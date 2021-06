Aperçu des paris sur l’US Open 2021 : cinq prétendants possibles pour une victoire majeure à Torrey Pines | Actualités golfiques

Bryson DeChambeau a joué aux côtés de Tony Finau lors des deux premiers tours de l’US Open 2020

Vous ne savez pas qui soutenir pour un succès majeur à Torrey Pines ? Ben Coley se penche sur certains des prétendants qui peuvent se battre pour la victoire à l’US Open.

Si un US Open avec des fairways épais et difficiles à toucher et des greens bosselés vous semble familier, c’est parce que nous en avons eu un en septembre. À l’époque, Bryson De Chambeau était dans une ligue à part et il y a tout lieu de s’attendre à une répétition à Torrey Pines cette semaine.

La forme du parcours de DeChambeau peut être rebutante, mais c’est un homme transformé et sa façon de jouer est tout simplement très différente de lorsqu’il a raté la coupe ici il y a trois ans. Désormais, sa puissance et sa vitesse de swing sont d’énormes atouts chaque fois qu’il rencontre de telles conditions, et dans son état d’origine, la Californie, elles peuvent faire toute la différence.

Bryson DeChambeau a été le seul joueur à terminer sous la normale à l’US Open de l’an dernier

Compte tenu de sa querelle en cours avec Brooks Koepka, vous pouvez parier que DeChambeau sera désespéré d’imiter son rival et de remporter l’US Opens consécutif. Bien qu’il ne maîtrise pas encore Augusta et qu’il ne menace jamais sur l’île de Kiawah, des guides de meilleure forme viennent de Winged Foot et de Harding Park, et des conditions similaires ici font de lui un candidat hors pair.

Jon Rahm est bien sûr l’homme à battre, mais qui sait comment il réagira après s’être fait arracher un titre en retard sur le PGA Tour il y a moins de deux semaines. Au lieu de cela, prenez des risques dans chaque sens sur Tony Finau et Viktor Hovland.

Finau a toujours bien joué à Torrey Pines, où son long fondu sur le tee est idéal. Il a terminé deuxième ici en janvier et a occupé le même poste à Riviera, et bien que ce soit une préoccupation constante, il est assez bon pour remporter un majeur. Il l’a montré en atteignant le top 10 dans la moitié de ses départs et continue de récompenser les bailleurs de fonds.

Hovland n’est pas encore entré dans le mix, mais a fait un pas dans la bonne direction à Kiawah Island le mois dernier. Maintenant, il peut jouer un parcours sur lequel il a terminé excellent deuxième en janvier, et sa forme globale en Californie comprend un top cinq à Riviera, une victoire à l’US Amateur à Pebble Beach et une 12e place à l’US Open là-bas avant qu’il devenu professionnel.

Viktor Hovland a jusqu’à présent six top-10 mondiaux en 2021

Se concentrer sur des joueurs élégants qui frappent la balle loin est généralement le bon choix dans un US Open. Depuis que Dustin Johnson l’a fait sauter à Chambers Bay en 2015, la liste des gagnants comprend lui, Koepka, Gary Woodland et DeChambeau, ce qui en dit long sur les parcours choisis par l’USGA et sur la façon dont ils ont été mis en place.

En tant que tel, Paul Casey et Will Zalatoris compléter cinq sélections.

Paul Casey a terminé sixième au Porsche European Open

Casey était dans le top 20 à Winged Foot malgré un début de match horrible, avant lequel il a combattu à Harding Park. Ces deux performances plus la forme qu’il a montrée tout au long de 2021, y compris une victoire en Europe, le marquent comme un candidat probable pour une place dans le top 10.

C’est là que Zalatoris en était à la fin des trois tournois majeurs cette saison, et ce Californien qui frappe fort a des tapis en sa faveur. Certes, il n’a pas encore gagné sur le PGA Tour, mais la deuxième place du Masters nous a montré qu’il est capable de le faire au plus haut niveau.

