Aperçu des États-Unis contre la Colombie : vous cherchez à rebondir

Le retour des matchs de l’USMNT était censé être une distraction bienvenue du drame qui entoure actuellement la Fédération américaine de football. C’était le point de départ du cycle de la Coupe du monde 2026. Il y avait des joueurs frais et enthousiastes sur la liste qui affrontaient une équipe serbe inexpérimentée.

Malheureusement, ce fut encore une autre défaite. Maintenant, les États-Unis doivent chercher à rebondir et à éviter un camp de janvier sans victoire alors qu’ils anticipent un match contre la Colombie.

Défaite des États-Unis contre la Serbie

La défaite de mercredi soir contre la Serbie était décourageante. Même alors, cela a fourni quelques raisons d’être optimiste. Le plus déprimant était peut-être une foule clairsemée, annoncée à un peu plus de 11 000 personnes. Cela fait suite à l’USMNT ayant sa pire fréquentation moyenne depuis 2006. Le fait que les États-Unis aient perdu le match (la septième fois au cours des huit derniers matchs que les États-Unis n’ont pas réussi à gagner) était également décourageant.

Les États-Unis ont pris les devants 1-0 grâce à une tête de Brandon Vazquez après un bon jeu de préparation. Cela ne devait cependant pas durer puisque les Serbes égalisaient sur un coup franc juste avant la mi-temps puis prenaient l’avantage immédiatement après la mi-temps. La Serbie n’a pas abandonné cette avance pour le reste du match.

Cependant, tout n’était pas catastrophique. Dans le but, Gaga Slonina a effectué plusieurs arrêts à bout portant et a été plutôt bonne dans l’ensemble, malgré l’abandon des deux buts. Cade Cowell a également créé un certain nombre d’occasions de qualité. Plus particulièrement, les deux doubles nationaux très importants ont eu de bons matchs. Le but de Vazquez a été très bien pris et le patron par intérim Anthony Hudson a fait l’éloge de la performance de 90 minutes d’Alejandro Zenedejas. Cependant, Zendejas revient au Club America avant le match contre la Colombie.

Alors que l’équipe serbe était définitivement jeune et inexpérimentée, les États-Unis l’étaient aussi. En fait, huit joueurs au total ont fait leurs débuts internationaux mercredi soir. Combien d’autres obtiendront leur première sélection contre la Colombie ?

Un aperçu de ce que les États-Unis obtiennent contre la Colombie

Contrairement aux États-Unis, la Colombie ne s’est pas qualifiée pour la Coupe du monde au Qatar. C’était la première fois depuis 2010 qu’ils manquaient le tournoi. Ils ont terminé sixième des qualifications de la CONMEBOL, un point derrière le Pérou qui s’est qualifié pour les éliminatoires intercontinentales depuis la cinquième place.

Depuis qu’ils ont raté la Coupe du monde, les Cafeteros n’ont pas disputé beaucoup de matchs. Ils les ont cependant tous gagnés. Le premier était un 1-0 contre l’Arabie Saoudite. Ils ont enchaîné avec trois victoires consécutives aux États-Unis : 4-1 contre le Guatemala à New York, 3-2 contre le Mexique à San Francisco et 2-0 contre le Paraguay à Miami.

Comme son homologue américain, le manager Nester Lorenzo a fait appel à une équipe avec très peu d’expérience internationale. Seul le défenseur Frank Fabra compte plus de 3 sélections, dont 26. L’équipe compte six joueurs de la MLS : Santiago Moreno et Juan Mosquera des Portland Timbers, Andres Reyes des New York Red Bulls, Cucho Hernandez du Columbus Crew, Cristian Arango de LAFC et Dylan Borrero de la Révolution de la Nouvelle-Angleterre.

Informations sur le jeu

Le match de samedi est le premier pour l’USMNT diffusé sur TNT dans le cadre de son nouveau contrat avec Warner Bros. Discovery. Le concours précédent était sur HBO Max, également nouveau dans l’affaire. La couverture est également disponible sur Telemundo et Peacock Premium.

Le coup d’envoi est à 19 h 30 HE au Dignity Health Sports Park à Carson, en Californie. C’est le 19 de l’USMNTe apparition de tous les temps au Dignity Health Sports Park, et onzième depuis 2010.

Selon un jeudi, plus de 24 000 billets ont été vendus, ce qui ferait du match de samedi la plus grande foule pour l’USMNT au Dignity Health Sports Park depuis février 2014 contre la Corée du Sud.

L’aperçu des États-Unis contre la Colombie est quelque peu sombre quand on regarde la série de tous les temps. L’USMNT a trois victoires et quatre nuls pour accompagner 13 défaites. Les deux ont joué six fois au cours des 15 dernières années. La Colombie en a remporté cinq, l’autre étant un match nul.

Plus récemment, la Colombie a battu l’USMNT, 4-2, au Raymond James Stadium de Tampa le 11 octobre 2018.

Ce match contre la Colombie ne donne pas beaucoup d’aperçu pour les États-Unis avec ses prochaines rencontres. L’USMNT se réunit à nouveau fin mars. Il a des rencontres de la Ligue des Nations de la CONCACAF à la Grenade et à domicile au Salvador.

PHOTO : IMAGO / ZUMA Wire