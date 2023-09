Aperçu détaillé de ce à quoi s’attendre lorsque l’ouragan Lee frappera la Nouvelle-Écosse et le Nouveau-Brunswick ce week-end

L’ouragan Lee devrait toujours toucher terre dans la région samedi, mais les Maritimes connaîtront du vent et de la pluie à partir de vendredi soir. Avec les arbres en pleine feuille, des pannes de courant sont très probables, avec des rafales de vent généralisées de 60 à 90 kilomètres par heure attendues dans les Maritimes. La longue durée de cette tempête augmentera les risques de pannes samedi et samedi soir. Les régions du sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick connaîtront probablement les vents les plus forts, avec la possibilité de vents soutenus de 60 kilomètres par heure et de rafales de 90 à 120 kilomètres par heure ou plus, en particulier dans les zones côtières exposées. Prévisions de vent pour ce week-end. (Ryan Snoddon/CBC)

Les quantités de pluie seront les plus élevées le long du nord-ouest de la trajectoire de l’ouragan. Des totaux de 50 à 100 millimètres ou plus sont possibles dans le sud-ouest de la Nouvelle-Écosse et dans une grande partie du Nouveau-Brunswick, dont la majeure partie devrait tomber samedi et samedi soir.

Plus à l’est, les totaux ne seront pas aussi élevés, mais de fortes averses sont encore probables.

L’été historiquement humide, les fortes pluies de jeudi et les nappes phréatiques élevées dans les Maritimes augmenteront le risque d’inondation à mesure que davantage de pluie frappera les sols déjà saturés. Prévisions pluviométriques pour le week-end. (Ryan Snoddon/CBC)

Lee est une grosse tempête, donc les vagues déferlantes sont un jeu d’enfant pour samedi, en particulier pour les côtes exposées au sud. La côte atlantique de la Nouvelle-Écosse est la zone la plus susceptible d’être touchée et le Centre canadien de prévision des ouragans (CHC) avertit que des vagues de quatre à six mètres se brisent le long de la côte.

Il y aura un risque d’inondations côtières le long de la côte atlantique lors des marées hautes du week-end. (Ryan Snoddon/CBC)

Les ondes de tempête sont également un sujet de préoccupation.

Même si la baie de Fundy devra être surveillée de près, le CHC a désigné la zone de la côte atlantique, du comté de Shelburne jusqu’à la côte jusqu’au comté de Queens et à l’est du comté d’Halifax, comme étant la région la plus susceptible de subir des inondations côtières.

Pendant les périodes de marée haute, l’onde de tempête combinée aux vagues peut pousser les niveaux d’eau jusqu’à un mètre au-dessus du niveau de marée haute habituel.

Alors, quand la tempête arrive-t-elle et quand part-elle ? Voici un aperçu de ce à quoi s’attendre.

L’humidité tropicale augmente en Nouvelle-Écosse avant l’ouragan Lee Le météorologue Ryan Snoddon affirme que Lee pourrait toucher terre sous la forme d’une tempête post-tropicale avec des vents de force tempête tropicale à environ 110 km/h, ce qui, selon lui, est juste un peu inférieur à la force d’une tempête de catégorie 1.

Vendredi — Préparation de dernière minute

Vendredi sera calme dans les Maritimes. (Ryan Snoddon/CBC)

Vendredi sera une journée calme dans toute la région. Le vent sera léger et ce sera une journée idéale pour les préparatifs de dernière minute.

Vendredi soir — La pluie et le vent arrivent

(Ryan Snoddon/CBC)

Les premières bandes de pluie et rafales de vent devraient arriver dans la nuit de vendredi et tôt le matin de samedi.

Samedi matin — Les vents s’intensifient

(Ryan Snoddon/CBC)

À mesure que Lee se rapproche de la région, les vents augmenteront en vitesse tout au long de la matinée et nous verrons des bandes de pluie, parfois fortes, traverser la région.

Samedi après-midi et soir — Lee touche terre

(Ryan Snoddon/CBC)

Lee touchera probablement terre dans la région en fin d’après-midi ou en début de soirée alors que les périodes de pluie et de rafales de vent se poursuivent.

Samedi soir — Les vents restent en rafales

(Ryan Snoddon/CBC)

Ce sera une longue tempête, alors attendez-vous à ce que les vents continuent de souffler en rafales samedi soir alors que Lee traverse la région.

Dimanche — Lee s’en va lentement

(Ryan Snoddon/CBC)

Certaines bandes persistantes de pluie et de rafales de vent devraient se poursuivre jusqu’à dimanche matin. (Ryan Snoddon/CBC)

Alors que Lee se dirige vers le golfe du Saint-Laurent dimanche après-midi, nous verrons probablement un peu de soleil faire son apparition dans les Maritimes.

Restez en sécurité et restez à l’écoute des mises à jour au cours des prochains jours. Les météorologues Tina Simpkin, Jay Scotland et moi vous tiendrons au courant à la télévision, à la radio et en ligne.

