Aperçu Dpa-AFX : ENTREPRISE – Les nouvelles les plus importantes du week-end -08 octobre 2023 à 14h37 HAE

Deutsche Telekom va réduire ses coûts et supprimer des emplois

BONN – Deutsche Telekom prévoit de supprimer davantage d’emplois. On ne sait toujours pas exactement combien d’emplois au total seront affectés, a déclaré samedi un porte-parole de Telekom interrogé sur cette question. Auparavant, avait rapporté le « Handelsblatt ». Chez le fournisseur de services informatiques interne Telekom IT, 1 300 des 5 400 emplois basés en Allemagne seront supprimés, a confirmé l’entreprise. Par ailleurs, environ 350 salariés devraient quitter l’entreprise dans les mois à venir pour prendre une retraite anticipée ou une retraite partielle.

Distribution du courrier à deux vitesses : la Poste fait des propositions

BERLIN/BONN – En ce qui concerne la possibilité de livrer le courrier à deux vitesses, ce que Deutsche Post souhaitait depuis un certain temps, l’entreprise a concrétisé ses idées. « Il peut y avoir une lettre Prio qui arrive au destinataire le lendemain de l’envoi de la lettre et une lettre Standard qui arrive trois jours plus tard », a déclaré le directeur de la poste Nikola Hagleitner au journal Welt am Sonntag. Hagleitner est responsable du secteur du courrier et des colis au sein du Post Board.

VW et Umicore vont construire une usine de cathodes pour batteries en Pologne

SALZGITTER/NYSA – Des composants de batterie à faible coût pour les voitures électriques VW doivent être produits en Pologne. La nouvelle coentreprise Ionway, fondée par Volkswagen et le groupe belge Umicore, construira sa première usine de production dans la ville de Nysa (Neisse), dans le sud du pays, a annoncé samedi PowerCo, filiale de batteries de VW. L’objectif est une production moins chère qui « rende les voitures électriques abordables pour tout le monde », a déclaré Thomas Jansseune, PDG d’Ionway, selon le communiqué.

Tesla baisse encore ses prix aux États-Unis

AUSTIN – Tesla a de nouveau réduit les prix de ses principaux modèles aux États-Unis après une baisse des livraisons au dernier trimestre. Par exemple, le prix de départ du Model 3 était de 38 990 $ vendredi, soit 1 250 $ de moins qu’auparavant. Quelques jours plus tôt, le constructeur de voitures électriques avait réintroduit une version moins chère du SUV compact Model Y.

Jeu fou : quatrième victoire du BVB, septième défaite de l’Union

DORTMUND – Quatrième victoire consécutive en championnat pour le Borussia Dortmund, septième défaite consécutive en championnat pour l’Union Berlin : dans un match fou avec deux changements de leader et beaucoup de chaos vidéo, le score final était de 4:2 (1:2) pour le BVB. Cela poursuit non seulement la série de forme actuelle des deux participants à la Ligue des champions, mais aussi l’histoire des deux clubs : Dortmund a désormais remporté les cinq matches à domicile contre l’Union, ce que le BVB ne réussissait auparavant que contre le 1. FC Saarbrücken.

Lufthansa « réduit » ses vols vers Israël – aucun départ samedi

FRANCFORT/TEL AVIV – Lufthansa réduit ses vols vers Israël à la suite d’attaques majeures en provenance de la bande de Gaza. « Dans le contexte de la situation sécuritaire actuelle à Tel-Aviv, Lufthansa Group Airlines réduit ce samedi son programme de vols vers/depuis Tel-Aviv pour des raisons opérationnelles », a annoncé samedi la compagnie en réponse à une demande de Deutsche Presse-Agentur.

Eurowings réclame des dommages-intérêts à Last Generation après le blocus du BER

BERLIN – Eurowings, filiale de Lufthansa, réclame des dommages-intérêts aux militants pour le climat de Last Generation après le blocage de plusieurs aéroports allemands. « Eurowings réclamera au nom des compagnies aériennes du groupe Lufthansa des dommages matériels causés par les actions de militants dans les aéroports de Berlin, Düsseldorf et Hambourg », a déclaré dimanche un porte-parole de Lufthansa. Plus tôt, Bild am Sonntag a rapporté.

Testez des satellites pour le concours Startlink d’Amazon dans l’espace

SEATTLE – Amazon a lancé les premiers satellites de test pour son projet de système de fourniture d’Internet depuis l’espace. Le réseau satellite, appelé Kuiper, est destiné à concurrencer le service Starlink, fonctionnant de manière similaire, de la société spatiale SpaceX d’Elon Musk. Les satellites KuiperSat-1 et KuiperSat-2 se sont connectés à la station au sol dans les délais prévus après leur lancement en Floride, a annoncé Amazon ce week-end.

Patron du groupe Intel : les subventions pour l’usine de Magdebourg sont justifiées

MAGDEBOURG – Le patron du fabricant américain de puces Intel, Pat Gelsinger, a justifié les dix milliards d’euros de subventions allemandes pour la construction d’une usine de puces à Magdebourg. Gelsinger a déclaré au « Süddeutsche Zeitung » (lundi) que les subventions étaient nécessaires pour pouvoir produire de manière compétitive. La Chine, la Corée ou encore Taïwan ont massivement soutenu l’industrie des semi-conducteurs au cours des dernières décennies.

Plusieurs données clients de Motel One publiées sur le Darknet

MUNICH – Des pirates informatiques de la chaîne hôtelière Motel One ont volé à grande échelle des données contenant des informations privées sur des clients et les ont publiées sur le darknet. « Selon les premières conclusions, les données volées, d’un volume de six téraoctets, concernent en particulier les données d’adresse et de facturation des clients et seulement très occasionnellement des informations sur les cartes de crédit de nos clients de l’hôtel », a déclaré samedi une porte-parole de l’entreprise en réponse à une plainte. requête à Munich. Auparavant, le « Süddeutsche Zeitung » avait rapporté que les données avaient déjà été publiées sur le Darknet mercredi.

