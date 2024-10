Aperçu des Brooklyn Nets contre les Philadelphia 76ers : premier aperçu du concurrent de l’Est

Quel moment formidable d’être à New York ! Avec le Yankees gagnant hier, le Mets en espérant une victoire à Los Angeles ce soir et bien sûr que le Liberty ait une chance de prendre la tête de la série dans le WNBA Lors des finales à Minny, presque tout le monde (désolé les fans de Giant et Jet) est engagé d’une manière ou d’une autre. Même les deux équipes MSL sont en playoffs ! Et oui, les Nets seront également de la partie puisqu’ils affronteront le 76ers de Philadelphie au Wells Fargo Center lors de leur avant-dernier match préparatoire. Quelqu’un qui surferait sur les chaînes ?

Croyez-le ou non, les Nets sont en quelque sorte dans une meilleure position mentale (et peut-être physiquement) que les 76ers pour le moment. Pour les Nets, ils comprennent que le reste de cette saison de basket-ball n’est pas nécessairement axé sur les victoires, mais plutôt sur le développement. Les 76ers, en revanche, sont en train de construire les bases du championnat, et avec Paul George qui a hyperétendu son genou il y a quelques jours et Joel Embiid qui va être restreint tout au long de l’année, il y a beaucoup d’anxiété à l’autre bout. de l’autoroute à péage du New Jersey. Jusqu’ici tout va bien pour George. On lui a diagnostiqué une contusion osseuse et il sera réévalué dans une semaine.

Mais oubliez toutes ces discussions sérieuses, profitons simplement de la pré-saison pendant qu’elle est encore là !

Blessures

Killian Hayes (hanche), Nic Claxton (ischio-jambiers) et Keon Johnson (cheville) sont officiellement au quotidien. Nous en apprendrons davantage à leur sujet plus tard. Trendon Watford (ischio-jambiers), Bojan Bogdanovic (pied) et Day’Ron Sharpe sont tous absents.

Paul George (genou) et Joel Embiid (repos) seront absents pour Philadelphie.

Où voir le jeu

Le jeu commence un peu tôt à 19 h HE sur YES Network.

Le jeu

Contre les Wizards lors de ce massacre 131-92 lundi, une pléthore de joueurs avaient l’air bien pour les Nets car ils semblent déjà prêts pour la saison. Cam Thomas était comme d’habitude, obtenant ses 17 points sur une série de seaux difficiles. Ben Simmons était agressif, allant constamment vers le bord et utilisant son cadre solide pour des lay-ups faciles. Et enfin, Shake Milton a impressionné lors de ses débuts à Barclays avec 16, réussissant six ou sept tirs et dirigeant l’équipe.

Simmons sera très probablement à nouveau dans l’œil des médias ce soir car il se rendra dans son ancien domicile qui a transformé sa carrière (d’abord bonne, puis mauvaise.) Il a joué le moins de minutes de tous les titulaires contre Washington, en seconde période. Attendez-vous à un peu plus ce soir.

Cam Thomas a été un ouvrier lors de ses deux premiers matchs, avec une moyenne de 14,5 points tout en tirant à 55,5 % depuis le sol et à 50,0 % à 3 points (4 en 8) en seulement 20,5 minutes par match. Mais comme Brian Lewis l’a écrit mercredi, Jordi Fernandez est également satisfait d’autres parties de son jeu.

«J’aime sa pression de balle. Il a récupéré et retourné le ballon et il était engagé », a déclaré Fernandez après la victoire de lundi. « Et vous voyez, CT n’essaie pas seulement de prendre des photos en ce moment. … Si vous faites votre calcul, s’il avait joué plus de minutes, il se situe juste dans sa moyenne. Mais aussi efficace, engagé défensivement, communiquant, essayant d’être physique. Je suis donc très content de lui.

Un autre Net qui pourrait faire du bruit à Philadelphie (comme il l’a fait contre Washington) est Jalen Wilson, qui en a ajouté 14 contre Wizards. Depuis son arrivée dans la ligue, la maturité qu’il a développée au cours de ses quatre années à Kansas s’est avérée utile et la rotation est toujours fluide.

Joueur à surveiller

Du côté de Philadelphie, la recrue Jared McCain devrait afficher des chiffres solides. Après avoir marqué 20 points contre les champions en titre à Boston, puis 11 autres contre les Hawks, McCain prouve au monde du basket-ball que ses ongles ne sont qu’une petite partie de ce qu’il a à offrir. Pour un tireur, McCain attaque très bien la défense, ce qui lui permet de choisir efficacement ses positions chaque fois qu’il veut marquer ou marquer. Avec George absent, McCain pourrait gagner un temps précieux et prouver qu’il appartient à la NBA.

Du coffre-fort

En l’honneur des Liberty, des Yankees et des Mets déjà présents, il n’est que juste de jouer l’hymne new-yorkais.

Bonne chance à nous tous.