissages complets au niveau régional. Ils ont une moyenne au bâton de 0,304, mais peuvent être un peu stries offensivement, a déclaré l’entraîneur Brad Schaefer. Les deux entraîneurs disent que le match est difficile à lire, n’ayant pas joué ou n’ayant aucun adversaire commun. « Quand les équipes ne jouent pas les mêmes équipes, il peut être difficile de le dire parfois », a déclaré Schaefer, « et aussi c’est le baseball et tout peut arriver et n’importe qui peut avoir une bonne ou une mauvaise journée à tout moment. » Keegan a déclaré: « Comme la plupart des équipes 2A, il semble qu’ils aient quelques bras décents et des gars qui peuvent balancer les chauves-souris. » … Hall a des armes au bâton à Mac Resetich (.615, 5 HR, 38 RBIs), Ashton Pecher (.481, 41 RBIs), Kyler Lapp (.444, 31 RBIs) et Joe Koch (6 HRs, 26 RBIs) ) et une formidable équipe de lanceurs en Max Bryant (4-0, 2,11 ERA), Payton Dye (4-2, 5,03), Koch (3-0, 1,48) et Pecher (4-3, 4,33). … Sherrard, qui a trois victoires de plus que quiconque sur le terrain, a remporté une victoire 3-2 contre l’hôte Princeton pour remporter sa deuxième région consécutive. Les Tigers ont perdu contre Brimfield lors des finales de section de l’an dernier. …. Macomb a battu le champion de section de l’an dernier, Brimfield, 3-2, pour remporter sa propre région. Les Bombers ont été champions de la conférence Prairieland (7-1). … Spoon River Valley a battu Macomb, 6-4, dans un crossover des Prairies cette saison.

Finales de section de l’année dernière : Brimfield 6, Sherrard 3

Suivant: Le gagnant se qualifie pour la supersection Geneseo contre la section catholique Winner Joliet à 13 h, le lundi 29 mai

Sections d’autres zones

À Elgin (1A)

Mercredi : Match 1 – (1) Elgin Harvest Christian Academy (22-5) contre (2) Aurora Christian (21-9), 17 h Jeudi : Match 2 – (1) Ottawa Marquette (27-2) contre ( 2) Chicago Hope Academy (24-8), 17 h Samedi : Championnat – Vainqueurs 1-2, 13 h

À Pearl City (1A)

Mercredi : Match 1 – (1) Fulton (17-7) contre (3) Dakota (15-8), 16h30 Match 2 – (4) Pearl City (18-9) contre (3) Sterling Newman (18-8), 19h Samedi : Championnat – Vainqueurs 1-2, 13h

À Bloomington (1A)

Mercredi : Match 1 – (1) Annawan/Wethersfield (18-9) contre (2) Heyworth (14-20), 16 h 30 Jeudi : Match 2 – (1) Delavan (16-9) contre (3 ) Henry-Senachwine (20-6), 16 h 30 Samedi : Championnat – Gagnants 1-2, 11 h Samedi 27 mai : Championnat – Gagnants 1-2, 13 h