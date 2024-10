Aperçu des spoilers de Young and the Restless le 21 octobre : la surprise de Victor, la consternation d’Adam

Pour l’épisode du lundi 21 octobre de Les jeunes et les agitésles photos spoilers montrent que Victor surprend Abby tandis qu’Adam est consterné par son père. Ces images présentent quelques points importants que vous ne voudrez pas manquer.

Scènes de la ville de Gênes

Abby (Melissa Ordway) est tout sourire au bureau de Victor (Eric Braeden). Ils discutent probablement de son mariage. Bien sûr, l’arrivée de Nikki (Melody Thomas Scott) semble changer l’ambiance. On dirait qu’elle explique quelque chose alors qu’Abby a l’air perplexe. Qu’est-ce que Victor garde secret à propos du mariage d’Abby ? L’emplacement ?

Abby ne perd pas de temps pour aller parler avec Devon (Bryton James). Les fiancés sont assis sur la terrasse de Crimson Lights et discutent. Nate (Sean Dominic) les rejoint, et ils semblent surpris mais satisfaits de ce qu’il a à dire. Abby s’éloigne et Nate et Devon ont une discussion sérieuse.

Adam (Mark Grossman) se présente également dans le bureau de Victor. Est-ce qu’il donne à Victor ce qu’il a demandé concernant Jack (Peter Bergman) et Jabot ? Plus tard, Adam voit Sally (Courtney Hope) à Crimson Lights. Alors qu’Adam semble défendre sa cause, Sally semble incroyablement sceptique à l’égard de son ex. Découvrez tout cela dans le diaporama ci-dessous.