Aperçu des Lakers vs Raptors : rapport sur les blessures, flux TV, comment regarder

Après avoir disputé leur pire match de la jeune saison, les Lakers se dirigeront vers le nord-est où ils poursuivront leur road trip face aux Raptors de Toronto. Les violet et or cherchent toujours à mettre fin à cette séquence de deux défaites consécutives dans laquelle ils se trouvent désormais.

Heure de début et programme TV

OMS: Los Angeles Lakers contre Toronto Raptors

Quand: 16h30 (heure du Pacifique), le 1er novembre

Où: Aréna Banque Scotia

Montre: Spectre SportsNet

Dans mon dernier aperçu, j’ai demandé comment l’équipe réagirait après avoir subi sa première défaite de la saison. Mercredi, nous avons eu notre réponse et malheureusement, elle n’était pas bonne.

Les Lakers ont enchaîné leur première défaite de la saison avec leur pire performance de l’année jusqu’à présent et sont maintenant au milieu de la première séquence de défaites cette saison.

Peut-être que ce qui a rendu la défaite de mercredi contre les Cavs un peu plus moche, en plus d’être dominée par eux du début à la fin, c’est que Los Angeles ressemblait à leur version la saison dernière. Paresseux, sans inspiration et plus faible par rapport à leur adversaire.

Une fois de plus, leur défense de transition – qui est devenue une grande préoccupation pour commencer l’année – a été grandement exposée et, cette fois, leur manque de tirs offensifs de la part des partants et des unités de banc l’a été aussi. Comme Anthony Davis l’a dit après le match, c’était le premier match où ils régressaient et étaient horribles offensivement.

Rien n’est sorti de ce match contre les Cavs et franchement, après avoir, espérons-le, revu la bande et corrigé leurs erreurs, la meilleure chose à faire est de la brûler. Si les Lakers n’ont pas réagi correctement après leur première défaite de la saison, leur prochain test consiste à déterminer comment ils vont rebondir après leur pire défaite à ce jour. Heureusement pour eux, ils peuvent profiter d’une équipe des Raptors qui connaît un début d’année chancelant.

Les Raptors en difficulté

Les Lakers tombent sur une équipe des Raptors qui connaît actuellement une séquence de trois défaites consécutives. Une des principales raisons des difficultés de Toronto est que la plupart de ses principaux joueurs, tels que Scottie Barnes, Immanuel Quickley, Kelly Olynyk et Bruce Brown, ont été blessés et ne joueront pas non plus contre les Lakers vendredi.

Le violet et l’or devraient traiter celui-ci comme un jeu du type « réussir ».

Mais cela ne veut pas dire que celui-ci sera une promenade dans le parc. LA doit encore s’inquiéter de RJ Barrett, qui non seulement marque en moyenne 25,5 points par match pour commencer l’année, mais a le feu vert maintenant que la plupart de ses coéquipiers dans l’unité de départ ne sont pas actifs.

A noter que cette équipe des Raptors, bien qu’elle soit en mauvaise santé, reste une très bonne équipe offensive puisqu’elle se classe actuellement 10ème de la ligue en termes de score. Les Lakers devraient être capables d’égaler cela et, mieux encore, d’exposer le fait que les Raptors sont actuellement la pire équipe défensive de la ligue.

Les Lakers ne peuvent y parvenir que s’ils disposent d’un jeu offensif nettement meilleur de la part d’Anthony Davis, Rui Hachimura, Austin Reaves et D’Angelo Russell. Ces noms susmentionnés méritent d’être soulignés car aucun d’entre eux n’a inscrit plus de 22 points lors du dernier match.

Hachimura et Reaves, en particulier, étaient à un chiffre tandis que Russell n’avait que 10 points. Espérons que cela ne se reproduise plus à l’avenir.

Cela dit, puisque celui-ci doit être traité comme un « match réussi », ce sera idéal de voir les Lakers tirer quelque chose de leur banc. Est-ce le jeu que Max Christie va enfin faire sentir sa présence ? Ce devrait être avec l’avantage qu’il aura dans le périmètre. Ce sera aussi agréable à voir Gabe Vincent et Jaxson Hayes trouvez leur rythme dans celui-ci.

Je vais également regarder comment les Lakers protègent le ballon, s’ils font ou non un effort pour améliorer leur défense de transition et si leur défense de changement évite d’être enterrée pour le troisième match consécutif.

Plus important encore, voyons à quel point les Lakers sont déterminés à mettre fin à leur première séquence de défaites de la saison vendredi.

Notes et mises à jour

Les Lakers affronteront cette équipe des Raptors à deux reprises au cours des deux prochaines semaines.

Pour le rapport de blessure des Lakers, Anthony Davis, qui s’est blessé à la hanche lors du dernier match, est probablement présent pour le match de demain contre les Raptors. Il en va de même pour D’Angelo Russell (douleur au bas du dos), qui a disputé le dernier match malgré la même blessure.

Jarred Vanderbilt (récupération d’une blessure au pied droit) et Christian Wood (récupération d’une blessure au genou droit) restent absents.

Christian Koloko (affectation de la G League bidirectionnelle), Jalen Hood-Schifino (affectation de la G League), Maxwell Lewis (affectation de la G League), Quincy Olivari (affectation de la G League bidirectionnelle) et Armel Traoré (affectation de la G League bidirectionnelle) seront tous sur les fonctions des South Bay Lakers.

En parlant de JHS, il était un sujet populaire dans les gros titres des Lakers de jeudi après que l’équipe ait décidé de décliner son option d’équipe.

Pour le rapport de blessure des Raptors, Scottie Barnes (fracture orbitale droite), Bruce Brown (intervention chirurgicale arthroscopique du genou droit), Kelly Olyny (tension lombaire du dos) sont absents. Immanuel Quickley (contusion pelvienne droite) est répertorié comme douteux.

Le gardien des Raptors Ja’Kobe Walter (entorse de l’articulation AC de l’épaule droite) est discutable.

Nous serons en direct sur Playback pour ce jeu, alors assurez-vous de nous rejoindre !

Vous pouvez suivre Nicole sur Twitter à @nicoleganglanje.