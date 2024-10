Aperçu de WWE Raw : Jey Uso a pris la bonne décision concernant Roman Reigns

Brut est diffusé ce soir (21 octobre) avec une émission en direct du Wells Fargo Center de Philadelphie, en Pennsylvanie. C’est le troisième épisode de Brut pendant les quatre semaines de construction vers Crown Jewel, qui a lieu le 2 novembre en Arabie Saoudite.

Jey Uso a pris la bonne décision sur Roman Reigns

Jey Uso est apparu à SmackDown la semaine dernière pour parler à son petit frère Solo Sikoa de la façon dont il divise la famille. Les choses se sont échauffées lorsque Solo a dit à Jey de le reconnaître comme son chef de tribu, mais aucun coup de poing n’a été lancé. Cependant, Jey a dit que les choses seraient différentes la prochaine fois qu’ils se reverraient.

Pendant ce temps, Jey a croisé la route de Roman Reigns dans les coulisses, mais il a fait exploser l’OTC avec un « non pour l’instant ». Roman et Jimmy Uso ont eu besoin d’aide plus tard dans la nuit lorsqu’ils ont été attaqués par Solo et The Bloodline, mais Jey était parti du bâtiment depuis longtemps.

Cela nous amène à ce soir à Raw, où Jey défend le Championnat intercontinental contre Bron Breakker. Jey a fait exploser Bron la semaine dernière après que Breakker ait battu Kofi Kingston dans un match en simple. Jey semble avoir le numéro de Bron après l’avoir battu lors de quatre matchs non télévisés au Royaume-Uni la semaine dernière, mais il met son règne en danger en s’impliquant dans la guerre civile de The Bloodline. S’il y a une chose qui peut mettre un terme brutal à la carrière relativement nouvelle de Jey en tant que champion, c’est l’interférence de Solo, Jacob Fatu ou des Tongans.

Jey n’a pas été physique avec eux à SmackDown et il n’a pas soutenu Roman Reigns, donc mon intuition est que Solo’s Bloodline ne se présentera pas ce soir pour baiser Jey. Cependant, Jey a dit de la merde sur Fatu et les Tongiens directement en face, alors peut-être que c’était suffisant pour franchir la ligne.

La guerre civile de The Bloodline aura-t-elle un impact sur la défense du championnat intercontinental de Jey Uso contre Bron Breakker ? Connectez-vous à Raw ce soir pour le savoir.

Le reste de la carte

Seth Rollins et Bronson Reed devraient se rencontrer sur le ring pour un face-à-face. Bronson essaiera-t-il de donner à Seth cinq ou six autres éclaboussures de tsunami après avoir vraisemblablement fixé une date officielle pour un match l’un contre l’autre, peut-être à Crown Jewel ?

Un mini-tournoi est en cours pour déterminer les prochains challengers de Finn Balor et JD McDonagh’s. Championnat du monde par équipe. Le premier est Rey Mysterio et Dragon Lee contre Julius et Brutus Creed. Ce match pourrait dépendre de la question de savoir quels alliés au bord du ring (LWO ou Chad Gable / Ivy Nile) offrent plus d’aide à un moment critique en fin de combat.

L’autre match des prétendants par équipe est New Day contre Authors of Pain. Les Wyatt Sicks semblaient intéressés par le Testament Final et les affaires de Miz la semaine dernière, alors peut-être qu’ils fourniront une sorte de distraction pendant le match. Si le New Day réussit dans ce mini-tournoi, toutes ces spéculations sur la rupture du groupe pourraient enfin prendre fin.

Autres choses à surveiller

– La WWE site web répertorie Drew McIntyre comme l’une des « superstars en vedette » pour Raw de ce soir. Cela signifie-t-il que Drew est prêt à revenir après que CM Punk lui ait botté le cul plus tôt ce mois-ci dans Hell in a Cell ?

– Volonté Champion du monde des poids lourds GUNTHER répond-il à l’invitation de Cody Rhodes à apparaître à SmackDown plus tard cette semaine ?

– Tiffany Stratton envisage-t-elle de crasher Raw et de tenter d’encaisser son contrat Money in the Bank le Championne du monde féminine Liv Morgan ce soir ? Cela pourrait être possible si Rhea Ripley élimine d’abord Raquel Rodriguez, mais quelqu’un d’autre doit également être là pour neutraliser ce petit connard de Dominik Mysterio.

– R-Truth a battu The Miz la semaine dernière en une minute environ. S’ils se battent à nouveau ce soir, le A-Lister pourra-t-il tenir deux minutes avant de perdre cette fois-ci ?

– Le directeur général Adam Pearce a laissé entendre que Finn Balor n’aurait pas de revanche contre Damian Priest, du moins pas à court terme. Priest ciblera-t-il d’autres membres de The Judgment Day entre-temps, ou est-il temps pour lui de faire autre chose ?

– En parlant de The Judgment Day, Carlito a-t-il vu cette rumeur selon laquelle il pourrait bientôt être expulsé du groupe ? Ce n’est pas cool.

– Pure Fusion Collective va-t-il faire une autre promo ce soir sur la façon dont ils dirigent la division féminine de Raw, malgré tant de matchs perdus ?

– Lash Legend de NXT et Jakara Jackson se présenteront-ils à Raw ce soir à la recherche d’une autre chance de Champions par équipe féminine de la WWE Jade Cargill et Bianca Belair ? Si c’est le cas, ils devront probablement d’abord passer par Damage CTRL.

– Erik et Ivar ont abandonné le thème viking et sont désormais de retour à la WWE sous le nom de War Raiders. Après avoir battu l’Alpha Academy la semaine dernière, quel duo de cartes basses vont-ils battre ce soir ?

– Où est Omos, putain ?

Que chercherez-vous sur Brut?