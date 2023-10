Aperçu des Vikings-Chiefs, pronostics : la défense du Minnesota peut-elle ralentir Patrick Mahomes ?

Est-ce la semaine ? Est-ce la semaine où les Vikings du Minnesota ont réalisé une performance inspirée au US Bank Stadium contre un adversaire redoutable ?

Les Chiefs de Kansas City ne rendront pas la tâche facile. Ils sont les champions en titre du Super Bowl, un mastodonte entraîné par le futur Hall of Famer Andy Reid et quarterback par Patrick Mahomes. Les Vikings, quant à eux, tentent de revenir au sommet de la NFC Nord.

Une victoire contribuerait grandement à atteindre cet objectif. Pour évaluer le chemin potentiel vers la victoire, L’AthlétismeAlec Lewis et Jon Krawczynski de sont ici pour notre aperçu hebdomadaire.

Ce que je regarde

Louis : Kirk Cousins. Les Vikings ont besoin de la meilleure version du quart-arrière vétéran pour réussir dimanche. Il ne peut pas lancer d’interceptions comme il l’a fait lors du premier entraînement contre les Panthers de la Caroline. Il ne peut pas bâcler les contrôles préalables face aux looks défensifs excentriques de Steve Spagnuolo. La marge d’erreur est mince, mais cela a toujours été le cas pour une équipe construite autour de son attaque de passe. Lancer le ballon est la plus grande force des Vikings. Cousins ​​​​doit apparaître dans des jeux significatifs comme celui-ci. Il ne s’agit pas ici du récit selon lequel « il ne joue pas sous les lumières vives ». Cela ne veut pas non plus dire qu’il n’a pas connu une saison réussie jusqu’à présent. C’est juste la réalité : c’est le moment de faire de son mieux pour Cousins.

Krawczynski : Marcus Davenport. L’un des plus grands mouvements du directeur général Kwesi Adofo-Mensah pendant l’intersaison n’était tout simplement pas visible tout au long du camp d’entraînement, de la pré-saison et du début de la saison. Il n’a eu qu’un demi-sac toute la saison dernière, alors quel impact pouvait-on espérer ? Il s’avère qu’il est vraiment gros. Davenport a été un boulet de démolition contre la Caroline, perturbant constamment les jeux de passes et de course des Panthers. La force avec laquelle il a joué a également contribué à libérer Harrison Smith pour qu’il réalise la performance dévastatrice qu’il a réalisée. Sa présence a simplement fait sentir la défense des Vikings différente. Dimanche semble être ses premiers clichés prolongés à domicile, donc je veux voir ce qu’il peut faire avec la foule derrière lui.

Les plus grandes préoccupations

Louis : Chris Jones contre l’intérieur de la ligne offensive des Vikings. Jones est une menace du plus haut niveau et, à 6 pieds 6 pouces et 310 livres, détruit les matchs chaque semaine. La semaine dernière, il a formé une double équipe des Jets de New York et a rassemblé le porteur de ballon Breece Hall de nulle part. Il fait des choses que deux personnes réunies ne pourraient apparemment pas faire. Associez cela aux tremblements de l’intérieur de la ligne offensive des Vikings contre les Buccaneers de Tampa Bay et les Eagles de Philadelphie et vous comprendrez mon inquiétude.

Krawczynski : Ummmm… Patrick Mahomes ? C’est l’information pour laquelle vous payez, n’est-ce pas ? La défense des Vikings a été impressionnante la semaine dernière contre Bryce Young. Le quarterback recrue, évoluant dans un système dépourvu d’armes, semblait dépassé. Les Vikings n’auront pas le même luxe face à Mahomes et Reid. Les Chiefs ne seront pas surpris par quoi que ce soit qui leur sera lancé. Ils n’ont pas encore frappé à plein régime, mais ils ont le meilleur joueur de la ligue à son apogée, celui qui gère le blitz mieux que n’importe quel quart-arrière. C’est donc une préoccupation.

Combat joueur contre joueur le plus intéressant

Louis : Justin Jefferson contre Trent McDuffie. McDuffie n’a pas les références de Darius Slay ou de Jaire Alexander, mais il est l’un des demis de coin ascendants de la NFL. Les Chiefs l’ont sélectionné 21e lors du repêchage de la NFL 2022, et il est immédiatement intervenu et a obtenu de bonnes notes. Il peut jouer sur tout le terrain – à l’extérieur et au nickel – et a tenu en échec Garrett Wilson, Christian Kirk et d’autres cette saison. Jefferson, bien sûr, est un test totalement différent. Mais c’est toujours amusant de voir un défenseur affronter Jefferson pour la première fois.

Krawczynski : Byron Murphy Jr. contre Travis Kelce. Oui, je sais que le DB ne sera probablement pas en tête-à-tête contre le meilleur ailier rapproché du jeu, mais il semble qu’il envisage d’entrer dans son espace. « Je vais lui dire quelque chose pour le faire avancer », a déclaré Murphy cette semaine. Sommes-nous sûrs que c’est une bonne idée ? Il serait peut-être plus conseillé de rester silencieux et d’espérer que Kelce soit submergé par toute l’attention qui lui a été accordée par Taylor Swift. Ne piquez pas cet ours. Laisse le dormir.

Scénario le plus intéressant

Louis : Ed Ingram, Dalton Risner et la configuration de la ligne offensive des Vikings. Il y a plus de deux semaines, Minnesota a signé avec Risner, un gardien expérimenté, un contrat garanti de 2,25 millions de dollars pour la saison. Il n’a pas encore joué. Il a rarement participé aux répétitions avec les starters. Pendant ce temps, Ingram, qu’Adofo-Mensah a repêché au deuxième tour en 2022, reste le titulaire à la garde droite. Son jeu a vacillé, mais certains à l’intérieur du bâtiment, comme le coordonnateur offensif Wes Phillips, ont parlé positivement du développement d’Ingram. L’équipe va-t-elle rester avec lui ? Si oui, pourquoi engager autant d’argent dans Risner ? Sinon, quand les Vikings le remplaceront-ils ? C’est une situation intéressante, exacerbée par l’arrivée de Chris Jones.

Krawczynski : Le jeu de course des Vikings commence à démarrer. Comme Alec l’a écrit cette semaine, ils sont passés du 21e rang en termes de taux de réussite par course au cours des deux premières semaines à la troisième place grâce à de solides performances contre les Chargers et les Panthers de Los Angeles. J’aime vraiment l’ajout de Cam Akers au mix. Il apporte un peu de jus indispensable à cet endroit, et Alexander Mattison a également été productif, tant qu’il s’accroche au ballon. Cousins ​​et Jefferson ont porté la charge offensivement dès le début, et c’est pour cela qu’ils sont payés pour le faire. Mais les Vikings seront plus dangereux s’ils peuvent au moins avoir la menace d’un match courant. S’ils peuvent jouer sur le terrain dimanche, cela pourrait garder Mahomes hors du terrain, ce qui serait souhaitable.

Correspondance schématique à garder à l’esprit

La dernière fois que le coordinateur défensif des Vikings, Brian Flores, a élaboré un plan de match contre Mahomes, c’était en 2020. Flores était alors l’entraîneur-chef des Dolphins de Miami, et les Chiefs avaient Tyreek Hill. Kansas City a remporté ce match 33-27 et Mahomes a terminé 24 sur 34 pour 393 verges. Il a cependant lancé trois interceptions. Les Dolphins ont présenté Xavien Howard et Byron Jones dans le champ arrière défensif et ont joué beaucoup de couverture masculine ce jour-là – 57,4 pour cent du temps, selon TruMedia. Cette équipe des Vikings se classe 19e de la ligue en termes d’utilisation de la couverture masculine avec 22,9 pour cent. Ses cornerbacks sont beaucoup plus jeunes et moins expérimentés. Mais les Vikings joueront-ils plus serré dans la couverture contre un corps de réception des Chiefs assez inachevé (en dehors de Kelce) ? Cela semble être une possibilité.

Prédictions

Louis : Chiefs 31, Vikings 27. Et pas de Taylor Swift (désolé, Jon, je sais que ça va te contrarier). L’offensive du Minnesota peut rester avec celle de Kansas City si elle ne retourne pas le ballon. Défensivement, cependant, j’ai du mal à trouver un moyen pour les Vikings de ralentir Mahomes qui n’implique pas une fortune farfelue en termes de chiffre d’affaires – ce qui, à bien y penser, peut-être que les Vikings sont dus.

Krawczynski : Chiefs 26, Vikings 24. Vous ne voulez jamais jouer à Mahomes. Mais j’ai l’impression que c’est le meilleur moment pour le voir. Les receveurs des Chiefs ont été décevants, et l’offensive de haut vol n’a tout simplement pas semblé aussi explosive que d’habitude au début de la saison. Pourtant, je pense qu’ils en feront assez pour vaincre les blitz de Flores et les grincements des Vikings. La défense de Kansas City a été bonne cette saison. Même arriver à 24 ans pourrait être une corvée.

Prédictions semaine par semaine des Vikings 2023 Jeu Semaine 5 contre KC Enregistrer Louis 2-2 Krawczynski 2-2

