Aperçu de Young & Restless : Sharon tue-t-elle Daniel ?

Dans un Jeune et agité Aperçu de la semaine du 23 au 30 septembre : Sharon a-t-elle finalement perdu la bataille ? Lisez la suite pour en savoir plus et regardez la vidéo ci-dessous.

Après avoir critiqué Daniel à propos de l’obsession tordue de Lucy pour Faith, Sharon s’est excusée auprès de lui plus tard. Cependant, cela n’a pas empêché Cameron de la pousser à se venger de Daniel en vivant ses pensées tordues.

Incapable de supporter cela, Sharon a quitté la ville au milieu de la nuit et s’est réfugiée dans un motel miteux. Mariah a parlé à sa mère au téléphone pour prendre de ses nouvelles, et Sharon a prétendu qu’elle avait juste besoin de s’éloigner, et peut-être qu’elle visiterait des destinations touristiques qu’elle a toujours voulu voir. Mariah en a immédiatement parlé à Nick, craignant que Sharon ne s’enfuie.

Nick demande à Daniel, sous les yeux de Mariah et Tessa : « Est-ce qu’elle a dit qu’elle avait besoin de partir, de se changer les idées, de partir en voyage ou autre chose ? » Daniel répond : « Pourquoi ? Vous ne savez pas où se trouve Sharon ? » Auraient-ils une intuition ?

Sharon dit à Cameron : « Daniel était blessé. Il saignait dans mon cauchemar. » Cameron répond : « Et toi seule peux réaliser tes rêves. » La semaine dernière, Sharon craignait de devoir être enfermée à cause de ses pensées. Sera-t-elle capable de s’arrêter avant que quelqu’un ne soit blessé ?

Il est peut-être déjà trop tard, car la promo se termine dehors dans le noir. Sharon pleure : « Comment est-ce arrivé ? Comment vais-je m’en sortir ?! » Qu’a-t-elle fait exactement ?

