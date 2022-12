Aperçu des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 entre les États-Unis et les Pays-Bas

La spectaculaire victoire 1-0 de mardi contre l’Iran n’était que le ticket pour les États-Unis, qui ont terminé deuxièmes du groupe B derrière l’Angleterre et ont donc réservé leur place en huitièmes de finale. qui a terminé en tête du groupe A en battant le Sénégal et le pays hôte, le Qatar, dans le groupe A.

Les deux s’affronteront au Khalifa International Stadium samedi (10 h HE) pour voir qui se qualifiera pour les quarts de finale, où l’équipe gagnante affrontera l’Argentine ou l’Australie de ce côté du tableau. Les États-Unis peuvent-ils maintenir cet élan ? Ou les Néerlandais, dirigés depuis le milieu de terrain par le mercuriel Frenkie De Jong, mettront-ils fin à ce rêve?

Kyle Bonagura d’ESPN et Bob Ligthart d’ESPN Pays-Bas décomposent le match de samedi.

Qu’est-ce qui a fonctionné pour les États-Unis lors de cette Coupe du monde ? Et qu’est-ce qui n’a pas été le cas ?

Si chaque équipe de la Coupe du monde était jugée en fonction de la façon dont elle a joué au cours de la seule première mi-temps, les États-Unis seraient considérés comme l’une des meilleures équipes du tournoi.

Sur une base par / première mi-temps, il se classe n ° 5 pour les occasions créées (5,3), n ° 10 en xG (0,7) et n ° 6 pour les buts (0,7). Défensivement, il n’a pas encaissé et n’a accordé qu’un seul tir au but en première mi-temps. C’est en grande partie grâce à la tactique et à la sélection de l’équipe de Gregg Berhalter, mais principalement au trio de milieu de terrain composé de Tyler Adams, Yunus Musah et Weston McKennie, qui a suscité des éloges aux quatre coins du monde. Les États-Unis ont un milieu de terrain presque impossible à jouer au début des matchs, annulant même les Anglais Jude Bellingham et Mason Mount lors de ce match nul 0-0.

Cependant, les États-Unis ont également été bien pires après la mi-temps de chaque match. En regardant les mêmes statistiques que ci-dessus pour les secondes mi-temps, les États-Unis se classent au 29e rang en chances (2,3), au 30e en xG (0,2) et sont l’une des quatre équipes à ne pas marquer. La baisse n’est pas aussi abrupte sur le plan défensif car le seul but accordé est venu sur un penalty, mais les équipes adverses ont six tirs au but en deuxième mi-temps et ont plus que triplé leur xG.

Une partie de cela est due à l’état du jeu. Contre le Pays de Galles et l’Iran, les États-Unis protégeaient une avance en seconde période et ont adopté une approche plus défensive – en particulier contre l’Iran, lorsqu’il est passé à cinq dans le dos à la 82e minute (avec 10 minutes de temps d’arrêt) . Cependant, ce qui était plus clair à chaque match, c’est que lorsque McKennie et Musah ont commencé à se fatiguer, tout le reste a souffert. Et à part l’insertion de Walker Zimmerman contre l’Iran – il est entré dans le match à la 82e minute et était une force affirmée et dominante dans les airs – pas un seul remplaçant n’a eu un impact positif tangible. –Bonagura

Les États-Unis doivent être agressifs et tirer parti de leur jeune et talentueux milieu de terrain s’ils veulent réussir contre les Néerlandais. Tnani Badreddine/DeFodi Images via Getty Images

Qu’est-ce qui a fonctionné pour les Pays-Bas lors de cette Coupe du monde ? Et qu’est-ce qui n’a pas été le cas ?

Si vous vous demandez si les Néerlandais répondent aux attentes, la réalité est qu’ils sont sous-performants. Leurs matches de phase de groupes (contre le Sénégal, l’Équateur et le Qatar) étaient considérés comme ennuyeux et ressemblaient davantage à du “football ambulant” – à l’opposé de ce qu’ils essaient habituellement de montrer pendant les Coupes du monde, où ils visent à jouer un football amusant, offensif et agréable.

La plus grande étincelle de plaisir et d’énergie hollandaise est venue sous la forme de Cody Gakpo. Il était la superstar de Louis van Gaal depuis la phase de groupes. L’attaquant, qui a également été utilisé comme milieu de terrain offensif au Qatar, a marqué lors des trois matches de groupe, faisant de lui le quatrième Néerlandais de l’histoire à marquer trois matchs de suite en Coupe du monde après Johan Neeskens (1974), Dennis Bergkamp ( 1994) et Wesley Sneijder (2010).

Andries Noppert, le choix de Van Gaal comme gardien de but, s’est également avéré être un choix judicieux, le gardien de Heerenveen n’ayant concédé qu’un seul but. À 6 pieds 8 pouces, il est le joueur le plus grand de la Coupe du monde et a joué de son mieux contre son adversaire le plus coriace, le Sénégal. Mais cette solide défense dépend aussi de qui joue devant lui : le trio de défenseurs centraux composé de Virgil van Dijk, Nathan Ake et Jurrien Timber (ou Matthijs de Ligt) est solide et n’a pas rencontré beaucoup de problèmes.

La question qui nécessite le plus d’ajustements est le milieu de terrain, qui a été le plus gros casse-tête de Van Gaal au Qatar : seul De Jong peut compter sur une place de titulaire avec certitude.

Van Gaal a également été déterminé à ne pas précipiter les joueurs dans l’équipe. Memphis Depay, par exemple, n’a commencé que lors du dernier match de groupe parce qu’il a amené une blessure mineure avec lui en Coupe du monde. Heureusement pour lui, et pour les fans néerlandais, c’est que cette équipe se sent en forme et en bonne santé juste à temps pour la phase à élimination directe exténuante. — Lighthart

Où la partie sera-t-elle gagnée et perdue ?

Il est juste de dire qu’aucune des deux équipes n’a été en mesure de créer régulièrement de bonnes occasions de marquer. La principale différence est que les Néerlandais ont Gakpo et les États-Unis n’ont vraiment personne qui ait montré – et pas seulement lors de cette Coupe du monde, mais depuis des mois – une capacité à terminer systématiquement des occasions difficiles. Donc, peu de choses devraient changer pour les États-Unis en ce qui concerne leur approche défensive (zéro but autorisé en jeu ouvert !), mais ils doivent accorder une attention particulière à la star du PSV.

Je ne pense pas que l’une ou l’autre équipe va battre le but adverse; il s’agira plutôt de savoir quelle équipe est capable de capitaliser sur des pannes momentanées ou quel(s) joueur(s) individuel(s) peuvent créer par eux-mêmes.

Cette dynamique tendue et bien équilibrée est la raison pour laquelle le “cas du disparu Gio” est un tel sujet de discussion. Seul Christian Pulisic – qui a été vu pour la dernière fois en train de sortir du terrain avant une visite à l’hôpital – est dans la classe de Gio Reyna lorsqu’il s’agit de pouvoir transformer rien en quelque chose.

Il est difficile d’admettre la possibilité qu’une blessure ne soit pas la raison pour laquelle il n’a pas joué plus que le bref camée contre l’Angleterre, mais allons-y et supposons qu’il est disponible. Pourquoi ne pas le laisser jouer en tant que n°9 ? Josh Sargent a effectué un travail professionnel contre l’Iran en essayant de garder le ballon, mais Reyna peut le faire aussi bien – sinon mieux – et est plus une menace. Peut-être que son pressing n’est pas ce que Berhalter veut, mais Haji Wright a également semblé perdu en ce qui concerne cette instruction. –Bonagura

Cody Gakpo a fait sensation à la Coupe du monde, avec trois buts en trois matchs. Les États-Unis pourront-ils le faire taire samedi ? Mohamed Farag/Getty Images

Les deux équipes ont de solides défenses, donc comme l’a dit Kyle, la question est de savoir qui peut créer ces occasions de marquer. Les Pays-Bas ont déjà utilisé la majeure partie de leur effectif lors de cette Coupe du monde, notamment au milieu de terrain, bien qu’avec plusieurs variantes selon l’adversaire. Van Gaal a essayé un milieu de terrain agressif et offensif et une configuration plus défensive. Face à la défense fermée des USA, une attitude offensive avec de la créativité au milieu de terrain pourrait être la clé du succès.

Memphis Depay est de nouveau en forme et devrait commencer comme l’un des deux attaquants. La question est de savoir si Van Gaal choisit Steven Bergwijn comme deuxième attaquant et utilise Gakpo comme milieu de terrain offensif, ou utilise Gakpo comme deuxième attaquant, tout comme il l’a fait contre le Qatar. Si Van Gaal adopte cette dernière approche, Steven Berghuis et Davy Klaassen pourraient fournir une impulsion offensive au milieu de terrain, laissant De Jong libre de créer et de choisir ses passes.

La condition physique des équipes est également un facteur important. Van Gaal a indiqué précédemment que son équipe est en forme juste à temps pour la phase à élimination directe, ayant pu reposer certains joueurs clés contre le Qatar. Pendant ce temps, les États-Unis sortent d’un match exténuant contre l’Iran, au cours duquel Pulisic a souffert d’une « contusion pelvienne » – il est au jour le jour en termes de préparation pour samedi – et la plupart des meilleurs joueurs de l’entraîneur américain Gregg Berhalter ont mis en place travail lourd.

Les Pays-Bas doivent gérer cela intelligemment et laisser l’adversaire se fatiguer ; de cette façon, ils peuvent faire une différence plus tard dans le jeu si nécessaire. — Lighthart

Prédictions

US 1, Pays-Bas 1 : les États-Unis avancent aux tirs au but. Les Néerlandais ont le meilleur talent et la meilleure histoire, mais à aucun moment de la phase de groupes, ils n’ont semblé être une équipe se préparant pour une course profonde. Les États-Unis, cependant, débordent de confiance et ont une chance de remporter une victoire célèbre de tous les temps. –Bonagura

États-Unis 0, Pays-Bas 2. Je pense que les Pays-Bas gagneront le match 2-0. L’équipe de Van Gaal n’a pas très bien joué jusqu’à présent, mais n’a pas donné grand-chose non plus. Gakpo vole et Memphis est de retour juste à temps pour la fin commerciale du tournoi. Cette équipe est reposée et prête. — Lighthart