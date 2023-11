Aperçu des adversaires du Boston College : Virginia Tech Hokies Football

Et nous passons à Virginia Tech.

Les Hokies (4-5, 3-2) viennent de connaître une démolition aux mains de Louisville (j’y suis allé) au cours de laquelle ils ont été dominés 382 à 140 et, plus important encore, dominés 34-3. Après avoir commencé la saison 1-3 avec des défaites contre Purdue, Rutgers et Marshall, ils ont maintenant appuyé sur le bouton et ont reflété la Colombie-Britannique de plusieurs manières. Ils ont joué serré contre FSU et ont remporté des victoires contre Pittsburgh, Wake et Syracuse.







Vous allez voir un autre QB avec le n°1 sur son maillot ce week-end, et il a également de la bonne foi à son actif. Kyron Drones a largement continué à s’améliorer au fil de la saison. L’ancien homme de Baylor a un plus grand cadre 6-2 mais a la vitesse nécessaire pour diriger l’équipe dans la course un jour donné. L’étudiant de deuxième année en chemise rouge compte 406 verges et quatre touchés cette saison. Mis à part une performance difficile de 12/21 pour 72 verges le week-end dernier, il a lancé pour 1 300 verges et sept touchés cette saison, tout en lançant deux interceptions et en perdant trois échappés.

Il a fait preuve d’un bon sang-froid et a été prêt à tirer sur le terrain pour de gros jeux. Le receveur Da’Quan Felton est l’une de ses cibles préférées, mais il a également été un excellent distributeur. Le rapide Jaylin Lane mène l’équipe avec 426 verges et cinq touchés, et a même enregistré un certain nombre de courses. Ces deux seniors et un autre à Stephen Gosnell fonctionnent bien avec deux gros bouts serrés pour être tous de solides options de réception.

Lorsque le numéro des Drones n’est pas appelé, Bhayshut Tuten est un coureur solide et est très efficace en réception. Le porteur de ballon junior mène l’équipe avec 535 verges et en compte 218 autres dans les airs. Malachi Thomas entre dans le mix de la même manière et possède près de 300 mètres à lui.

On s’attendait à ce que la ligne offensive de l’équipe connaisse quelques difficultés cette saison. Les Cardinals ont affronté les Drones quatre fois la semaine dernière et les équipes l’ont limogé 21 fois au total.

La défense

Brent Pry ramène la défense à Blacksburg. L’ailier défensif Antwaun Powell-Ryland est de loin le leader de l’équipe avec neuf sacs cette saison. Les Hokies n’ont pas eu de joueur avec des sacs à deux chiffres depuis 2005, donc c’est tout à fait une affaire. En tant que passe-passe, ils sont parmi les 10 premiers du pays avec 31 sacs.

La défense de Tech a également eu de bonnes performances dans la plupart de ses matchs de conférence, maintenant Syracuse à zéro verge au sol et enregistrant huit sacs, et prenant Wake à partie. Nous devrons prendre le piétinement rapide de Louisville avec un grain de sel. Louisville n’a eu besoin de compléter que 12 passes et n’a été limogé qu’une seule fois.

Les tacles et les pénalités ont été un problème majeur pour la défense des Hokies. Même si la Colombie-Britannique a fait un grand ménage au cours des derniers matchs, Virginia Tech ne semble pas encore avoir complètement franchi le cap.

Quatre Hokies ont éliminé les quarts adverses et disposent d’une solide défense contre la passe dans l’ensemble. Ils ont également récupéré la moitié des dix échappés qu’ils ont provoqués. En volume, ils autorisent environ 163 mètres dans les airs et les chiffres avancés aiment également ce qu’ils font. De retour à la défense contre la passe, c’est un groupe de vétérans là-bas avec des joueurs comme la sécurité Jalen Stroman et nickel Derrick Canteen parmi les chefs d’équipe dans les sacs. Les deux ont de l’autonomie et Stroman devrait être en meilleure santé après s’être fait agresser il y a deux semaines.

Équipes spéciales

Une dernière remarque, le retourneur de botté de dégagement Tucker Holloway a une moyenne de plus de 20 verges par retour. Tech est parmi les 25 premiers au pays en termes de retours de bottés de dégagement et de coups de pied en moyenne par match. L’unité des équipes spéciales de Matt Thurin doit être plus enfermée que jamais.

Avec trois matchs à jouer, l’équipe de Brent Pry devra en gagner deux pour obtenir l’éligibilité au bol. Vous pouvez être sûr qu’ils apporteront tout ce qu’ils ont, surtout pour se sortir de la bouche le goût de la défaite de Louisville.

