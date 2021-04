Nouvelles et statistiques de l’équipe pour les matchs de milieu de semaine de la Premiership écossaise alors que St Johnstone accueillera les champions Rangers, tandis que le Celtic se rendra à Aberdeen.

Hamilton vs Motherwell – mercredi, 18 h

Hamilton Le patron Brian Rice n’a pas de nouveaux soucis de blessure pour la visite de son rival du Lanarkshire, Motherwell.

Le gardien Ryan Fulton est absent pour le reste de la saison après une luxation du genou et Scott Martin est toujours blessé à la jambe.

Nathan Thomas (cheville), Marios Ogkmpoe et Lewis Smith (tous deux aux ischio-jambiers) restent à l’écart avec Andy Winter (genou), Shaun Want (cuisse) et David Templeton (aine).

Motherwell Le milieu de terrain Allan Campbell est apte à jouer après avoir eu des crampes tard dans la prolongation contre Morton.

Les Steelmen prendront une décision tardive sur Jordan Roberts (genou) mais Tony Watt rate le coup avec un coup.

Liam Grimshaw (maladie) et Eddie Nolan (veau) sont également absents avec Trevor Carson, Liam Donnelly, Scott Fox, Sherwin Seedorf et Harry Smith (tous genoux).

Statistique clé: Hamilton Academical est invaincu contre Motherwell lors de leurs cinq dernières rencontres de haut niveau (W4 D1) – les Accies ont perdu pour la dernière fois contre Motherwell en championnat en août 2019 (1-3).

Hibernian vs Livingston – Mercredi, 18h

Actualités de l’équipe

Hibernien L’entraîneur-chef Jack Ross a «une ou deux préoccupations» après la victoire de dimanche en Coupe d’Écosse à Stranraer et avant le choc de la Premiership écossaise avec Livingston.

Chris Cadden espère se remettre du choc au terrain d’entraînement qui l’a contraint à quitter l’équipe ce week-end.

Jamie Murphy (ischio-jambiers) et Sean Mackie (cuisse) restent à l’écart, mais Steven Bradley est de nouveau en forme.

Livingston le milieu de terrain Steve Lawson a appris que sa saison était terminée. L’international togolais ratera le voyage de son équipe à Leith ainsi que leurs trois matches restants après s’être cassé un os au pied.

L’arrière gauche Julien Serrano était de nouveau porté disparu avec un coup, alors que l’équipe de David Martindale s’écrasait de la Coupe d’Écosse aux tirs au but à Aberdeen samedi.

Scott Robinson est en disgrâce suite à un problème disciplinaire, tandis que les absents de longue durée Keaghan Jacobs (pied) et Gavin Reilly (ischio-jambiers) sont toujours absents.

Statistique clé: Hibernian accueille Livingston après avoir battu ses visiteurs pour la dernière fois dans l’élite en février 2006 (7-0); dans les quatre matchs de ce type qui ont eu lieu à Easter Road depuis lors, Hibs a fait match nul trois sur le rebond avant de perdre la dernière rencontre 0-3 en janvier de cette année.

St Johnstone vs Rangers – Mercredi, 19h

Actualités de l’équipe

En location Rangers l’ailier Glenn Middleton manque à St Johnstone lorsque son club parent se rend à Perth.

Le patron des Saints, Callum Davidson, a fait part de quelques doutes sur les blessures, mais n’a pas précisé les noms.

Le milieu de terrain Murray Davidson est toujours en train de se remettre d’une blessure au mollet qu’il a récupérée la dernière fois contre les Rangers.

Rangers pourrait remettre au skipper James Tavernier un retour à l’action après son retour sur le banc dimanche suite à un problème au genou.

Il pourrait remplacer Nathan Patterson qui, avec ses coéquipiers Bongani Zungu et Calvin Bassey, attend les nouvelles de l’appel du club contre des interdictions immédiates de quatre matchs pour violation des règles de verrouillage.

Ryan Jack (mollet) et Niko Katic (genou) sont absents pour la saison tandis que Leon Balogun (Achille) est également porté disparu

Statistique clé: St Johnstone accueille les nouveaux champions sacrés ne les ayant plus battus en championnat depuis décembre 2017 (3-1). En fait, leur dernière victoire à domicile contre les Rangers remonte à mars 2010 (4-1).

Aberdeen vs Celtic – Mercredi, 19h45

Aberdeen Il est peu probable que le gardien Joe Lewis affronte le Celtic.

Le skipper n’a pas subi de fractures de côtes lors de la collision qui l’a contraint à décoller contre Livingston mais il souffre toujours.

Jack McKenzie revient en lice après avoir été à égalité de coupe ce week-end, tandis que Ryan Hedges (poitrine), Greg Leigh (ischio-jambiers) et Michael Devlin (cheville) restent à l’écart.

Tom Rogic revient à la celtique escouade pour le voyage au nord.

Le milieu de terrain australien s’est remis d’une dispute qui l’a empêché de jouer contre les Rangers dimanche.

Les ailiers James Forrest (dos / ischio-jambiers) et Mikey Johnston (knock) manqueront le match, tandis que le défenseur Christopher Jullien est absent à long terme avec une blessure au genou.

Statistique clé: C’est la première fois qu’Aberdeen et le Celtic s’affronteront en championnat sans l’un de Derek McInnes ou Neil Lennon en charge de chaque côté depuis un match nul 4-4 en février 2010, lorsque Mark McGhee était manager d’Aberdeen et que le Celtic était dirigé par Tony Mowbray. .

Kilmarnock vs Dundee United – Mercredi, 19h45

Actualités de l’équipe

Kilmarnock sont à plein régime pour la visite de Dundee United au Rugby Park.

L’équipe de Tommy Wright a désespérément besoin de points alors qu’elle cherche un moyen de sortir de la zone de relégation.

Killie occupe actuellement le deuxième bas du tableau, un point derrière le comté de Ross et la sécurité.

Dundee United sera sans gardien Benjamin Siegrist.

Siegrist s’est blessé au poignet lors de l’échauffement avant que Deniz Mehmet ne se qualifie pour la victoire de vendredi en Coupe d’Écosse contre Forfar.

Dillon Powers (commotion cérébrale) et Declan Glass (genou) sont des absents de longue durée.

Statistique clé: Kilmarnock n’a pas manqué de marquer à domicile contre Dundee United dans l’élite depuis novembre 2009 – lors de leurs 13 rencontres depuis, Killie a marqué deux buts par match en moyenne (26 buts au total), mais n’a gagné que sur quatre. de ces occasions (D5 L4).

Ross County vs St Mirren – mercredi, 19h45

Comté de Ross Le défenseur Carl Tremarco devrait ignorer les épaules pour affronter St Mirren.

Le milieu de terrain Mohamed Maouche pourrait manquer avec un tendon serré aux ischio-jambiers.

Callum Morris (ischio-jambiers) et les arrières latéraux Tom Grivosti (ischio-jambiers) et Connor Randall (arrière) sont absents pour le reste de la campagne.

St Mirren Le patron Jim Goodwin sera privé de toute une série de joueurs pour le voyage à Dingwall.

Dylan Reid, 16 ans, manquera les deux prochaines semaines d’action pour passer des examens à l’école.

Ethan Erhahon, Ryan Flynn, Jake Doyle-Hayes, Marcus Fraser et Jonathan Obika passeront à côté avec divers maux, alors qu’il y a des doutes sur Collin Quaner et Eamonn Brophy.

Statistique clé: Le comté de Ross a perdu trois de ses quatre derniers matchs à domicile contre St. Mirren en Premiership écossais (W1), dont une défaite 2-0 en décembre de cette saison.

