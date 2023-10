Aperçu des Diamondbacks-Brewers : qui a l’avantage ? Qui va gagner ?

Dans un match revanche de la série de divisions de la Ligue nationale 2011, les Brewers et les Diamondbacks se rencontreront à nouveau en séries éliminatoires cette semaine à l’American Family Field. Si la Major League Baseball souhaitait créer un événement pour promouvoir des lancers exceptionnels, un peu à l’opposé d’un Home Run Derby, alors la ligue pourrait commencer par prendre des notes sur ce match joker.

L’as des Brewers Corbin Burnes et les droitiers des D-backs Zac Gallen et Merrill Kelly sont trois des sept meilleurs partants de la NL. Ajoutez à cela Freddy Peralta de Milwaukee, qui a connu une saison spectaculaire, et la production offensive de cette série pourrait bien être minime. Préparez-vous à lancer des duels, les amis.

Les Brewers ont le type de lancer qui est propice à une course en profondeur. Les Diamondbacks sont redoutables et peuvent être l’histoire de Cendrillon en réussissant une surprise majeure contre Milwaukee. Tout peut arriver.

Quand jouent-ils ?

Mardi, match 1 : Diamondbacks contre Brewers – 19 h 08 HE (ESPN2)

Mercredi, match 2 : Diamondbacks at Brewers – 19 h 08 HE (ESPN2)

Jeudi, match 3 (si nécessaire) : Diamondbacks at Brewers – 19 h 08 HE (ESPN2)

Qui lance ?

Les Brewers n’attendent et planifient ce moment que depuis des semaines. Leur méchante rotation sera reposée et prête, à commencer par Burnes dans le premier match, suivi de Peralta dans le deuxième match. Brandon Woodruff, double All-Star, était initialement en lice pour débuter mercredi, mais a été exclu de la série en raison d’une épaule. blessure. Cela laisse le vétéran Wade Miley, qui a connu l’une de ses meilleures campagnes depuis des années, pour prendre le dessus lors d’un potentiel match 3. Milwaukee est construit autour de son solide lanceur ; nous verrons si ce trio menaçant peut répondre au moment présent.

Pour les D-backs, ce n’est pas aussi idéal. Alors que l’Arizona se battait pour une place en séries éliminatoires jusqu’à la toute fin de la saison régulière, Gallen et Kelly ont lancé pas plus tard que le week-end dernier. Gallen affrontera Milwaukee lors du deuxième match, suivi de Kelly lors du troisième match. Reste pour le premier match : le droitier recrue Brandon Pfaadt et sa MPM de 5,72, bien qu’il n’ait pas accordé de point lors de deux de ses trois derniers départs en saison régulière.

Qui a la meilleure programmation ?

Les Brewers et les D-backs sont similaires au marbre – avec un léger avantage accordé à l’Arizona. Techniquement, les D-backs ont la meilleure attaque en termes d’OPS et de puissance isolée. Mais ils ont eu beaucoup de mal à terminer la saison, marquant seulement trois points lors de leurs 36 dernières manches.

Ces deux formations ont produit pratiquement le même nombre de circuits en 2023. Milwaukee a écrasé 164 circuits contre 166 pour l’Arizona ; les deux chiffres se classent dans le tiers inférieur des majors. Les D-backs ont l’avantage de la vitesse, mais les Brewers réalisent une tonne de buts sur balles.

Quels sont les facteurs X ?

Pour les Brewers, le plus proche Devin Williams est un facteur X aussi formidable que possible. Le double All Star et Rookie de l’année 2020 a affiché une MPM de 1,53 et un WHIP de 0,92 sur 61 apparitions en relève (36 arrêts sur 40 opportunités) cette saison. Bien que son taux de retraits au bâton soit légèrement en baisse cette année, Williams maintient toujours les frappeurs adverses à une moyenne au bâton de 0,129. De plus, les Brewers sont l’une des deux seules équipes de baseball à se classer parmi les huit premières dans l’ERA des partants et des releveurs.

Les D-backs ont le facteur X d’être l’équipe la plus rapide des séries éliminatoires. Les 166 bases volées de l’Arizona se classent au deuxième rang dans le baseball. Contre les Brewers, les D-backs devraient être plus dangereux que jamais sur les chemins de base pour créer tout avantage possible contre une formidable équipe de lanceurs de Milwaukee. Alors que l’Arizona fera pression, attendez-vous à ce que la formidable défense des Brewers (le deuxième plus grand nombre de points défensifs sauvés en MLB) soit pointue.

Qui va gagner ?

Je m’attends à ce que les Brewers prennent le dessus et remportent cette série de wild-cards – et obtiennent un rendez-vous avec les Dodgers dans la NLDS – parce que les lancers régissent les séries éliminatoires. Les bras de Milwaukee sont meilleurs, particulièrement dans les séries courtes, mais la combinaison de Burnes, Woodruff et Peralta est sans doute le meilleur trio de partants en séries éliminatoires.

La croyance est que si les Brewers peuvent simplement générer un tout petit peu d’offensive, ils peuvent gagner cette série contre les D-backs simplement parce que leurs lancers devraient être éteints. Un petit soutien de la part de l’alignement de Milwaukee devrait être très utile. Je vais donner l’avantage aux Brewers ici pour leur mauvais lancer et leur avantage sur le terrain.

Deesha Thosar est un écrivain MLB pour FOX Sports. Elle a déjà couvert les Mets en tant que journaliste pour le New York Nouvelles quotidiennes. Fille d’immigrants indiens, Deesha a grandi à Long Island et vit maintenant dans le Queens. Suivez-la sur Twitter à @DeeshaThosar .

