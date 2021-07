Aperçu des paris du 149e Open : Six prétendants possibles à une victoire majeure au Royal St George’s | Actualités golfiques

1:38



Avant le 149e Open, l’équipe Sky Sports se prépare à la dernière majeure masculine de l’année et évalue certains des candidats possibles.

Avant le 149e Open, l’équipe Sky Sports se prépare à la dernière majeure masculine de l’année et évalue certains des candidats possibles.

Shane Lowry peut-il devenir un vainqueur consécutif de l’Open ? Y aura-t-il une victoire anglaise au Royal St George’s ? Ben Coley jette un œil sur le terrain de cette semaine et choisit quelques joueurs susceptibles de se battre pour des honneurs majeurs.

Shane Lowry a le Claret Jug depuis deux ans déjà, mais il n’y a aucune raison qu’il ne puisse pas prolonger l’histoire d’amour pour une autre année et devenir un double champion Open.

Lowry a laissé entendre tout le printemps et l’été que son jeu se déroule à un moment idéal, avec cette défense du titre, les Jeux olympiques et une Ryder Cup à l’horizon. Tout a commencé par un top 10 aux Players, il a ajouté la quatrième place de la PGA, et la dernière fois, il s’est échauffé avec une performance à l’Irish Open similaire à celle qu’il a produite en 2019.

Shane Lowry entre dans la semaine en tant que numéro 44 mondial

Il est plus loin de chez lui cette fois, mais le golf de liens fait de son mieux et il semble susceptible de savourer le défi du Royal St George’s qui, comme Portrush, a vu son avantage s’envoler par les fortes pluies ces derniers jours. Tout semble en place pour une grande défense de son titre.

Avec les favoris tous opposables sur un parcours où les rebonds cruels et les rafales de vent peuvent ajouter trop de fortune au confort, Tyrrell Hatton est la suivante.

Tyrrell Hatton a terminé sixième à égalité lors de l’Open à Royal Portrush en 2019

Tout ce qu’il a fait sur les circuits européens et PGA, de deux victoires à Dunhill Links à la lutte contre une forte brise à Bay Hill, fait de Hatton un champion potentiel de l’Open. Il s’est échauffé avec un joli top 20 en Écosse, gardant son meilleur travail pour dimanche, et deux top six lors de ses quatre derniers Opens démontrent à quel point il est efficace dans les conditions probables.

L’Open Live Vivre de

Ce commentaire s’applique également à Tommy Fleetwood, finaliste de Lowry à Portrush, tandis que Sergio Garcia arrive sur une série de top 20, a été 10e et neuvième en deux visites à Sandwich, et a toute l’expérience et les liens intelligents nécessaires pour être au cœur des choses le week-end.

Tommy Fleetwood a joué aux côtés de Lowry lors de la finale au Royal Portrush

Pour terminer, Daniel Berger et Grâce de Branden ont tous deux remporté des épreuves côtières sur le PGA Tour cette année et semblent susceptibles de bien jouer.

Berger manque un peu de forme mais a grandi en Floride, où il a déjà été finaliste de Padraig Harrington dans une Honda Classic difficile et balayée par le vent. Septième à l’US Open il y a quelques départs, il a les outils pour s’améliorer après sa 27e place à Birkdale en 2017.

Grace a tiré la seule ronde de 62 dans l’histoire des championnats majeurs masculins dans la même épreuve et a terminé sixième. Toujours à son meilleur au bord de la mer et dans la brise, il a une forme récente grâce à deux top 10 en trois départs et semble prêt pour cela.

Qui remportera la finale masculine de l’année ? Regardez The Open tout au long de la semaine en direct sur la chaîne dédiée de Sky Sports – Sky Sports The Open. La couverture en direct commence le jeudi à partir de 6h30.