Aperçu des sites précédents Galaxy Unpacked – Samsung Global Newsroom

L’événement Unpacked de Samsung Electronics dévoile les nouveaux appareils Galaxy, signifiant le lancement d’une nouvelle ère d’innovation mobile. Le Galaxy S a été présenté pour la première fois au monde à Las Vegas lors de l’événement inaugural Unpacked en mars 2010. Depuis lors, l’événement semestriel a eu lieu dans les grandes villes du monde, notamment à Barcelone, Berlin, Londres, New York et San Francisco, attirant des professionnels de l’industrie mobile et des milliers de représentants des médias mondiaux. Le prochain événement Galaxy Unpacked le 26 juillet 2023 — tenue pour la première fois dans la capitale sud-coréenne, Séoul — sera diffusé en direct sur Samsung Newsroom, Samsung.com et la chaîne YouTube de Samsung. Découvrez les lieux événementiels Unpacked de 2010 à aujourd’hui dans l’infographie ci-dessous.