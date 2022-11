Aperçu des éliminatoires de la demi-finale de football préparatoire Herald-News – Shaw Local

Classe 8A

Glenbard Ouest (11-1) à Lincoln-Way Est (12-0)

Lorsque: 13h samedi

Dernier match : Lincoln-Way East 45, Glenbard West 0 (éliminatoires 8A 2018)

À propos des Hilltoppers : Glenbard West a dû sortir de son moule en tant que programme de défense d’abord au cours des dernières semaines, endurant un concours offensivement explosif avec Maine South. Mais les Hilltoppers ont démontré qu’ils avaient leurs propres capacités offensives s’ils devaient se lancer dans une fusillade pour survivre. Après avoir initialement cru être un remplaçant pour blessure au poste de RB, Julius Ellens s’est retranché dans la rotation du champ arrière, obtenant la part du lion des courses. Il a couru 135 verges lors de la victoire du Maine Sud. L’émergence d’Ellens a permis à Joey Pope de se déplacer principalement du côté défensif du ballon, mais le speedster vérifie toujours le côté offensif du ballon de temps en temps. QB Korey Tai est en quelque sorte une image miroir de Braden Tischer de Lincoln-Way East dans la capacité qu’il a de faire bouger les choses avec un nombre limité de tentatives de passes, et si cela échoue, il peut ranger le ballon et réduire une défense pour gros gains.

A propos des Griffons : Lincoln-Way East continue d’être une étude de cas sur la qualité d’une équipe lorsque tout le monde est à l’unisson. Les Griffins ne sont pas flashy, mais ils savent absolument comment tirer le meilleur parti de leur talent et sont impitoyables pour exposer les faiblesses de leurs adversaires. Offensivement, Lincoln-Way East semble être capable de brancher n’importe quel type d’attaque offensive qui donnera les meilleurs résultats un jour donné. Avec son attaque précipitée typiquement puissante ralentie un peu par rapport à sa production exceptionnelle habituelle, Lincoln-Way East a changé de vitesse et a obtenu l’essentiel de son succès dans les airs lors de sa victoire en quart de finale contre Warren, alors que le QB Braden Tischer a lancé trois passes de touché dont une de 80 verges. grève à WR Jimmy Curtin. L’unité défensive continue d’être excellente et lançait un jeu blanc contre Warren jusqu’à ce qu’une paire d’erreurs d’équipes spéciales permette à Warren de marquer une paire de touchés tardifs. L’unité défensive a quelques points forts, notamment LB Jake Scianna et DE Caden O’Rourke, mais la meilleure chose à propos de cette unité défensive est probablement sa capacité à jouer comme une unité cohérente qui a rarement quelqu’un à sa place.

Choix du lecteur du vendredi soir : Lincoln-Way Est

Classe 6A

Est Saint-Louis (10-2) à Lemont (12-0)

Lorsque: 14h samedi

Dernier match : East St.Louis 42, Lemont 21 (éliminatoires 6A 2021)

À propos des circulaires : East St. Louis a joué exactement comme vous vous attendez à ce qu’un favori joue, car il a traversé les trois premiers tours des séries éliminatoires en enregistrant trois blanchissages et en accumulant 156 points dans ces trois victoires au chronomètre. Même sans le joueur de l’année de l’État, Luther Burden, maintenant au Missouri, l’attaque des Flyers est extrêmement dynamique et compte plusieurs joueurs capables de faire un coup de circuit à tout moment. L’ingénierie de l’attaque offensive est Robert “Pops” Battle, qui a lancé un peu moins de 2 000 verges et 21 scores à ce jour. Le porteur de ballon de deuxième année TaRyan Martin vient d’éclipser 1 000 verges au sol avec 17 scores également. Les statistiques offensives d’East St. Louis ne sont pas aussi voyantes qu’elles pourraient l’être, car de nombreux concours deviennent incontrôlables assez rapidement. L’attaque fait la une des journaux, mais la défense pourrait être encore meilleure. Dominic Dixon est le point d’ancrage de la défense et conclut 150 plaqués cette saison. Dixon est également l’un des trois joueurs à avoir enregistré 10 sacs cette saison avec Antwon Hayden et KeShawn Hayden. Les Flyers ont quelques balles dans le secondaire, alors que Sael Reyes et Jaion Jackson mènent un secondaire avec cinq interceptions chacun.

A propos de Lemont : Lemont a dû briser un peu son moule saisonnier en remportant une victoire 14-0 sur Kenwood en quarts de finale. L’offensive de Lemont a été raisonnablement maîtrisée par les Broncos, mais la pièce largement méconnue du mastodonte de Lemont, son unité défensive, est passée sous les projecteurs. Lemont a maintenu Kenwood à un peu plus de 100 verges d’attaque totale une nuit où il fallait considérer que l’attaque puissante de Lemont était largement maîtrisée. Le premier touché de Lemont était en fait une récupération d’échappé offensif mis en place par un botté de dégagement bloqué, et il a été forcé de s’appuyer un peu plus sur le porteur de ballon Nathan Wrublik que d’habitude. QB Payton Salomon a été détenu sans passe de touché pour l’une des rares fois de sa carrière au lycée et cherchera à revenir à ses passes à pourcentage élevé contre un adversaire qui rendra cette quête extrêmement difficile. La plus grande clé pour Lemont sera de limiter les erreurs au plus petit niveau possible tout en offrant à East St. Louis le moins de possession possible du football.

Choix FND : Est de Saint-Louis

Classe 5A

Morris (10-2) à Peoria (11-1)

Lorsque: 14h samedi

Dernier match : Peoria 43, Morris 35 (éliminatoires de classe 5A 2016)

À propos de Morris : Morris s’est spécialisé dans les bons départs cette saison, et quand ils se produisent, Morris a tendance à donner le ton pour le reste du match. Un démarrage rapide pourrait en fait être un must pour Morris cette semaine contre un adversaire qui n’a également aucun problème à jouer à un rythme plus rapide. Une attaque offensive polyvalente qui a tendance à être dirigée par RB Ashton Yard, qui a rejoint le club de 1 000 verges lors de la victoire de la semaine dernière contre Mahomet-Seymour, est la pièce maîtresse. Morris a accumulé plus de 2 700 verges au sol au cours de l’année, mais ce n’est en aucun cas unidimensionnel. QB Carter Button a également lancé plus de 1 000 verges et 16 scores. Morris a fait un bon travail sur la défense en général, mais l’accent sera mis sur la défense contre la course de l’équipe. Il a été solide, permettant environ 150 mètres par match aux adversaires via cette route, mais l’attaque de Peoria est fortement centrée sur ce mode d’attaque, et il sera absolument essentiel pour Morris d’essayer de tasser les Lions dans cette zone.

A propos des Lions : Peoria aime donner le rythme dans ses jeux, et le rythme qu’il préfère est rapide. Le succès des séries éliminatoires de Peoria a été légèrement différent de certaines de ses réussites du passé, car les Lions dépendent fortement de son jeu au sol pour déplacer le football plutôt que de l’attaque à grande échelle des années précédentes. Quoi qu’il en soit, l’objectif final est d’avoir des équipes fatiguées de devoir affronter les Lions d’ici la fin du match, et la frustration s’est installée pour plusieurs adversaires en séries éliminatoires. Lors de la victoire en quart de finale de la semaine dernière contre Mascoutah, Peoria n’a cessé de se battre contre son bélier. Malachi Washington a terminé avec 40 courses, 268 verges et quatre touchés pour remporter une victoire qui était proche tôt mais qui s’est finalement transformée en une confortable victoire des Lions. Défensivement, Peoria a également un esprit implacable, car le joueur de ligne défensive Landon Newby-Holesome et Tejuan Smith ont le don de causer toutes sortes de problèmes aux adversaires qui ne leur accordent pas la bonne attention.

Choix FND : Morris

Classe 4A

Providence (8-4) à Wheaton St. Francis (11-1)

Lorsque: 14h samedi

Dernier match : Première rencontre

A propos des Celtics : Ce fut une course fantastique pour les Providence Celtics, têtes de série n ° 13, qui semblent marquer de nouveaux héros de semaine en semaine. Il a été presque impossible de distinguer un joueur ou deux pour les félicitations, car tant de gens contribuent au succès de Providence. QB Lucas Proudfoot a sans doute le meilleur match de sa saison en lançant pour 240 verges sur 8 passes complétées sur 11 alors que les Celtics ont évincé la tête de série Richmond-Burton en quart de finale. Proudfoot répartit bien le ballon et fournit une énigme pour les défenses adverses, car il ne demande à aucun joueur de déplacer le ballon vers le bas. RB Jamari Tribett a également été une source constante d’infraction, mais disparaît parfois en tant que point central de l’infraction alors que d’autres se sont révélés capables d’assumer la charge. Du côté défensif du ballon, il est encore plus difficile de détecter qui pourrait ouvrir la voie. Mais une chose est certaine : quelqu’un est susceptible d’intervenir et de jouer au moment où la Providence en a le plus besoin. Les équipes spéciales ont été une source particulière de succès pour Providence, et partout où les Celtics peuvent saisir le moindre avantage qu’ils prendront volontiers.

A propos des Spartiates : St. Francis a finalement rencontré un peu de résistance lors des séries éliminatoires après des blanchissages consécutifs pour commencer les séries éliminatoires. De toute évidence, Providence présente un défi intéressant pour St. Francis avec sa capacité à reconstituer la productivité pour toute la liste, mais St. Francis a également des armes sur tout le terrain à utiliser pour tenter de mettre la chaussure sur l’autre pied dans salutations à l’adversaire de cette semaine. Le joueur de ligne à double sens TJ McMillen est une terreur pour les équipes adverses, tandis que St. Francis a eu peu de problèmes du côté offensif du ballon alors que le QB Alessio Milivojevic a tendance à mettre l’unité offensive en excellente position pour réussir. WR Dash Dorsey, lié à l’État du Kent, est un briseur de jeu auquel il faut s’occuper, et bien que ce soit loin d’être sa seule responsabilité, le long vivaneau Nick Duzansky est un engagement de l’Oregon qui contribue de toutes les manières que St. Francis peut trouver pour lui. Aucune des équipes de ce match n’a tendance à faire beaucoup d’erreurs, donc si les Spartans peuvent être l’équipe qui les élimine entièrement ou est capable de les neutraliser, cela devrait les mettre en bonne place et peut-être dans le premier match pour le titre de l’école depuis 2008. .

Choix FND : Providence