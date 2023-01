Aperçu des tournois de basketball féminin de la conférence Little Ten et de la conférence Tri-County, lundi 16 janvier 2023 – Shaw Local

Un aperçu des tournois de basketball féminin de la conférence Little Ten 2023 (aux écoles secondaires Hinckley-Big Rock et IMSA) et de la conférence Tri-County (à la Midland High School)

CONFÉRENCE DES PETITS DIX

samedi 14 janvier

Jeu 1 — (8) DePue 24, (9) IMSA 23

Jeu 2 — (7) Indian Creek 48, (10) LaMoille 15

lundi 16 janvier

Match 3 – (1) Newark contre (8) DePue, 17h30

Match 4 – (4) Somonauk contre (5) Earlville, 19 h

mardi 17 janvier

Match 5 – (2) Serena contre (7) Indian Creek, 17h30

Match 6 – (3) Hinckley-Big Rock contre (6) Hiawatha, 19 h

jeudi 19 janvier

Au lycée IMSA

Match 7 – Perdant du match 3 contre perdant du match 4, 17h30

Match 8 – Perdant du match 5 contre perdant du match 6, 19 h

Au lycée Hinckley-Big Rock

Jeu 9 – Gagnant du jeu 3 contre vainqueur du jeu 4, 17h30

Game 10 – Gagnant du Game 5 vs. Gagnant du Game 6, 19 h

vendredi 20 janvier

Au lycée Hinckley-Big Rock

Match 10 — Gagnant du match 7 contre vainqueur du match 8, 17 h (consolation)

Match 11 – Perdant du match 9 contre perdant du match 10, 18h30 (troisième place)

Match 12 — Vainqueur du match 9 contre vainqueur du match 10, 20 h (championnat)

CONFÉRENCE DES TRI-COMTÉS

lundi 16 janvier

Match 1 – (4) Marquette Academy contre (5) Dwight, 17 h

Match 2 – (2) Roanoke-Benson contre (7) Henry-Senachwine/Lowpoint-Washburn, 18h30

Match 3 – (3) comté de Putnam contre (6) Midland, 20 h

mardi 17 janvier

Match 4 – Perdant du match 2 contre perdant du match 3, 17 h

Match 5 – (1) Seneca contre le vainqueur du match 1, 18h30

Jeu 6 – Gagnant du match 2 contre vainqueur du match 3, 20 h

jeudi 19 janvier

Match 7 — Championnat de consolation, 17 h

Match 8 — Match pour la troisième place, 18h30

Match 9 — Match de championnat, 20 h