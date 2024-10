Aperçu des paris sur la 9e journée de Serie A

La 9e journée verra l’Inter, deuxième, accueillir la Juve, troisième, les deux équipes désireuses de faire monter la pression sur Naples, le meneur de Serie A d’Antonio Conte.

Nos pronostics pour la 9e journée de Serie A

(25 octobre 2024) L’Udinese bat Cagliari @2.10 avec Betway ce qui représente 47,62% de chances pour l’Udinese de gagner à domicile.

ce qui représente 47,62% de chances pour l’Udinese de gagner à domicile. (26 octobre 2024) Naples bat Lecce @13h30 avec Betway ce qui représente 76,92 % de chances pour les leaders de la ligue de battre Lecce, avant-dernier.

ce qui représente 76,92 % de chances pour les leaders de la ligue de battre Lecce, avant-dernier. (27 octobre 2024) Parme fera match nul avec Empoli @3.25 avec Betway ce qui représente 30,77% de chances pour Empoli d’obtenir un point à Parme.

ce qui représente 30,77% de chances pour Empoli d’obtenir un point à Parme. (27 octobre 2024) La Lazio bat Gênes @1,53 avec Betway ce qui représente 65,36 % de chances que la Lazio batte Gênes, troisième en bas.

ce qui représente 65,36 % de chances que la Lazio batte Gênes, troisième en bas. (27 octobre 2024) L’Inter bat la Juventus @1,80 avec Betwayce qui représente 55,56 % de chances que l’Inter batte la Juve.

Les hôtes marquent 12 points sur 15 à domicile : Udinese vs Cagliari

Date : 25/10/2024

Coup d’envoi : 18h30

L’Udinese remportera sa quatrième victoire à domicile en cinq en battant Cagliari @2,10 avec Betway. (Corrigé au 22/10/24)

L’Udinese n’est qu’à un point de l’AC Milan, quatrième, en grande partie grâce à sa forme à domicile. Ils ont récolté en moyenne 2,25 points par match à domicile jusqu’à présent cette saison. De plus, ils ont marqué le premier lors de trois de leurs quatre matchs à domicile, ce qui suggère qu’ils tenteront d’être rapides contre Cagliari vendredi soir.

Cagliari n’a pas réussi à garder sa cage inviolée lors de ses trois derniers matches, ce qui devrait encourager l’Udinese. L’Udinese a réussi à marquer deux fois à domicile contre l’Inter, champion en titre, lors d’une défaite divertissante 3-2 en septembre.

Leaders de la Ligue vainqueurs : Naples contre Lecce

Date : 26/10/2024

Coup d’envoi : 15h

Naples maintiendra son record de 100% à domicile en battant Lecce @1,30 avec Betway. (Corrigé au 22/10/24)

Antonio Conte a eu un impact immédiat à Naples, propulsant le club au sommet de la Serie A après les huit premiers matches avec six victoires, un nul et une défaite. Ils ont remporté leurs quatre matchs à domicile jusqu’à présent et il est très peu probable que Lecce, deuxième dernier, constitue une menace trop importante pour les Partenopei ce week-end.

Lecce n’a réussi qu’un seul point lors de ses quatre matchs à l’extérieur jusqu’à présent cette saison. Ils n’ont pas marqué un seul but lors de leurs déplacements en 2024/25. De plus, ils ont réussi à gagner et à garder leur cage inviolée dans 50% des matchs à domicile de Naples cette saison, ce qui n’augure rien de bon pour les chances de Lecce.

Empoli montrera sa séquence obstinée dans l’impasse : Parme contre Empoli

Date : 27/10/2024

Coup d’envoi : 12h30

Empoli en fera assez pour gagner une part du butin à Parme à 15h25 avec Betway. (Corrigé au 22/10/24)

Empoli, 11e, se rendra à Parme dimanche midi, dans le but de garder une certaine distance entre eux et les trois derniers. La forme à l’extérieur d’Empoli a été la base de son solide début de saison, avec une moyenne de 1,75 points par match à l’extérieur. La forme à domicile de Parme a été largement peu impressionnante, avec une moyenne d’un point par match. Cela suggère qu’une rencontre serrée est en magasin ce week-end.

Parme a perdu ses deux derniers matchs à domicile 3-2 contre Cagliari et l’Udinese. En encaisser six lors de leurs deux derniers matchs incitera certainement le manager Fabio Pecchia à resserrer les choses contre Empoli.

Le Stadio Olimpico toujours une forteresse : Lazio vs Gênes

Date : 27/10/2024

Coup d’envoi : 15h

La Lazio remportera sa quatrième victoire en championnat à domicile contre Gênes @1,53 avec Betway. (Corrigé au 22/10/24)

La Lazio n’est qu’à un point de l’AC Milan, quatrième, et elle divertira Gênes ce week-end en sachant qu’une victoire pourrait les propulser dans le top quatre. La Lazio a remporté près de la moitié (16) de ses 33 dernières rencontres. À domicile, la Lazio a été dans une forme impérieuse, remportant trois victoires et faisant match nul lors de ses quatre matches.

Gênes n’a en moyenne qu’un point par match loin du stade Luigi Ferraris. De plus, la Lazio a marqué le premier lors de huit de ses dix dernières rencontres, ce qui suggère que l’équipe locale est plus susceptible de prendre pied dans le match en début de match.

L’invincibilité de la Juve en péril : Inter vs Juventus

Date : 27/10/2024

Coup d’envoi : 18h

L’Inter prolonge sa série de quatre matchs sans défaite contre la Juve avec une victoire à domicile @1,78 avec Betway. (Corrigé au 22/10/24)

Nos pronostics en Serie A indiquent que les champions en titre, l’Inter et la Juventus, ont fait des débuts impressionnants pour la saison 2024/25 de Serie A. L’Inter compte 17 points lors de ses huit premiers matches, tandis que la Juve compte 16 points lors de ses huit premiers matches. La Juve est la seule équipe invaincue en championnat, mais nous nous attendons à ce que cette statistique se termine dimanche soir.

L’Inter est sur une séquence de quatre victoires consécutives en Serie A, le Napoli d’Antonio Conte motivant l’Inter à suivre les premiers meneurs. La Juve n’a pas battu l’Inter lors de ses quatre dernières rencontres. Les matchs se sont terminés avec deux buts ou moins marqués lors de chacun de leurs six derniers matches. Cependant, l’Inter a marqué en moyenne 2,50 buts par match à San Siro cette saison. Ils seront l’équipe la mieux placée pour mettre à l’épreuve la défense de la Juventus, après avoir gardé leurs cages inviolées lors de leurs trois matchs à l’extérieur jusqu’à présent.

Conclusion

Nos pronostics en Serie A voient l’Inter devancer la Juventus lors du plus grand match de la 9e journée de Serie A. Cependant, le leader du championnat, Naples, devrait conserver sa place avec une victoire de routine à domicile contre Lecce. Cela devrait également être une victoire simple à domicile pour la Lazio contre le modeste Gênes, ainsi que pour l’Udinese contre la moitié inférieure de Cagliari. Pendant ce temps, le modeste Parme ne fera peut-être que ce qu’il faut pour un match nul à domicile contre une équipe têtue d’Empoli.

Veuillez parier sur la Serie A de manière responsable en respectant vos limites de mise et de perte pour que vos paris sur le football restent amusants.