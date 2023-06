Aperçu des paris sur le Travelers Championship : cotes, pronostics et pronostics

Dave Tindall est un ancien rédacteur en chef de golf chez SkySports.com et Golf365.com et écrit des aperçus de paris pour le PGA Tour et l’European Tour depuis 1997. Il a également écrit pour une gamme de sociétés de paris, dont William Hill et Betfair, ainsi en tant que chroniqueur régulier pour Rotoworld, The Guardian, Sporting Life et Planet Sport. Son autre domaine de spécialité est le football alors qu’il a également couvert le cricket et le tennis.

