Aperçu de Young and the Restless Spoilers le 4 octobre : Sharon fait des mouvements

Pour l’épisode du vendredi 4 octobre de Les jeunes et les agitésles photos spoilers montrent que Sharon fait des mouvements. L’air inquiet de Daniel pourrait-il être dû au fait qu’il est un suspect ? Ces images présentent des moments dramatiques que vous ne voudrez pas manquer.

Scènes de la ville de Gênes

Chance (Conner Floyd) est de retour au service de police de Genoa City, il rend donc visite à Daniel (Michael Graziadei) pour parler de la mort de Heather (Vail Bloom). Summer (Allison Lanier) est également là, et elle n’a pas l’air très heureuse. Est-ce à cause de ce que Chance dit, ou Daniel est-il un suspect dans la mort de Heather ?

Au Genoa City Athletic Club, Phyllis (Michelle Stafford) s’assoit et discute avec Summer et Chance. Elle a l’air complètement secouée. Elle est sûrement bouleversée d’apprendre que la petite amie de son fils est morte, mais est-ce plus ?

Sharon (Sharon Case) est là et elle voit Phyllis au bar GCAC. Elle s’approche de Phyllis, et Phyllis n’a pas l’air de vouloir discuter avec Sharon. En fin de compte, Sharon a l’air inquiète et Phyllis lève la main pour essayer de la faire arrêter de parler.

À Crimson Lights, Sharon et Cameron (Linden Ashby) se disputent sur la terrasse. Il lui dit probablement qu’elle doit s’assurer de nettoyer toutes ses erreurs. Maintenant que la police a retrouvé le corps de Heather, Sharon est en danger. Il veut aussi probablement qu’elle tue Daniel, ou peut-être qu’il veut que Sharon accuse Daniel du meurtre de Heather. Parviendra-t-il à la convaincre ? Après tout, il est Sharon.

Adam (Mark Grossman) semble stupéfait de voir Chelsea (Melissa Claire Egan) et Billy (Jason Thompson) assis à une table dans Crimson Lights. Billy et Chelsea se dirigent-ils vers des retrouvailles ?

Adam voit également Sally (Courtney Hope) à Society, et elle ne semble pas du tout heureuse de le voir. Elle est toute habillée. Pourrait-elle avoir un rendez-vous ?

Finalement, Sharon se trouve dans un endroit sombre, en train de mettre des objets sanglants dans un gros sac à l’arrière du SUV. Est-ce qu’elle veut se débarrasser de cette preuve ou fait-elle autre chose ? Découvrez toutes les photos spectaculaires dans le diaporama ci-dessous.