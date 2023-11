Aperçu du 8/11 – Skate matinal en option + alignements projetés, une bagarre au sommet, progression PP

OMS: Kings de Los Angeles (7-2-2) @ Golden Knights de Vegas (11-1-1)

QUOI: MATCH DE SAISON RÉGULIÈRE DE LA LNH

QUAND: Mercredi 8 novembre à 19h00 Pacifique

OÙ: T-Mobile Arena – Las Vegas, Nevada

COMMENT SUIVRE : VIDÉO : TNT – L’AUDIO – iHeart Radio – TWITTER: @DooleyLAK & @LAKings

LE MATCH DE CE SOIR : Les Kings concluent une séquence de quatre matchs consécutifs à l’extérieur, alors qu’ils visitent les Golden Knights de Vegas pour une bataille de division.

TÊTE À TÊTE: Les neuf joueurs des Kings ont récolté un point lorsque ces équipes se sont rencontrées le mois dernier à la Crypto.com Arena, y compris le défenseur Drew Doughty, qui a égalisé le match en fin de temps réglementaire pour donner un point à son équipe. Aucun défenseur n’a plus de points de tous les temps contre les Golden Knights que Doughty, qui en compte 19 (4-15-19) en 29 matchs disputés contre Vegas.

VITALS DES ROIS : Les Kings ont organisé un entraînement matinal facultatif aujourd’hui à Vegas, après une journée complète d’entraînement hier à domicile avant le voyage au Nevada.

Tous les signes indiquent que le gardien Cam Talbot prendra le départ ce soir contre Vegas, dans ce qui serait son cinquième départ consécutif. Talbot a effectué 27 arrêts sur 30 tirs contre les Golden Knights la dernière fois, alors que les Kings ont été vaincus en prolongation. De tous les temps, Talbot a affiché une fiche de 7-7-3, avec un pourcentage d’arrêts de 0,899 et une moyenne de buts alloués de 3,24.

L’entraînement matinal d’aujourd’hui n’a indiqué aucun changement dans l’alignement des Kings ce soir, le même groupe qui a joué samedi à Philadelphie étant attendu de nouveau ce soir. Cette gamme, pour référence –

Ce soir @LAKings Rushs de ligne – Byfield – Kopitar – Kempe

Moore – Danault – Kaliyev

Fiala – Dubois – Laferrière

Grundström – Lizotte – Lewis Anderson-Doughty

Gavrikov – Roy

Englund-Spence Talbot

Copley -Zach Dooley (@DooleyLAK) 2 novembre 2023

En supposant que tout se passe comme prévu, cela marquerait le neuvième match consécutif où les Kings déploient la même formation. En cas de changement, l’attaquant Jaret Anderson-Dolan et le défenseur Tobias Bjornfot sont éligibles pour entrer en action si nécessaire.

VITAUX DES CHEVALIERS D’OR : Vegas a vu sa séquence d’ouverture de 12 matchs consécutifs avec au moins un point se terminer dimanche, alors qu’ils s’inclinaient 4-2 contre les Ducks d’Anaheim au Honda Center.

Le gardien de but Adin Hill a été le premier à partir ce matin pour les hôtes, ce qui en fait le titulaire prévu ce soir contre les Kings. Hill a affronté les Kings huit fois au cours de sa carrière dans la LNH et possède une fiche de 4-2-1, ainsi qu’un pourcentage d’arrêts de ,923 et une moyenne de buts alloués de 2,31.

Selon Sin Bin Vegas, voici comment les hôtes devraient s’aligner ce soir contre les Kings –

VGK a rappelé Jonas Rondbjerg, apparemment pour jouer pour Stephenson ce soir. Whitecloud porte un maillot normal mais ne participe pas aux courses en ligne pour ceux qui devraient jouer ce soir. Voici la programmation projetée basée sur les rushes d’entraînement… Barbashev-Eichel-Marchessault… – SinBin.vegas (@SinBinVegas) 8 novembre 2023

Les Golden Knights étaient privés des attaquants Chandler Stephenson et Nicolas Roy, ainsi que des défenseurs Alec Martinez et Nic Hague lors de leur entraînement d’hier, tandis que le défenseur Zach Whitecloud portait un maillot rouge sans contact. Stephenson est absent ce soir en raison d’une blessure au haut du corps, bien que des rapports suggèrent que Martinez pourrait potentiellement jouer ce soir.

Remarques –

Lutte au sommet

Les équipes classées première et troisième de la division Pacifique s’affronteront ce soir à Las Vegas. La meilleure équipe à domicile de la LNH contre la meilleure équipe sur route de la LNH.

Vegas est actuellement le meilleur chien de la ligue, non seulement en raison de son succès la saison dernière en remportant un championnat, mais également en raison de la manière dont ils sont sortis des portes cette année. Les Golden Knights ont une fiche de 11-1-1 au total et affichent une fiche de 7-0-1 à domicile jusqu’à présent cette saison, remportant 15 des 16 points possibles.

Les Kings arrivent au T-Mobile Arena avec une fiche parfaite de 6-0-0 à l’extérieur et ils chercheront à transformer ce six en sept ce soir. Les Kings sont devenus la 14e équipe de l’histoire de la LNH à remporter ses six premiers matchs à l’extérieur pour entamer une saison, accomplissant cet exploit pour la première fois dans l’histoire de la franchise.

Lorsque ces équipes se sont rencontrées fin octobre, il s’agissait sans doute du match le plus disputé de la saison à ce jour, de la part des deux équipes. La glace était difficile à trouver et les deux équipes ont profité des rares erreurs de l’opposition. C’était un match qui méritait une prolongation et l’a obtenu, Vegas gagnant finalement le point supplémentaire via la fusillade. C’était un match dont tout le monde semblait satisfait, stylistiquement, même s’il y avait une déception de ne pas avoir obtenu le deuxième point à ce moment-là.

«Quand je regarde ce match, je pense à 40 joueurs qui ont joué du hockey dur, intense et calculé et cela dans les deux équipes», a déclaré Todd McLellan ce matin. « Parfois, votre adversaire vous entraîne dans un très bon match, je pense que cela va encore se produire ici ce soir. La capacité de prendre l’avantage contre cette équipe est importante, évidemment, nous n’avons pas pu la conserver, mais c’est quelque chose que nous aimerions faire.

Alors, qu’est-ce que les Kings ont aimé dans la façon dont ils ont joué lors de ce premier match contre Vegas, et qu’ils aimeraient voir se poursuivre ici jusqu’au match de ce soir ?

Tout d’abord, ils ont senti qu’ils jouaient avec du rythme. Une des forces des Kings jusqu’à présent cette saison a été leur profondeur tout au long de l’alignement et ce soir-là, la vitesse et le rythme de l’équipe étaient présents dans les quatre trios.

«Je pense que notre énergie était là et je pense que nous avons joué avec vitesse et que nous avons essayé d’amener les rondelles au filet, ce qui était bien», a déclaré le défenseur Matt Roy ce matin. “Je pense que si nous pouvons tirer et les briser, cela nous aide et le simple fait de jouer vite, de jouer en équipe, aide.”

Les Kings étaient également satisfaits de leur engagement et de leur performance défensive dans ce match, alors qu’ils resserraient les vis des deux matchs contre l’Arizona avant celui-là. Depuis, le jeu défensif est resté, alors que les Kings ont atteint leur rythme avec constance au cours de la dernière semaine. À bien des égards, cela a commencé pendant 60 minutes complètes lors de ce premier match contre Vegas.

“C’était un bon match et nous nous sommes battus fort, je pense que nous avons fait un meilleur travail en ne leur donnant pas trop de notes A et quand nous l’avons fait, Talbs était là pour fermer la porte”, a ajouté l’attaquant Trevor Lewis. “C’était un bon effort, nous souhaitons juste avoir les deux points.”

À l’approche de ce soir, les Kings savent qu’ils auront besoin de faire de leur mieux pendant 60 minutes. Roy et le défenseur Mikey Anderson ont souligné les « longues chances » et la capacité de Vegas à les convertir. Cela nécessite un effort de cinq joueurs pour rester concentrés à tout moment. McLellan et les joueurs apprécient l’importance de chaque présence ce soir et les Kings s’attendent à ce que cela se reproduise, comme ils l’ont fait la dernière fois contre cet adversaire.

“Je pense que comprendre comment le match se joue contre eux est la chose la plus importante”, a ajouté McLellan. « Chaque déplacement, chaque instant est important et cela peut être quelque chose qui se trouve à 150 pieds de votre filet, mais c’est important. On ne peut rien prendre pour acquis et je pensais que ce soir-là, nous étions plutôt bons avec beaucoup de ça.

PPProgrès

Les Kings ont fait beaucoup de travail en avantage numérique au début de cette saison.

Dans l’ensemble, nous constatons des signes de croissance après un démarrage lent. D’une certaine manière, cela reflète l’équipe des Kings de la saison dernière, qui a terminé l’année parmi les cinq meilleures unités de la LNH. L’unité de Phillip Danault était la plus forte des deux au début de la saison dernière et elle a également été l’unité la plus productive au début de la saison.

Sur les neuf buts en avantage numérique que les Kings ont marqués en 11 matchs, l’unité de Danault en a marqué cinq, comparativement à trois pour l’unité d’Anze Kopitar et un de Carl Grundstrom en fin de match contre Boston. Nous avons expliqué pourquoi l’unité de Danault commence à cliquer dans l’aperçu de samedi, avant que cette unité ne marque à nouveau, grâce à l’attaquant Arthur Kaliyev, pour marquer un but à chaque match du roadtrip.

Cependant, pour l’autre unité, celle qui débute généralement les jeux de puissance et qui obtient généralement plus de temps de glace, elle croit faire quelques progrès, même si les buts ne suivent pas encore.

La saison dernière, du début de l’année jusqu’au 31 décembre, l’unité de Danault a dominé celle de Kopitar par une marge de 19-13. Il était clair que l’unité supérieure avait besoin de plus de temps pour se solidifier et cela leur a pris un peu plus de temps que prévu. A partir du 1er janvier ? L’unité de Kopitar a spécifiquement inscrit 21 buts en 42 matchs, en plus de six buts en avantage numérique en six matchs éliminatoires, portant leur poids, et plus encore dans la dernière séquence.

Avec un début similaire ici cet automne, il est évident qu’il reste encore du travail à faire. Ce travail est cependant en cours, visant à transformer les opportunités en objectifs.

« Si vous obtenez une chance de marquer tous les quatre jeux de puissance, même si vous marquez, statistiquement c’est bien, mais sur la saison de 82 matchs, vous n’allez probablement pas très bien réussir », a déclaré l’attaquant Pierre-Luc Dubois à propos de son unité. « On a des occasions, on fait bouger la rondelle. Je suis nouveau devant le filet, donc j’apporte quelque chose de différent de celui d’Arvy l’année dernière, donc c’est un peu différent, mais tant que nous avons des occasions de marquer, les buts viendront.

Dubois est la pièce qui est différente de l’unité de l’année dernière à celle d’aujourd’hui. En termes de main, cela a été un changement, puisque les Kings sont privés de leurs deux attaquants droitiers des unités de la saison dernière, Viktor Arvidsson et Gabe Vilardi. Il y a aussi des tendances à se développer et à apprendre, comme nous l’avons également vu la saison dernière lorsque Kevin Fiala a été intégré au groupe. L’augmentation des buts en seconde période est due en partie au fait que cette unité est à l’aise avec ces tendances, rôles et systèmes. Cela a également fait partie du processus cette année.

“Juice, Kopi, Kev, Dewy, ils ont tous des tendances que vous essayez d’apprendre”, a déclaré Dubois. « Là où ils aiment être, les endroits où ils aiment aller et tirer. Étant le nouveau, j’essaie juste d’apprendre et de savoir où ils se trouvent. Vous voulez jouer vite mais pour jouer vite, il ne faut pas réfléchir parfois, il faut juste…