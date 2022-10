Aperçu des éliminatoires du premier tour du Daily Chronicle – Shaw Local

Classe 7A

No. 23 DeKalb (6-3) au No. 10 Moline (8-1)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Les Barbs ont remporté un match entre les équipes en 2017, 49-21, à Moline.

À propos des barbes : L’attaque au sol a explosé la semaine dernière dans la seconde moitié d’une victoire 28-3 contre Waubonsie Valley. Jamari Brown a lancé les choses avec une longue course de buts, puis Talen Tate, qui a terminé avec 180 verges, a interrompu une course de 56 verges. Le receveur Ethan McCarter a également marqué sur un balayage de jet. La victoire a eu lieu une semaine après une victoire 14-0 contre Neuqua Valley, juste la deuxième défaite des Wildcats de l’année et le troisième blanchissage pour les Barbs. DeKalb n’a pas accordé de touché depuis la semaine 7, une défaite 26-0 contre Naperville Central.

“Nous nous sentons bien et jouons bien, et c’est bon à voir”, a déclaré l’entraîneur Derek Schneeman. « C’est une bonne équipe, dirigez le Wing-T. C’est quelque chose de différent de ce que nous avons vu la plupart de l’année. Nous ne l’avons pas vu depuis la semaine 1 [against Sycamore] il offre donc un défi différent. Mais je pense que nos gars sont à la hauteur.

A propos des Marrons : L’offensive est centrée sur Riley Fuller, qui se précipite derrière une ligne expérimentée. Il a couru pour près de 1 200 cette année, dont 291 contre Geneseo, une victoire 42-13, lors de la finale de la saison. Les Maroons ont inscrit au moins 33 points dans chaque match du Western Big 6 cette année. Leur seule défaite était de 24-21 à la Benet Academy.

Choix du Friday Night Drive : DeKalb

Classe 6A

No. 10 Riverside-Brookfield (6-3) à No. 7 Kaneland (6-3)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Les équipes se sont rencontrées pour la dernière fois en tant qu’ennemis de Suburban Prairie White en 2002, les Knights gagnant 24-22 avant que la conférence ne soit réalignée en fonction de la géographie.

A propos des chevaliers : Aric Johnson, Troyer Carlson et le jeu de passes de Kaneland ont continué à faire ce qu’ils ont fait toute l’année, Carlson trouvant Johnson deux fois en seconde période pour les scores. Ty Bradshaw a également interrompu une course de 60 verges dans la première moitié d’une victoire de 28-7 pour les Knights contre La Salle-Pérou. Chris Ruhaj a ajouté un TD précipité hors du jeu au sol équilibré des Knights.

“Maintenant que nous nous sommes qualifiés et que les séries éliminatoires sont officiellement arrivées, nous nous sentons bien ici avec trois victoires de suite”, a déclaré l’entraîneur de Kaneland, Pat Ryan. « Nous sommes bien assortis à notre adversaire. Ce devrait être un bon jeu de compétition. Nous nous sentons plutôt bien.

A propos des Bulldogs : C’est la fête ou la famine cette année pour la défense du Bulldog. Ils ont accordé sept points ou moins en cinq matchs et 28 points ou plus lors des quatre autres. Offensivement a été une histoire similaire, sinon tout aussi grave. Ils ont une fiche de 0-3 dans les matchs où ils ont marqué 21 points ou moins et sont invaincus dans les matchs où ils ont marqué plus de 28.

« Ils nous ressemblent beaucoup. Ils ont une offensive répartie et ont affronté de très bonnes équipes », a déclaré Ryan. « Je pense qu’ils ont fait leurs preuves comme nous. Ils sont vraiment athlétiques au secondaire, donc ils s’accordent bien avec nos gars de talent.

Choix FND : Kaneland

Classe 5A

No. 16 Westinghouse (5-4) contre No. 1 Sycamore (9-0)

Lorsque: 19h samedi

Dernier match : En 2014, les Spartans ont fait le voyage à Chicago pour un match de premier tour et ont gagné contre les Warriors 55-0.

A propos des Spartiates : Ils ont terminé la saison avec une victoire catégorique de 28-0 contre Morris pour clôturer la saison régulière et remporter le titre Kishwaukee River / Intestate 8 White. Kiefer Tarnoki, Joey Puleo et Kaden Ladas ont tous récupéré des chiffres d’affaires pour les Spartiates. L’attaque a marqué sur ses trois premières possessions, aidée par deux de ces revirements. Zack Crawford, Tyler Curtis et Dawson Alexander ont eu des touchés rapides pour les Spartans.

“Chaque fois que vous jouez dans la deuxième saison, vous devriez vous sentir vraiment bien”, a déclaré l’entraîneur de Sycamore, Joe Ryan. « Nous avons encore beaucoup de travail à faire, mais nous nous sentons bien là où nous en sommes actuellement. Il reste beaucoup de bonnes équipes. »

A propos des Guerriers : Ils sont de retour en séries éliminatoires pour la première fois depuis 2017 après une victoire de 46-0 sur Brooks. Le quart-arrière Askia Bullie a terminé 15 sur 21 pour 251 verges et cinq touchés dans la victoire. DeWayne Brooks a réussi une paire de touchés.

“Ils ont beaucoup de vitesse d’équipe et d’athlétisme sur les lignes offensives et défensives”, a déclaré Ryan. “Nous allons devoir être bons avec la technique et le jeu de jambes à cause de leur rapidité à l’avant.”

Choix FND : Sycomore

Classe 3A

No. 9 Elmwood-Brimfield (6-3) à No. 8 Genoa-Kingston (7-2)

Lorsque: 13h samedi

Dernier match : Première réunion depuis au moins 1995.

À propos des rouages : Les Cogs ont remporté leur plus grande victoire de l’année, 32-28 contre une équipe de Stillman Valley auparavant invaincue. Traven Atterberry a eu un gros score en retard pour les Cogs pour continuer son jeu solide dans la seconde moitié de la saison. Il a terminé avec 15 courses pour 122 verges dans la victoire. L’équipe a poussé un état d’esprit défensif de plier mais ne pas casser toute l’année, et cela s’est manifesté lorsque les Cardinals ont marché vers la zone rouge avec une chance de gagner, mais les Cogs se sont arrêtés quand ils en avaient besoin. tenir pour la victoire.

À propos des chevaux de Troie : Ils ont remporté leurs deux derniers matchs pour s’assurer une place en séries éliminatoires, et l’ont fait de manière convaincante – 40-0 contre Lewistown et 58-12 contre La Havane. Ils sont 1-3 contre les équipes des séries éliminatoires cette année, avec la seule victoire 20-6 contre l’industrie lors de la semaine 3.

Choix FND : Gênes-Kingston

Huit hommes

Hiawatha n ° 11 (6-3) contre Polo n ° 6 (7-2)

Lorsque: 19h vendredi

Dernier match : Les Marcos ont infligé aux Hawks leur première défaite de l’année, les battant 44-32 lors de la semaine 5.

A propos des Hawks : Leur victoire 56-28 lors de la semaine 9 à Alden-Hebron a poursuivi un schéma familier pour les Hawks – plus de 55 points marqués en victoires, moins en défaites. L’entraîneur Nick Doolittle a déclaré que lorsque son équipe commence vite, elle est à son meilleur, et ce n’était pas le cas au Polo la dernière fois, les Hawks ayant chuté trois points plus tôt.

“La chose la plus importante pour nous est de sortir et d’avoir du succès en première mi-temps, en particulier défensivement et de limiter autant que possible les dégâts pour prendre le relais en seconde période”, a déclaré Doolittle. « Nous avons été une équipe en deuxième mi-temps toute l’année. Tant que nous donnons à nos enfants la possibilité de gagner le match en deuxième mi-temps, nous réussirons.

À propos des macros : Les Marcos ont commencé rapidement les deux derniers matchs, marquant 56 points au premier quart contre Flanagan-Cornell / Woodland lors de la semaine 8 et 46 lors d’une victoire contre Aquin vendredi soir. … Les 418 points marqués par Polo et les 164 points accordés sont les deux meilleures notes des deux divisions nord de l’I8FA. … Brock Soltow a 144 courses pour 1 656 verges et 26 touchés, tandis qu’Avery Grenoble a 107 courses pour 897 verges et 13 touchés. Les deux ont parcouru plus de 1 400 verges la saison dernière pour mener les Marcos à leur deuxième titre d’État I8FA consécutif.

Choix FND : Polo