Aperçu des capsules de la semaine 7 de la BCR – Shaw Local

JEU BCR DE LA SEMAINE

St Bede (6-0, 3-0) à Princeton (6-0, 4-0)

Temps de jeu: 19 h vendredi, Bryant Field

Dernière réunion : Princeton 47-20 (2021)

À propos des Bruins : St. Bede a battu Bureau Valley 31-20 lors du match Homecoming de samedi à l’Académie. Le QB senior John Brady s’est précipité pour deux touchés et en a lancé un autre, ainsi qu’une passe de conversion à son jumeau, Ryan. … Les Bruins, classés n ° 7 de la classe 1A, ont pris leur premier départ 6-0 depuis la saison 1986 quand il est allé 7-0 et a terminé 8-2, se retirant à Amboy au premier tour de la classe Une éliminatoire. … . “Certainement beaucoup de battage médiatique cette semaine et nous avons les mains pleines. Ils sont exceptionnels dans toutes les phases et ont des athlètes incroyables. Nous sommes ravis de cette opportunité », a déclaré l’entraîneur de St. Bede, Jim Eustice.

A propos des Tigres : Les Tigers sont quatre fois champions en titre de la conférence et cherchent à décrocher leur cinquième de suite vendredi. Ils ont fait fi de son calendrier, surclassant ses six premiers adversaires 53,1 contre 15. Les Tigres classés n ° 4 3A ont blanchi Newman (36-0) pour la deuxième année consécutive la semaine dernière avec une défense suffocante qui a eu trois interceptions. … Augie Christiansen a marqué un touché par rush et un autre sur une passe de Teegan Davis. … L’effort de 37 points était le plus bas de PHS depuis sa première victoire 41-22 à Rockridge. … « Bede joue vraiment bien en ce moment et c’est un énorme test pour nous. Nous savons à quoi nous sommes confrontés et nous devrons renforcer notre physique contre eux si nous voulons avoir une chance », a déclaré l’entraîneur du PHS Ryan Pearson. … Princeton mène la série de tous les temps 5-3.

Choix FND: Princeton.

Bureau Valley (1-5) au PE (3-3)

Temps de jeu: 19h vendredi.

Dernière réunion : PE 35-12 (2021)

À propos de la tempête : Le Storm a donné à St. Bede une bonne bataille samedi avant de s’incliner 31-20 samedi. C’est un jeu qu’ils peuvent construire avant leurs trois derniers matchs de la saison en vue de leur première victoire depuis une victoire de la semaine 20-14 contre Sherrard. … Junior Robert Novak a couru pour 82 verges et deux touchés en 23 courses. … BV se situe 19-5 dans la série de tous les temps sur Erie-Prophetstown, y compris ses jours pré-coopératifs.

A propos des Panthères : EP a remporté une victoire 19-6 hors conférence avec Harvard à la dernière place au lieu de remporter la victoire par forfait sur Riverdale, gagnant 19-6. Les Panthers gardent l’espoir des séries éliminatoires, mais sont dans un mode incontournable.

Choix FND: EP.

Newman (3-3, 1-2) à Hall (3-3, 1-2)

Temps de jeu: 19h vendredi.

Dernière réunion : Newman 43-0 (2021)

À propos des comètes : Newman a été blanchi pour la deuxième année consécutive par Princeton la semaine dernière. … Newman a remporté les cinq dernières rencontres contre Hall par une marge combinée de 194-30 (38.8.-6), y compris le blanchiment de 43-0 de l’an dernier. …Mike Lemay a pris la relève des Comets de Brandon Kreczmer, qui a quitté après deux saisons pour se joindre au personnel d’entraîneurs de l’Université Western Illinois. Il est le troisième entraîneur de Newman en quatre ans. Newman n’a perdu qu’une seule fois en huit matchs contre Hall.

A propos des Diables Rouges : Les séries éliminatoires ont déjà commencé pour les Red Devils, qui ont remporté deux victoires consécutives depuis leur départ 1-3, et doivent gagner pour garantir une place en séries éliminatoires, deux pour devenir éligibles. C’est la première fois que les Red Devils remportent deux matchs consécutifs depuis la dernière fois que Randy Tieman était entraîneur-chef en 2019. … Les Red Devils ont marqué les 26 premiers points du match en route vers une victoire 26-15 à Kewanee La semaine dernière. Le QB senior Mac Resetich s’est précipité pour 306 verges et trois touchés et a passé pour une frappe de TD de 81 verges à l’étudiant de première année Braden Curran. Resetich s’est précipité pour 735 verges et 10 touchés au cours des deux dernières semaines et un record de 1 324 verges / 18 touchés au cours des six premiers matchs de Hall.

Choix FND: Salle.