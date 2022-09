APERÇU : Des barricades gardent l’Assemblée générale de l’ONU

NATIONS UNIES (AP) — Quelle est la hauteur des barrières à l’entrée à l’Assemblée générale des Nations Unies ? Moins de 4 pieds (1,2 mètre), techniquement.

Alors que les barricades qui entourent le périmètre du siège des Nations Unies à New York sont à peine au niveau des hanches, la mer de grilles grises montre clairement que – avec des dizaines de dirigeants mondiaux et d’autres personnalités de premier plan qui doivent descendre – la sécurité est censée être plus que du théâtre.

Patrick Freaney, agent spécial responsable du bureau extérieur des services secrets américains à New York, a qualifié l’Assemblée générale des Nations Unies à la fois de “l’un des événements les plus médiatisés au monde” et de “le plus grand événement de protection des services secrets sur une base annuelle”. ”

Le personnel de l’ONU et les visiteurs doivent franchir plusieurs points de contrôle. Les médias accrédités, par exemple, flashent des badges à un poste de contrôle du NYPD et de la police de l’ONU avant de passer par un contrôle de sécurité de type aéroport qui prologue le long (mais pittoresque) trajet vers le corral de la presse internationale dans le bâtiment du Secrétariat de l’ONU.

Il existe une myriade de types d’insignes de l’ONU, chacun orné d’un symbole coloré. Malheur au détenteur du laissez-passer qui se présente à la « mauvaise » entrée ; vous pouvez être obligé de marcher plusieurs pâtés de maisons, bien que plusieurs lundi aient tenté de discuter avec la police de l’ONU.

La sécurité est un effort conjoint monté par l’ONU, les forces de l’ordre fédérales, étatiques et locales. Le chef du département du NYPD, Kenneth Corey, a déclaré aux médias que la préparation de l’Assemblée générale de cette année avait commencé peu de temps après la réunion hybride de l’année dernière, à laquelle beaucoup moins de dirigeants mondiaux étaient présents. La réunion de 2020, au plus fort de la pandémie précoce, était entièrement virtuelle.

Bien qu’il n’y ait pas eu de menaces spécifiques contre l’Assemblée générale ou la ville, a déclaré Corey, on ne peut pas trop faire attention : “Il y a toujours un certain manque d’harmonie dans le monde.”

Mallika Sen, Associated Press