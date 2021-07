Aperçu des finales de la NBA : les Bucks peuvent-ils mettre des brides sur le déterminé Chris Paul, Suns ? | Nouvelles de la NBA

Des séries éliminatoires de la NBA qui ont été fréquemment interrompues par des blessures de joueurs vedettes pourraient arriver à une finale impopulaire mais appropriée : Giannis Antetokounmpo jouera-t-il dans les finales de la NBA et, s’il fait comme prévu, dans quelle mesure sera-t-il en bonne santé ?

Supposons que le MVP à deux reprises soit un départ, juste pour le plaisir de cette discussion de confrontation, au moins. Dans un tel cas, Suns vs Bucks ne sera pas privé de l’une des plus grandes stars du jeu (Giannis), qui affrontera une star de l’évasion (Devin Booker) et une star établie (Chris Paul) pour remporter son premier championnat NBA. C’est beaucoup de drame.

Dans le 1 213e match de sa carrière et à 36 ans, Chris Paul a eu le match de sa vie pour atteindre la finale pour la toute première fois et mettre les Phoenix Suns à une distance touchante d’un championnat NBA – Sky Sports NBA (@SkySportsNBA) 2 juillet 2021

Giannis a eu des problèmes avec le tir ici en séries éliminatoires, mais cela ne signifie pas automatiquement que ses problèmes continueront. Même s'il enchaîne toujours les lancers francs et les tirs en profondeur, il reste une menace sérieuse en dribble et garde toujours l'autre équipe en alerte. De plus, il y a la question de sa défense, qui est de premier ordre, et puisque les Suns n'ont pas vu Kawhi Leonard en finale de conférence, Giannis sera la meilleure menace défensive globale qu'ils aient affrontée en séries éliminatoires.

















Giannis Antetokounmpo bloque Clint Capela lors de la défaite des Milwaukee Bucks contre les Hawks d’Atlanta lors du match 4 de la finale de la Conférence Est



Milwaukee dans son ensemble est une superbe équipe défensive, surtout une fois que vous prenez en compte Jrue Holiday, Khris Middleton, Brook Lopez et PJ Tucker. Ce sont des démons persistants et agressifs. Les Suns ne peuvent pas se permettre que Booker ou Paul se battent, comme ils l’ont souvent fait contre les Clippers même sans Kawhi, sinon ce sera une courte série.

Tout aussi bien, les Bucks ont tendance à vivre et à mourir avec le long ballon. Certains de leurs acteurs, tels que Tucker et Pat Connaughton, ne font pas toujours ces regards ouverts. Cela met une pression supplémentaire sur Middleton et Holiday ; si ces tirs ne tombent pas fréquemment, les Bucks n'ont pas d'autre option pour battre les équipes.

















Khris Middleton a éclaté au troisième quart du match 6 pour envoyer les Bucks en finale de la NBA



C’est donc ce que les finales de la NBA 2021 apportent – deux bonnes équipes de tir, une équipe qui est parmi les meilleures défensivement de la ligue, et le meneur générationnel qui générera beaucoup de sympathie alors qu’il essaie pour le seul prix qui lui a échappé dans ses 16 ans carrière.

Ce dont la finale n’a pas besoin, c’est d’un congé de Giannis. Cela signifierait que les Suns, en plus d’être bons, verraient leur énorme chance continuer pour le quatrième tour consécutif. Ils ont peu vu Anthony Davis, aucun Jamal Murray ou Leonard, et il y a l’argument selon lequel Phoenix ne serait pas ici si un ou tous ces joueurs étaient en bonne santé.

La finale mérite une meilleure finition et un meilleur sort. La meilleure équipe ne devrait-elle pas soulever le trophée, plutôt que la plus saine ?

















À l’intérieur du Shaq de la NBA, Kenny et Chuck font leurs prédictions pour la finale de la NBA entre les Phoenix Suns et les Milwaukee Bucks



Trois choses à surveiller :

1. Ici, à sa troisième saison, le centre des Suns Deandre Ayton a connu une sorte de percée lorsqu’il a reconstitué de solides séquences de séries éliminatoires où il était parfois le joueur le plus percutant sur le terrain et a même dominé certains matchs. C’est le mérite de son travail acharné et de sa volonté de relever le défi. Mais en parlant de défi, il a joué contre un centre défensif médiocre en Andre Drummond puis en a vu un limité en Ivica Zubac. Fondamentalement, Ayton n’a pas vraiment été poussé de part et d’autre.

Eh bien, cela changera un peu avec Brook Lopez, un défenseur intelligent avec une capacité de blocage des tirs qui peut également tirer sur les trois, et Bobby Portis, qui apporte un moteur. Si Ayton devient un problème pour les Bucks, ils lanceront Giannis Antetokounmpo. Voyons comment Ayton s'en sort contre un grand homme de grade supérieur.

















Brook Lopez a perdu 33 points lors de la victoire des Bucks dans le cinquième match contre les Hawks lors de la finale de la Conférence de l’Est



2. Jrue Holiday a ouvert la finale Est en se faisant incendié pour 48 points par Trae Young. Après ce début de bon augure, Holiday s’est amélioré aux deux extrémités du terrain et a terminé en force. Maintenant, il obtiendra Chris Paul, en supposant que Khris Middleton gardera Devin Booker. C’est pourquoi les Bucks ont envoyé des choix et des échanges de premier tour à la Nouvelle-Orléans et ont également payé à Holiday une extension massive – pour qu’il soit un défenseur qui fait la différence et qui aide à produire un titre.

Paul sera évidemment en mission car un championnat est tout ce qui lui manque dans sa carrière. De la même manière, Holiday peut faire en sorte que les Bucks ne ressentent aucun remords de l'acheteur à propos de ce commerce et de ce gros contrat s'il oblige Paul à brûler une autre année à la recherche de ce titre insaisissable. Holiday doit faire travailler Paul sur la défensive, ne serait-ce que pour saper une partie de cette énergie que Paul apporte en attaque.

















Chris Paul des Phoenix Suns perd 41 points dans une victoire finale contre les Clippers de LA pour un voyage en finale de la NBA.





3. Giannis se contentera-t-il de sauteurs contre une petite équipe de Phoenix ? Si c’était le cas, il ferait le jeu des Suns. Mis à part Ayton, les Suns n’apportent pas grand-chose en taille de qualité ; il y a un arrêt d’Ayton à Dario Saric. Ce n’est pas une mauvaise stratégie pour Giannis de tester son hors de portée, surtout en début de match. De cette façon, s’il manque, pas de mal, et s’il frappe, la défense pourrait commencer à lui rendre un peu plus de respect et ouvrir les voies de circulation.

Giannis serait sage de choisir ses spots, peut-être de mélanger des sauteurs de milieu de gamme et d'éviter autant que possible de se faire encrasser. Ces chants « 1-2-3 » sur la route ne font que s'amplifier lorsqu'il effectue sa routine sur la ligne des lancers francs.

















Giannis Antetokounmpo a contribué 33 points alors que Milwaukee a pris en charge la finale de la Conférence Est contre Atlanta



Numéro à connaître :

105,8 – Cela a été une saison historique en ce qui concerne l’efficacité offensive, mais les deux équipes qui ont atteint les finales sont celles qui se classent 10e et 11e offensivement en séries éliminatoires. Les Bucks (105,0) et les Suns (106,7) se classent premier et deuxième défensivement, après avoir combiné pour ne permettre que 105,8 points pour 100 possessions, près de 10 de moins que les 14 autres équipes autorisées (115,4).

Une bonne défense commence en transition, et les Bucks (0,93) et les Suns (0,97) ont chacun accordé moins d’un point par possession de transition, selon le suivi de Synergy. Ils se classent également aux premier et deuxième rangs pour le pourcentage de placement de l’adversaire dans la zone réglementée. Phoenix se classe également au premier rang pour le pourcentage de buts sur le terrain effectif de l’adversaire sur les tirs de l’extérieur de la peinture (44,8 %), tandis que Milwaukee se classe au premier rang pour le taux de lancers francs de l’adversaire (19,5 tentatives pour 100 tirs depuis le terrain).

Les Suns ont clôturé les finales de conférence avec leur match le plus efficace de la saison (saison régulière ou séries éliminatoires), marquant 130 points sur seulement 94 possessions lors du match 6 contre les Clippers de LA.

















Faits saillants du sixième match de la finale de la conférence Ouest entre les LA Clippers et les Phoenix Suns



Les Bucks, quant à eux, ont marqué plus de 123 pour 100 lors de leurs quatre victoires contre les Hawks d’Atlanta. Ces deux équipes ont compté parmi les 10 meilleures offensives en saison régulière. Mais ils sont arrivés ici avec une défense d’élite, et ils devront chacun relever un défi en essayant de marquer efficacement les uns contre les autres.

– John Schuhmann, NBA.com

Le choix :

Du simple point de vue des réalisations, les Bucks ont le plus à perdre ici. Ils ont eu le meilleur bilan de la ligue les deux années précédentes, puis ont échoué en séries éliminatoires. L’entraîneur Mike Budenholzer a été « licencié » à plusieurs reprises par les réseaux sociaux, et il affronte maintenant Monty Williams, un bon tacticien et motivateur.

De plus, Giannis a ces deux récompenses MVP et aucune bague. Cela devrait être une motivation suffisante de la part des Bucks pour enfin livrer, pour la première fois depuis 1971. Encore une fois, nous supposons que Giannis sera à 100%. Milwaukee est la meilleure équipe défensive, apporte le meilleur joueur et les affrontements individuels sont principalement en faveur des Bucks. Bucks dans six.