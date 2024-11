Aperçu des Brooklyn Nets contre Chicago Bulls : les Nets entament un match à domicile de trois matchs

Eh bien, je le serai ! Les Brooklyn Nets continuent de surprendre les gens de la NBA et de réaliser des performances de qualité. Ils ont continué la fête mercredi soir avec une impressionnante victoire sur la route contre les Memphis Grizzlies.

L’adversaire de ce soir cherche à rester en lice pour les séries éliminatoires. Les Chicago Bulls sont ce qu’ils sont, mais ils sont repartis avec un gagner contre le Magic d’Orlando mercredi soir.

Où suivre le jeu

OUI Réseau à la télévision. WFAN à la radio. Pourboire après 19h30.

Blessures

Pas de Bojan Bogdanovic ni de Day’Ron Sharpe. Trenton Watford est probable avec une tension aux ischio-jambiers gauche. Darqi WhithhwS fait partie des Long Island Nets. Les Nets ont accepté de le prolonger d’un an cette semaine. Cela signifie que Whitehead recevra 3,3 millions de dollars. un bon indicateur qui, selon Brooklyn, une fois en bonne santé, sera précieux pour eux.

Lonzo Ball est absent avec une entorse du poignet droit. Zach Lavine est suspect avec une entorse acromio-claviculaire gauche.

Le jeu

Les Bulls sont donc dans une situation précaire. Ils ne sont pas assez bons pour être de vrais prétendants aux séries éliminatoires. En même temps, ils ne sont pas assez mauvais pour être en mesure de décrocher un choix de loterie de premier plan. Et pour compliquer encore les choses, le front office des Bulls ne s’est pas fait aimer des fans au fil des ans. Nos copains de Bloguer un taureau avoir plus :

« J’avais l’habitude de craindre que les Bulls gagnent trop en trompant leur stupide front office en faisant davantage de mouvements gagnants maintenant. Cela s’est avéré vrai, même si cela s’est en réalité manifesté par une paralysie transactionnelle et que les critères de réussite étaient inférieurs à mes pires craintes.

Cette année, s’ils gagnent tellement qu’ils perdent leur choix, ce serait mauvais. S’ils perdent beaucoup de matchs et que l’AKME obtient un choix qui prolonge leur règne de terreur, c’est aussi mauvais ?

Mais il faut alors comprendre qu’ils sont probablement restés pendant des années et des années, peu importe parce que la propriété ne s’en soucie pas assez pour savoir qu’ils ne savent pas ce qu’ils font.»

Eek.

Le match de garde devrait être amusant. Dennis Schroder joue peut-être le meilleur basket-ball de sa carrière NBA et a permis aux Nets de prendre un excellent départ. Le tir à trois points est incroyable, mais le fait qu’il arrive et finisse au bord est peut-être la chose la plus importante.

Descendez et de bonnes choses arrivent ! Pour Jordi Fernandez et les Nets, avoir un leader comme Schroder aide à garder les choses organisées et leur donne une chance de se battre chaque soir. Les Nets ont été une montre amusante jusqu’à présent, et c’est tout ce que vous pouvez demander pour le moment. S’ils continuent ainsi, l’hiver ne sera peut-être pas aussi long que tout le monde l’espère.

Josh Giddey se trouve dans un nouvel endroit et on dirait qu’il s’est retrouvé. Son tir à trois points a été surnaturel au début de l’année et il a tout le monde sur le coup. se déplacer. Il est encore incroyablement tôt et les statistiques du premier mois et du changement de saison sont très bruyantes, mais si Giddey peut être proche du positif en attaque, ce sera un don de Dieu pour les Bulls.

Les Bulls ont des raisons d’être enthousiastes à l’avenir. Le duo de zone arrière composé de Coby White et Ayo Dosunmu est solide et constitue de bons éléments de base pour un avenir possible à Chicago. Ils seront confrontés à l’espoir d’avenir de Brooklyn, Cam Thomas. Beaucoup de choses ont été placées sur les épaules de CT, mais il a su saisir le moment et a bien joué pour commencer la saison. Jordi Fernandez a commencé à faire campagne publiquement pour que Thomas reçoive davantage de fautes, et cela a porté ses fruits avec un record de 11 tentatives de lancers francs en début de saison. Lorsque vous pouvez atteindre la ligne à un rythme élevé, cela maintient votre attaque à flot et vous permet d’être encore plus agressif pour atteindre le panier. Thomas est un excellent finisseur sur le bord et la défense intérieure des Bulls n’est pas la meilleure au monde, nous pourrions donc avoir un spectacle ce soir.

Joueur à surveiller : Nikola Vucevic

Vucevic a participé à la NBA 14 saisons, et on a l’impression qu’il a fait de la vie un enfer sur les Nets depuis qu’il a franchi la porte d’entrée. Ces jours-ci, il essaie de savoir où il se situe dans une équipe des Bulls qui tente de trouver son identité. Il a toujours un toucher doux au bord et, en supposant que les Bulls changent de cap d’ici février, Vuc pourrait aider une équipe. En attendant, les Nets tenteront d’éviter les fautes et de garder Vucevic loin du bord.

Les Nets auront Nic Claxton de retour, nous verrons donc les Nets disposer de tous les centres pour la soirée. Ben Simmons a commencé de manière agressive mercredi, mais des problèmes de faute ont rapidement mis fin à cela. Lorsque Simmons est là-bas, les Nets ont besoin de lui pour jouer avec détermination et chercher à attaquer autant que possible. Cela lui donnera confiance et fera de lui quelqu’un auquel la défense devra prêter attention. Alors que Clax continue de se remettre de sa blessure aux ischio-jambiers au camp d’entraînement, nous verrons ses minutes s’accumuler. Les Nets ont un match consécutif à venir, mais c’est un b2b à domicile donc nous verrons comment l’équipe gère les choses pour le grand.

Du coffre-fort

