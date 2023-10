Aperçu des Blue Jays-Twins : qui a l’avantage ? Qui va gagner ?

Jordan Shusterman Analyste FOX Sports MLB

Bien qu’ils n’aient officiellement décroché que le 22 septembre, les Twins du Minnesota savaient depuis des mois qu’ils se dirigeaient vers l’organisation du premier match d’une série de jokers. Ils ont mené l’AL Central pendant presque sept jours cette saison régulière et n’ont jamais traîné la première place de plus d’un demi-match.

Ce qu’ils ne savaient pas, c’est quelle équipe ils accueilleraient mardi aux Twin Cities. Au début du dernier week-end, jusqu’à quatre clubs différents auraient pu se diriger vers le premier tour. En fin de compte, ils ont fait match nul contre Toronto, une équipe qui, comme le Minnesota, a joué certains de ses meilleurs baseball en septembre.

Les enjeux pour les Twins sont évidents. Ils entrent avec une séquence de 18 défaites consécutives en séries éliminatoires qui remonte à l’ALDS 2004. La dernière victoire des Twins en séries éliminatoires a eu lieu lors de l’ALDS 2002 lorsqu’ils ont éliminé les Moneyball A des séries éliminatoires (merci à Brad Radke, star indirecte d’Hollywood).

Pour Toronto, obtenir la dernière place de wild card peut être considéré comme un soulagement autant que n’importe quelle sorte de grand succès. En tant qu’une des dernières équipes à décrocher, ce fut une entrée étroite dans le tournoi pour une équipe chargée qui avait d’énormes attentes en pré-saison. Bien qu’ils ne portent pas le poids d’un dérapage historique en séries éliminatoires comme celui du Minnesota, les Blue Jays sont sous pression pour éviter le désastre de la ronde des wild-cards de l’année dernière lorsqu’ils ont été balayés à domicile par Seattle, notamment en prenant une avance de 8-1. cinq manches du match 2.

Les Mariners qui ont brisé leur cœur il y a un an seront à la maison pour regarder cette fois-ci la dernière équipe de l’AL éliminée. Au diable les têtes de série, les Blue Jays sont de retour dans le mix et ont absolument le talent pour se lancer dans une véritable course et faire la première apparition de la franchise aux World Series en 30 ans. Il reste cependant trois tours et le Minnesota n’est pas un jeu d’enfant. Ils n’intimident peut-être pas autant que le champion d’une division historiquement terrible, mais les Twins disposent enfin d’une équipe de lanceurs de calibre octobre qui correspond bien à celle de Toronto et d’une attaque qui a été l’une des meilleures du baseball en seconde période, malgré un éruption de blessures.

Qui a l’avantage ? Allons-y.

Quand jouent-ils ?

Mardi, match 1 : Blue Jays contre Twins – 16 h 38 HE (ESPN)

Mercredi, match 2 : Blue Jays contre Twins – 16 h 38 HE (ESPN)

Jeudi, match 3 (si nécessaire) : Blue Jays at Twins – 16 h 38 HE (ESPN)

Qui lance ?

Les confrontations de lanceurs projetées :

Ce sont les paires de pitchs les plus équilibrées de toutes les quatre séries de jokers, et présentent également des intrigues formidables. Gausman a mené tous les lanceurs partants de l’AL dans fWAR, tandis que Lopez s’est classé cinquième. Le partant du deuxième match, Gray, s’est classé deuxième de l’AL dans fWAR, et il affronte un droitier à Bassitt qui a terminé deuxième de l’AL en manches avec un sommet en carrière de 200 frames et à égalité au premier rang pour les victoires avec 16. maigre Gray manche par manche, bien que Bassitt semble plus susceptible d’aller plus loin. Gray et Bassitt possèdent tous deux certains des arsenaux les plus profonds de tous les titulaires en séries éliminatoires ; vous verrez au moins cinq lancers différents pour chacun d’eux, ce qui en fait une montre convaincante au fur et à mesure que le jeu se déroule.

Et puis il y a Berríos, qui a débuté deux matchs éliminatoires pour le Minnesota au cours de sa séquence de défaites, un en 2019 et un en 2020, avec des résultats mitigés. Maintenant, il pourrait potentiellement prendre le monticule dans un vainqueur contre la franchise qui l’a repêché. La MPM de 4,51 de Ryan est pire que ce qu’il a lancé ; ses 24,3% K/BB% sont les meilleurs de l’AL parmi les lanceurs partants qualifiés.

En ce qui concerne les releveurs, les Blue Jays ont mieux performé tout au long de la saison – ils sont l’une des deux seules équipes en séries éliminatoires aux côtés des Brewers dont les ERA se classent parmi les huit premiers parmi les partants (3,89 ; troisième) et les releveurs (3,68 ; huitième).

Cela dit, le corps de secours du Minnesota a été plus fort ces derniers temps et a ajouté quelques pièces intrigantes ces dernières semaines sous la forme de Chris Paddack et Brock Stewart revenant de blessure. Il ne s’agit plus seulement du spectacle de Jhoan Duran là-bas. Ne dormez pas sur cette unité.

Qui a la meilleure programmation ?

Sur le papier, il y a beaucoup plus de frappeurs de Toronto qui sortent de la page en tant que talents de premier plan que le méli-mélo de recrues du Minnesota et de vétérans historiquement médiocres qui ont connu des saisons beaucoup plus fortes que prévu. Pourtant, les lignes finales de la saison régulière se ressemblent étrangement, presque étonnamment :

Jumeaux : .243/.326/.427, 109 wRC+, 4,80 courses par match

Blue Jays : .256/.329/.417, 107 wRC+, 4,60 points par match

Presque tous les joueurs de position quotidiens du Minnesota ont bien frappé tout au long de la séquence, depuis les gars de plus longue date comme Max Kepler et Jorge Polanco jusqu’à l’impressionnante récolte de tours dirigée par Edouard Julien et Matt Wallner. Ryan Jeffers a également été exceptionnel.

Toronto, quant à elle, entre en octobre en attendant toujours de voir les meilleures versions de ses stars. Vladimir Guerrero Jr. a été le plus critiqué pour avoir sous-performé ses attentes extrêmement élevées, mais ce n’est pas comme si Bo Bichette, Matt Chapman ou George Springer l’avaient déchiré récemment non plus. Les Jays ont eu besoin de grandes performances de la part de contributeurs surprises comme Davis Schneider et, plus récemment, d’un dernier mois massif de Brandon Belt pour finalement assurer une place en séries éliminatoires.

La plus grande différence en faveur de Toronto ? Les retraits au bâton. Les Twins auraient peut-être réussi 45 circuits de plus que les Blue Jays, mais ils ont également retiré 351 prises de plus. Le taux de retrait au bâton de 26,6 % du Minnesota était le plus élevé de toutes les équipes de la MLB, tandis que celui de Toronto de 20,9 % était le sixième plus bas. Cependant, le ballon long a toujours tendance à l’emporter en octobre, il est donc possible que le Minnesota puisse survivre à quelques performances offensives lourdes si suffisamment de ballons quittent le terrain en sa faveur.

Faits saillants de la victoire 11-4 des Blue Jays contre les Rays vendredi

Quels sont les facteurs X ?

Dans quelle mesure le côté gauche du champ intérieur des Twins est-il en bonne santé ? Carlos Correa et Royce Lewis sont tous deux sur l’IL depuis plusieurs semaines pour gérer respectivement des blessures au pied et aux ischio-jambiers, mais tous deux devraient être dans l’alignement cette semaine. L’offensive de Correa a été décevante toute l’année, mais je préférerais certainement que son long CV en séries éliminatoires soit inscrit dans mon alignement d’octobre plutôt que Kyle Farmer, même s’il est à 80 pour cent ou quelque chose de proche.

Lewis pourrait être limité aux fonctions de DH, ce qui compliquerait le retour potentiel d’un autre visage familier à Byron Buxton, qui revient également d’une autre blessure mais ne semble pas être une option réaliste dans le champ extérieur. Il faut reconnaître que l’offensive du Minnesota a continué à produire malgré ces absences, mais leurs retours pourraient faire la différence entre le fait que le club soit un dormeur fringant et une menace légitime de faire une course en profondeur en octobre.

Qui va gagner ?

Je pense que c’est l’année où les Twins réussissent enfin à percer et à gagner non seulement un match pour mettre fin à une séquence de défaites, mais aussi une série. Ils ont partagé la série de la saison avec les Blue Jays – le Minnesota a en fait perdu deux des trois à Target Field en mai avant d’en remporter deux sur trois à Toronto en juin. Alors que les Jays possèdent plus de puissance de star, l’avantage des lanceurs et du terrain des Twins en fait une sorte de tirage au sort. Si le Minnesota était en meilleure santé offensivement, je me sentirais beaucoup plus confiant, mais je continuerai à rouler avec l’équipe qui avait le meilleur bilan de l’AL en septembre pour avancer et affronter les Astros dans l’ALDS.

Choisir : Jumeaux en 3

Jordan Shusterman est la moitié de @CespedesBBQ et écrivain de baseball pour FOX Sports. Il a couvert le baseball toute sa vie d’adulte, notamment pour MLB.com , DAZN et La sonnerie. C’est un fan des Mariners vivant dans le fuseau horaire de l’Est, ce qui signifie qu’il adore un bon premier lancer à 22 heures. Vous pouvez le suivre sur Twitter @j_shusterman_ .