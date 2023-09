Aperçu de WWE NXT 12 septembre 2023 | #wwe #Aew | L’impression des États-Unis

Découvrez l’essentiel de la série dans l’aperçu de WWE NXT du 12 septembre 2023.

La WWE diffusera un nouvel épisode de NXT ce mardi. Comme d’habitude, notre collègue Nico se chargera de raconter ce qui se passe minute par minute. D’ici là, nous vous dirons la chose la plus importante à propos de la série dans l’aperçu de WWE NXT le 12 septembre 2023.

Championnat féminin NXT : Tiffany Stratton (c) contre Becky Lynch

Le gagnant aura une chance pour le championnat NXT chez No Mercy : Wes Lee contre Ilja Dragunov

Invitation au patrimoine mondial (GROUPE A) : Tyler Bat contre Axiome

Invitation au patrimoine mondial (GROUPE B) : Nathan Frazer contre Akira Tozawa

Les Creed Brothers contre Malik Blade et Edris Enofé

Josh Briggs, Brooks Jensen et Myles Borne contre Charlie Dempsey, Drew Gulak et Damon Kemp

Dana Brooke contre Lyra Valkyrie

Et voici le précédent WWE NXT. N’oubliez pas que nous mettrons à jour au fur et à mesure que de plus amples informations seront publiées.

