Aperçu des résultats d’Apple au troisième trimestre 2022 : les préoccupations macroéconomiques dominent

Cette année, les analystes et les investisseurs surveilleront de près les bénéfices d’Apple face à de nombreuses nouvelles tendances macroéconomiques, notamment baisse de la confiance des consommateurs la hausse des taux d’intérêt et une inflation élevée depuis des décennies.

Les analystes interrogés par FactSet s’attendent à ce qu’Apple déclare un chiffre d’affaires de 82,8 milliards de dollars, ce qui représenterait une croissance inférieure à 2 % par rapport au même trimestre de l’année dernière et la plus faible augmentation trimestrielle depuis le début de la pandémie.

“Nous prévoyons également une amélioration des ventes d’iPad en partie en raison de l’amélioration de l’offre et pensons que le commentaire d’Apple sur l’offre de 4 à 8 milliards de dollars pour le trimestre de juin était plus susceptible de se situer dans la partie inférieure de cette fourchette”, a écrit T. Michael Walkley, analyste chez Canaccord Genuity. note ce mois-ci.

Apple a mis en garde contre une baisse des revenus de 4 à 8 milliards de dollars résultant de problèmes d’approvisionnement, notamment des pénuries de puces et des problèmes de production. Certains analystes affirment que le fabricant d’iPhone signalera qu’il a bien géré la chaîne d’approvisionnement et que les revenus touchés se retrouveront dans la partie inférieure de ses prévisions.

Apple n’a pas annoncé de ralentissement des embauches ou d’autres contrôles des coûts, contrairement à Alphabet, Tesla, Microsoft et Meta. Mais Apple ralentit discrètement son rythme d’embauche, selon Bloomberg News et certains analystes estiment que la direction de l’entreprise pourrait parler de sa stratégie de contrôle des dépenses.

Les ventes de smartphones et de PC ont ralenti, mais Apple a été moins touché car le marché haut de gamme, où il vend, a été plus résistant. TSMC, le principal fournisseur de processeurs d’Apple, a averti que la demande de PC, de smartphones et d’électronique grand public tend à s’affaiblir.

Dans l’ensemble, les analystes sont toujours convaincus qu’Apple est une entreprise efficace avec un solde de trésorerie solide, des clients fidèles et des produits compétitifs.

Mais peut-il rester un refuge sûr alors que d’autres actions technologiques chutent et que les marchés reculent ? Apple est en baisse de près de 15 % jusqu’à présent en 2022, mais c’est mieux que le Nasdaq Composite, qui est en baisse de 18 %.

“Apple reste l’une des meilleures entreprises d’électronique grand public capable d’investir à travers les cycles, et avec plus de 60 % des revenus de nature plus basique, une forte fidélité à la marque et une innovation continue des produits/services, nous pensons qu’elle est mieux isolée par rapport à ses pairs. pendant un ralentissement », a écrit Huberty de Morgan Stanley.

L’une des clés pour les investisseurs d’Apple en période de ralentissement sera la croissance de ses activités de services, ce qui rend la croissance globale des ventes de matériel moins cruciale. Les services Apple, qui incluent les abonnements mensuels, les frais de paiement, les garanties, les frais de licence de recherche de Google et les revenus de l’iPhone App Store, offrent également des marges plus élevées que son activité principale de matériel.

L’activité de services d’Apple devrait augmenter de 12 % sur une base annuelle, selon les analystes interrogés par FactSet.

C’est un taux de croissance plus lent que la croissance annualisée de 17 % qu’il a affichée au deuxième trimestre, et une baisse significative par rapport à la croissance de 27 % qu’Apple a enregistrée dans son activité de services en 2021.

Samik Chatterjee de JP Morgan estime que le plan de rachat d’actions d’Apple soutiendra l’action, même si ses bénéfices sont considérés comme décevants. Le conseil d’administration d’Apple autorisé 90 milliards de dollars de rachats d’actions et de dividendes supplémentaires en avril.

“Nous pensons que la résilience des estimations de bénéfices dans un contexte de détérioration macroéconomique, y compris à la fois l’inflation et les effets de change défavorables, continuera d’inciter les investisseurs à préférer Apple avec une forte génération de trésorerie et un bilan qui lui permettront de compenser toute dilution des bénéfices en raison de la macro par le biais de rachats », a écrit Chatterjee dans une note.