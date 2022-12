Aperçu des États-Unis contre les Pays-Bas : Survivez et avancez

Cela semblait être un long coup à divers moments de la phase de groupes, mais l’USMNT a atteint les huitièmes de finale de la Coupe du monde. Alors que certains fans sont toujours frustrés par l’incapacité de l’équipe à marquer des buts, en fin de compte, les États-Unis sont arrivés là où ils devaient aller. Qu’ils l’aient fait de gré ou de force n’a plus d’importance maintenant. Ce sont les huitièmes de finale. Il est temps de passer en mode survie et avance. Tant qu’ils trouvent un moyen d’avancer, c’est tout ce qui compte à ce stade. Et leur adversaire des huitièmes de finale des Pays-Bas compte bien les faire travailler.

Christian Pulisic monte au créneau

Les meilleurs joueurs du monde montent sur la plus grande scène. Landon Donovan et Clint Dempsey l’ont fait à plusieurs reprises pour les États-Unis lors de plusieurs Coupes du monde. Christian Pulisic est le meilleur joueur et visage de l’USMNT. Lorsque les jetons étaient tombés et que les États-Unis avaient besoin d’une victoire contre l’Iran pour avancer, Pulisic a tout mis en jeu et a marqué le seul but du match. Il en a aussi payé le prix. Une contusion pelvienne a entraîné un remplacement à la mi-temps et un voyage à l’hôpital pour évaluation. Actuellement, il est au jour le jour. Cependant, Pulisic a pleinement l’intention de jouer le match pour les États-Unis dans son aperçu du match contre les Pays-Bas.

Le reste de l’équipe a bien résisté malgré l’absence de Pulisic en seconde période. Leur manque de buts a été un sujet très débattu. Même alors, les performances défensives ont été exceptionnelles.

En fait, l’USMNT a affiché des feuilles blanches consécutives lors d’une Coupe du monde pour la première fois depuis la toute première Coupe du monde en 1930. Matt Turner a déjà plus de feuilles blanches de Coupe du monde que tout autre gardien de but américain. Gregg Berhalter a jeté Cameron Carter-Vickers aux loups contre l’Iran. Il a bien résisté à son départ en Coupe du monde. Avec le match dans les dernières minutes, Walker Zimmerman est entré en jeu et s’est racheté après son penalty contre le Pays de Galles.

Un aperçu des Pays-Bas pour les USA

Les Néerlandais ont bien joué jusqu’ici dans cette Coupe du monde. Cela dit, les performances ne sont pas dominantes. Ce jeu est loin d’être gagné d’avance.

Les Pays-Bas ont dominé le groupe A avec sept points sur neuf possibles, mais n’ont pas été écrasants. Ils ont battu le Sénégal 2-0 dans leur match d’ouverture mais l’ont laissé jusqu’à la 84e minute. Ils ont enchaîné avec un match nul 1-1 contre l’Équateur. Leur dernier match de groupe était contre le Qatar, qui détient désormais la distinction douteuse de pays hôte le moins performant d’une Coupe du monde de tous les temps. Holland les a expédiés 2-0 avec facilité.

Incroyablement, les Néerlandais n’ont pas perdu depuis juin 2021. Ensuite, ils sont tombés 2-0 contre la République tchèque en huitièmes de finale de l’Euro 2020. Ce résultat a coûté son poste à l’ancien patron Frank de Boer. À sa place, les Pays-Bas se sont à nouveau tournés vers Louis van Gaal qui les avait dirigés de 2000 à 2001 puis à nouveau lors de la Coupe du monde 2014. Depuis la prise de contrôle de van Gaal, les Néerlandais ont affiché un dossier de 13-0-5 (WLD). Ils ont une liste extrêmement talentueuse avec Virgil van Dijk, Cody Gakpo et Memphis Depay.

Mais, les rapports des dernières 24 heures suggèrent qu’un certain nombre de leurs joueurs luttent contre le virus de la grippe. Seul le temps nous dira si cela leur causera des problèmes contre les États-Unis.

Appareil à défoncer

La rencontre la plus récente entre les deux équipes devait avoir lieu en mars 2020 à Eindhoven. La 101e division aéroportée américaine a libéré la ville pendant la Seconde Guerre mondiale. Cependant, la pandémie de COVID-19 a annulé le match.

Par conséquent, la dernière fois que ces deux équipes ont joué, c’est aussi la seule fois où les États-Unis ont battu les Pays-Bas. Dans l’ensemble, l’USMNT détient un record d’une victoire et de quatre défaites face à l’équipe européenne. Cette victoire est survenue à Amsterdam le 5 juin 2015. Les États-Unis ont gagné 4-3 avec Danny Williams et Bobby Wood marquant respectivement à la 89e et à la 90e minute pour donner la victoire aux Américains.

De plus, le défenseur américain Sergiño Dest est né aux Pays-Bas. Pourtant, il a choisi de jouer pour le contingent américain plutôt que pour les Néerlandais.

Il est susceptible de débuter contre les Pays-Bas le samedi 3 décembre au Khalifa International Stadium.

Le jeu débute à 10 h HE avec une couverture sur FOX. Il y a également une couverture en avant-première des États-Unis contre les Pays-Bas à partir de 9 heures.

