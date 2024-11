Aperçu des élections générales de mardi

2 novembre — Mardi prochain, le 5 novembre, sera le jour des élections dans tout le pays. Dans l’Indiana, les bureaux de vote seront ouverts de 6h à 18h.

Voici un récapitulatif des postes qui seront décidés et des candidats à ces postes, ainsi que des informations sur les endroits où voter.

COMTÉ DE DECATUR

Il y a 17 personnes qui briguent le poste de président des États-Unis. Ils comprennent (D) Kamala Harris, (L) Chase Oliver et (R) Donald Trump.

Il y a cinq candidats au Sénat américain. Ils comprennent (D) Valerie McCray, (L) Andrew Horning et (R) Jim Banks.

Il y a quatre personnes en lice pour le poste de gouverneur de l’Indiana. Ils comprennent (D) Jennifer McCormick, (L) Donald Rainwater et (R) Mike Braun.

Deux personnes briguent le poste de procureur général de l’Indiana : (D) Destiny Wells et (R) Todd Rokita.

Les trois personnes en lice pour un siège de représentant américain dans le neuvième district sont (D) Timothy Peck, (L) Russell Brooksbank et (R) Erin Houchins.

(À droite) Jean Leising se présente sans opposition pour le district 42 du Sénat de l’État.

Dans la course au poste de représentant de l’État dans le district 55 se trouvent (D) Victoria Martz et (R) Lindsay Patterson. (à droite) Alex Zimmerman est sans opposition pour le district représentatif de l’État 67. Et la course pour le district représentatif de l’État 73 comprend (D) Hollie Payton et (R) Jennifer Meltzer.

(À droite) Timothy Day se présente sans opposition au poste de juge de la Cour de circuit du comté de Decatur.

(À droite) Christy Smiley se présente sans opposition au poste d’auditeur du comté de Decatur. (R) Diane Hoeing Wenning est sans opposition pour le poste de trésorière du comté de Decatur. (R) Andrew Scholle est sans opposition pour l’arpenteur du comté de Decatur.

Les deux candidats au poste de commissaire du comté de Decatur sont également sans opposition ; il s’agit de (R) Brian Wenning dans le district 1 et (R) Gabriel Nobbe dans le district 3.

Les candidats au conseil du comté de Decatur comprennent (D) Melanie Hoffman, (R) Ernest Gauck, (R) Bill Metz et (R) Rick Nobbe.

Il y a trois courses non partisanes pour le conseil scolaire du comté de Decatur : David Henderson et Elizabeth Lecher Hochst dans le district B ; Nicholas Anderson et Amber Smith dans le district C ; et Dustin Barkdull et Alison Ortman dans le district D.

Les résidents du comté de Decatur dont le statut d’inscription sur les listes électorales est valide pourront voter dans l’un des 11 centres de vote qui seront opérationnels. Ils sont:

Centre d’événements Bruner, 100 N. Webster Street, St. Paul

Caserne de pompiers de Clarksburg, 6645 N 700 E, Rushville

Service d’incendie du canton de Clay, 8433 W 100 S, Greensburg

Église communautaire de Greensburg, 1427 W Vandalia Road, Greensburg

Première église chrétienne, 425 N Broadway Street, Greensburg

Bibliothèque publique du comté de Greensburg Decatur, 1110 E Main Street, Greensburg

Chevaliers de Saint-Jean, 312 S Wilder Street, Greensburg

Caserne de pompiers de Letts, 4474 W 700 S, Greensburg

Caserne de pompiers de Millhousen, 7935 S 250 E, Greensburg

Service d’incendie de New Point, 1895 S 822 E, Greensburg

Bâtiment communautaire de Westport, 205 W Main Street, Westport

Les questions concernant l’élection de mardi peuvent être adressées au bureau du greffier du comté de Decatur au 812-663-8223.

COMTÉ DE RIPLEY

Dans la course au poste de représentant de l'État dans le district 55 se trouvent (D) Victoria Martz et (R) Lindsay Patterson. (à droite) Alex Zimmerman est sans opposition pour le district représentatif de l'État 67.

Pour la greffière du comté de Ripley, (à droite) Liz Baumgartner est sans opposition.

Pour le district 2 du commissaire du comté de Ripley, (à droite) Jeffrey Volz est sans opposition.

Pour le district 3 du commissaire du comté de Ripley, (à droite) Roger Gullion est sans opposition.

Pour le coroner du comté de Ripley, (à droite) Jason Bailey est sans opposition.

Pour le conseil du comté de Ripley, quatre candidats recherchent des sièges généraux : (R) Stephanie Back, (R) Andrew Decker, (R) Peggy Ehlers et (D) Phillip Morgan.

Pour Ripley County Recorder, (à droite) Monica Hansen est sans opposition.

Pour la trésorière du comté de Ripley, (à droite) Lisa Vestal est sans opposition.

Pour le district 3 du Batesville Community School Board, il y a deux candidats : Jeremy Raver et Blaine Timonera.

Pour le conseil scolaire communautaire Jac-Cen-Del, il y a quatre candidats : Jay Gayheart, Nancy Redelman, James Westerman et Cory Whalbring.

Pour le Conseil scolaire communautaire de Milan dans son ensemble, Anne Layden.

Pour le Conseil scolaire communautaire de Milan, ville de Milan, Edward Amberger.

Pour le district 3 du Conseil scolaire communautaire de South Ripley, Amy Miller ; District 6, Rachel Lawhorn ; District 7, Justin Sturgeon.

Pour le district 2 du conseil scolaire communautaire Sunman Dearborn, Robert Davis ; District 7, James Graf.

(Toutes les courses aux commissions scolaires sont non partisanes.)

Pour la commis-trésorière de Holton, (à droite) Angela Farrell est sans opposition.

Pour le commis-trésorier d’Osgood, (à droite) Tamara Wilhoit est sans opposition.

Pour le conseil municipal de Holton dans son ensemble, il y a trois candidats républicains : Paul Hughes, Phyllis Nighbert et Andrew Stratton.

Pour le conseil municipal d’Osgood dans son ensemble, (à droite) Christopher Kuhn.

Pour le conseil municipal 1 de Sunman, (à droite) Donald Foley ; 2, (à droite) Carol Eckstein.

Pour le conseil municipal de Versailles 1, (R) Renée Hart; 2, (à droite) Roxanne Meyer.

Les électeurs inscrits du comté de Ripley peuvent voter dans l’un des centres de vote suivants :

Elrod Baptist Washington Life Center, 5496 E US 50, Dillsboro

Service d’incendie de Holton, 7043 W US 50, Holton

Chevaliers de Colomb, 624 Delaware Road, Batesville

Milan VFW, 107 N Warpath Drive, Milan

Hôtel de ville d’Osgood, 147 W Ripley Street, Osgood

Église luthérienne Saint-Paul, 5869 Ind. 129, Versailles

Église chrétienne Shelby, 6675 US 421, Versailles

Légion américaine de Sunman, 412 E Eastern Avenue, Sunman

Centre d’activités Tyson, 100 N. High Street, Versailles

Les questions sur le processus électoral dans le comté de Ripley peuvent être adressées au 812-689-6115.

COMTÉ DE RUSH

Pour le district représentatif de l’État 54, (à droite) Cory Criswell est sans opposition.

Pour le district représentatif de l'État 55, (D) Victoria Martz et (R) Lindsay Patterson sont les candidates.

Pour le juge de la Circuit Court du comté de Rush, (à droite) Brian Hill.

Pour la greffière du comté de Rush, (à droite) Jennifer Sammons.

Pour l’auditeur du comté de Rush, (R) Tammy Justice.

Pour la trésorière du comté de Rush, Susan Spaeth.

Pour le coroner du comté de Rush, (D) Scott Medd.

Pour l’arpenteur du comté de Rush, (R) Marvin Rees.

Pour le commissaire du district intermédiaire du comté de Rush, (à droite) Ronald Jarman ; District Sud, (à droite) Jeffrey Wilson.

Pour le Conseil du comté de Rush dans son ensemble, trois républicains sont en lice : Dennis Corn, Kyle Gardner et Charles Smith.

Pour le conseil scolaire Charles A. Beard Memorial, canton de Greensboro, Melissa Toth ; canton de Ripley, Graham Richardson ; canton de Wayne, Gerald Leonard ; Canton de Wayne, Monica Vanhoy.

Pour le district 3 du conseil scolaire du comté de Rush, Jon (Kevin) Banks et Jeffrey Slaton ; District 4, Matthew Jones ; District 6, Jennifer Bowles, Paul Nicholls et Steve Sickbert ; District 7, Jeffrey Edwards.

(Toutes les courses au conseil scolaire sont non partisanes.)

Les électeurs du comté de Rush sont tenus de déposer leur bulletin de vote le jour du scrutin dans les bureaux de vote désignés suivants, basés dans les circonscriptions :

Rushville 1, 2 et 3 : bâtiment communautaire RSE, 1181 N. Sexton Street, Rushville

Rushville 7 et 8 et Jackson 15 : Première église baptiste, 1431 W. US Hwy. 52

Ripley 9 et 10 : Bâtiment communautaire Ercel Beaver Jr., 1 N. Main Street, Carthage

Posey 11 : Service d’incendie volontaire du canton de Posey, 7560 W. US Hwy. 52

Walker 12 : Service d’incendie volontaire de Manille, 9234 W. Ind. 44, Manille

Orange 13 et Anderson 14 : Église Méthodiste Unie de Milroy

Centre 16 et Washington 17 : Center Christian Church, 9112 N 50 W., Knightstown

Union 18 : Centre communautaire Glenwood, 207, rue Durbon, Glenwood

Noble 19 et Richland 20 : New Salem Lions Club, 4324 E. US Hwy. 52.

Les questions concernant les élections dans le comté de Rush peuvent être adressées au 765-932-2086.