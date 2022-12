Aperçu des Seahawks-Chiefs : 4 questions brûlantes avant le match de la veille de Noël

Eric Williams Journaliste NFC Ouest

Une équipe a déjà décroché une place en séries éliminatoires et joue pour un laissez-passer au premier tour des séries éliminatoires, tandis que l’autre se gratte pour atteindre les séries éliminatoires au cours des trois dernières semaines de la saison régulière. Les Chiefs de Kansas City et les Seahawks de Seattle sont dans des positions différentes, mais c’est un match significatif pour les deux équipes.

Patrick Mahomes et les Chiefs ont scellé un septième titre consécutif de l’AFC West avec une victoire sur la route contre les Texans de Houston la semaine dernière. Les Chiefs 11-3 sont actuellement la deuxième tête de série de l’AFC et ont encore du travail à faire pour dépasser les Buffalo Bills (11-3), qui détiennent un bris d’égalité pour la tête de série.

Pendant ce temps, les Seahawks ont perdu quatre de leurs cinq derniers matchs et, à 7-7, ont une ascension difficile pour atteindre les séries éliminatoires. La dernière fois que ces deux équipes se sont rencontrées, c’était la semaine 16 de la saison 2018, une victoire 38-31 à Seattle. Cependant, les Seahawks n’ont pas gagné à Kansas City depuis 1999 et ont une fiche de 0-4 lors de leurs quatre derniers matchs à Kansas City.

La météo sera également un facteur, la température devant être chez les adolescents au stade Arrowhead.

“Nous affrontons une équipe de football formidable avec des tonnes de succès documentés, des joueurs vedettes, une puissance vedette – tout cela – et un entraîneur fantastique”, a déclaré l’entraîneur-chef des Seahawks Pete Carroll cette semaine. “Ils viennent de gagner leur division aussi, donc ils volent.

“C’est une excellente opportunité pour nous. C’est l’occasion de voir sans doute le meilleur de l’AFC, donc nous allons tenter notre chance et voir si nous pouvons jouer un bon match de football et faire les choses que nous devons faire.”

Voici quatre questions brûlantes alors que ces anciens rivaux de l’AFC West s’affrontent samedi:

Les Seahawks peuvent-ils arrêter la course?

Les Seahawks ont cédé 201,6 verges au sol en moyenne lors de leurs cinq derniers matchs. Seattle a montré une certaine amélioration en arrêtant la course lors d’une défaite contre les 49ers de San Francisco la semaine dernière avant que Jordan Mason ne lance une course de 55 verges pour sceller la victoire de son équipe à la fin du match.

Les luttes de Seattle contre la course sont dues à une combinaison de choses, y compris des blessures aux plaqués défensifs à l’avant, des affectations manquées pour protéger les écarts de course et juste un mauvais tacle dans l’ensemble en tant que défense.

Ce n’est peut-être pas un problème aussi flagrant contre les Chiefs, qui totalisent en moyenne 120 verges au sol par match, n ° 16 de la NFL. Cependant, les Chiefs se sont précipités pour 189 verges lors d’une victoire en prolongation contre les Texans de Houston la semaine dernière.

Les Seahawks peuvent-ils ralentir l’attaque puissante de Kansas City ?

Mahomes mène la ligue en verges par la passe (4 496) et en touchés par la passe (35). Et Kansas City mène la NFL en marquant, avec une moyenne de 30 points par match.

Seattle a deux Pro Bowlers dans le secondaire dans la recrue Tariq Woolen et la sécurité Quandre Diggs. Mais les Seahawks accordent 6,82 verges par jeu de passes, n ° 21 de la NFL.

La clé pour Seattle sera la pression que leur front défensif peut générer contre les Chiefs. Uchenna Nwosu mène les Seahawks avec neuf sacs. Cependant, Seattle n’a que trois sacs au cours des deux derniers matchs.

Est-ce que le récepteur Mecole Hardman retour cette semaine?

Placé dans la réserve des blessés en novembre en raison d’une blessure à l’abdomen, Hardman a raté les six derniers matchs. Désigné pour revenir la semaine dernière, Hardman a travaillé pour reprendre du poids et espérait jouer ce week-end contre Seattle. Cependant, l’entraîneur-chef de Kansas City, Andy Reid, a déclaré qu’il devait en savoir plus sur Hardman et parler au personnel médical de l’équipe avant de prendre la décision d’activer le receveur rapide, remettant sa disponibilité en question pour samedi.

Avant sa blessure, Hardman a totalisé 25 attrapés pour 297 verges et six touchés au total en huit matchs, dont cinq départs. Les Chiefs ont fait du bon travail en diffusant le ballon à plusieurs meneurs de jeu en l’absence de Hardman. S’il est en bonne santé, Hardman ajoute une autre dimension à l’attaque de Kansas City avec sa capacité de jeu explosive en tant que coureur, receveur et retourneur.

Les Chiefs prendront-ils mieux soin du football ?

Un talon d’Achille pour les Chiefs a été leur capacité à prendre soin du football. Même s’ils ont l’un des meilleurs records de la NFL, Kansas City a un différentiel de rotation de moins-6. Les 21 cadeaux des Chiefs sont à égalité pour la quatrième plus mauvaise note de la NFL.

Seattle a 21 plats à emporter cette saison, alors peut-être que les Seahawks peuvent voler quelques biens aux Chiefs pour que le match se termine sur la route.

